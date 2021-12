Un rapport international résume les pratiques exemplaires et les recommandations relatives aux médicaments pour le traitement des maladies rares

TORONTO, le 8 déc. 2021 /CNW/ - Takeda Canada Inc. a publié un rapport au Forum de l'industrie de la santé de Québec (FISQ) sur le contexte politique mondial en ce qui concerne le traitement des maladies rares. L'engagement de longue date de Takeda à l'égard des médicaments contre les maladies rares et sa vaste empreinte à l'échelle mondiale offrent une occasion unique d'évaluer et de résumer les pratiques exemplaires en examinant la façon dont différents pays ont élaboré leurs propres approches sur mesure pour accélérer et élargir l'accès aux nouveaux traitements pour les maladies rares.

De nombreuses administrations ont adopté une approche holistique pour le traitement des maladies rares - une approche qui intègre un ensemble de protocoles et de processus précis dans un cadre stratégique global, incorporant diverses mesures pour aider les personnes ayant des besoins en matière de maladies rares1. Ces pays reconnaissent que les médicaments pour les maladies rares ne sont que l'un des éléments essentiels d'une stratégie robuste. Cette stratégie pour le traitement des maladies rares doit également prendre en compte l'amélioration du dépistage, le diagnostic en temps opportun, la collecte de données et le soutien aux patients et aux soignants.

Rute Fernandes, directrice générale de Takeda Canada, a annoncé la publication des Stratégies sur les maladies rares : rapport sur le contexte international lors du Forum de l'Industrie de la Santé de Québec, au cours duquel elle a été invitée à faire un exposé sur les pratiques exemplaires en matière de stratégies relatives aux maladies rares.

« En prévision de la consultation de Santé Canada sur la Stratégie nationale sur les médicaments pour le traitement des maladies rares, nous avons retenu les services d'un large éventail d'experts du réseau de sociétés affiliées internationales de Takeda afin d'acquérir une compréhension de base des multiples approches stratégiques, » a déclaré Rute Fernandes, directrice générale de Takeda Canada. « Le Canada a une occasion unique d'apprendre des autres administrations afin de créer un changement réel et significatif pour les Canadiens atteints de maladies rares. Takeda est fière d'agir à titre de partenaire et de collaborer au travail urgent que font les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour élaborer leurs stratégies en matière de maladies rares. »

L'analyse des pratiques en cours dans 16 pays comparateurs a permis de cerner sept facteurs principaux qui sont essentiels à la réussite d'une stratégie nationale exhaustive en matière de maladies rares, notamment :

Établir un objectif et formuler une définition harmonisée du terme « maladie rare » Intégrer les médicaments contre les maladies rares à une stratégie globale sur les maladies rares Refléter la rareté des maladies dans l'exclusivité du marché et le soutien aux investissements Créer des voies accélérées de réglementation et d'accès rapide Optimiser la valeur partagée par l'intermédiaire d'évaluations des technologies de la santé, de la tarification et du remboursement Tirer parti des avantages de la collecte de données accessibles, du dépistage diagnostique et des registres de patients Améliorer et élargir les réseaux de chercheurs, de cliniciens et de patients

