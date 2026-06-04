MONTRÉAL, le 4 juin 2026 /CNW/ - Mila - Institut québécois d'intelligence artificielle, accueille avec enthousiasme la nouvelle stratégie nationale d'intelligence artificielle (IA) du gouvernement du Canada, « L'IA pour tous ». Reposant sur six grands piliers, dont la protection de la population canadienne, la sauvegarde de la souveraineté technologique, la création d'alliances internationales et l'essor de champions canadiens, cette stratégie trace une voie claire pour l'avenir technologique du pays et reflète la vision portée par Mila depuis ses débuts.

En tant que l'un des plus grands et des plus renommés centres de recherche académique en IA au monde, Mila voit dans cette nouvelle stratégie un tournant majeur pour préserver l'avantage concurrentiel du Canada à l'échelle mondiale.

« Cette stratégie reflète les valeurs qui guident Mila depuis toujours : excellence scientifique, innovation à impact, déploiement responsable et sécuritaire de l'IA, et pertinence culturelle et linguistique de la technologie », déclare Valérie Pisano, présidente et cheffe de la direction de Mila. « Le Canada possède un écosystème d'IA de calibre mondial et les atouts nécessaires pour jouer un rôle de premier plan. À ce moment charnière, nous devons agir avec urgence. Cette stratégie nous permet de miser sur nos forces tout en développant une technologie qui reflète nos valeurs et sert nos intérêts collectifs. En restant fidèles à qui nous sommes, nous pouvons bâtir un avenir prospère et affirmer la place du Canada comme leader mondial dans cette nouvelle ère de l'IA. »

La nouvelle stratégie nationale en matière d'IA marque une évolution structurelle de l'écosystème d'innovation du pays, en faisant des capacités de pointe un levier stratégique pour l'avenir du Canada. Elle met explicitement en lumière des acteurs canadiens de premier plan comme Cohere et LoiZéro, l'organisation d'IA sécuritaire fondée par Yoshua Bengio et incubée à Mila. Elle souligne ainsi la position du Canada parmi les rares pays capables de bâtir, ici même, des solutions commerciales d'IA de calibre mondial et de les faire croître.

L'expansion stratégique du programme des chaires en IA Canada-CIFAR par le gouvernement trace une voie claire pour renforcer le leadership du pays. Elle s'accompagne d'investissements ciblés dans des initiatives comme Fondateur en résidence, les projets de code source ouvert d'intérêt public, les programmes d'IA dirigés par des Autochtones et la littératie numérique à grande échelle.

À travers ces initiatives, la stratégie présente plusieurs projets phares de Mila comme des modèles d'impact à l'échelle nationale, dont le programme FLAIR, qui soutient le leadership autochtone. Elle rejoint aussi le travail de Mila en IA en français québécois et en évaluation multilingue, mené notamment grâce à son nouveau partenariat avec Cohere. L'engagement du Canada envers l'IA d'intérêt public et les technologies en code source ouvert fait écho aux récents partenariats de Mila avec Mozilla et Robust Open Online Safety Tools (ROOST), qui favorisent le développement d'une IA inclusive et la sécurité des jeunes en ligne afin que l'IA profite à toutes et à tous. La priorité accordée à la mobilisation de capitaux rejoint également des initiatives comme le Fonds Venture Scientist de Mila, créé avec Inovia Capital pour rapprocher la recherche et l'investissement, accélérer la commercialisation et transformer l'IA issue des laboratoires en entreprises d'envergure mondiale.

« C'est une excellente nouvelle de voir la recherche en IA jouer un rôle aussi central dans la stratégie renouvelée du Canada en matière d'IA. », ajoute Hugo Larochelle, directeur scientifique de Mila. « L'expansion du programme des chaires en IA Canada-CIFAR renforce le cœur de notre écosystème scientifique. En reliant cette expertise à des projets à fort impact pour le bien public, ainsi qu'à des initiatives comme l'Institut canadien de la sécurité de l'IA et notre propre Studio de sécurité en IA, le Canada se donne les moyens d'orienter le développement de l'IA de façon responsable et selon ses propres priorités. »

Pour la suite, Mila entend tirer parti de cet élan pour renforcer sa collaboration avec ses partenaires internationaux, les gouvernements, l'industrie et les autres instituts nationaux d'IA, soit Amii et l'Institut Vecteur. Mila est prêt à contribuer sans délai à la mise en œuvre de cette vision nationale, afin que l'IA soutienne une prospérité partagée au service de toute la population canadienne.

À propos de Mila - Institut québécois d'intelligence artificielle

Fondé par le professeur Yoshua Bengio, Mila - Institut québécois d'intelligence artificielle est le plus grand centre universitaire de recherche en IA au monde spécialisé dans l'apprentissage profond, qui compte plus de 1 500 membres. Basé à Montréal, Mila est né d'un partenariat unique entre l'Université de Montréal et l'Université McGill, qui se consacre à faire progresser les avancées scientifiques qui stimulent l'innovation et garantissent que l'IA profite à toutes et à tous. Organisme à but non lucratif, Mila est fortement soutenu par le gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie pancanadienne en matière d'IA et du gouvernement du Québec. Reconnu internationalement pour ses recherches influentes, ses partenariats mondiaux en matière d'innovation et son leadership dans les efforts multilatéraux en faveur d'une IA responsable, Mila continue de façonner l'avenir de l'IA à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, visitez mila.québec .

SOURCE Mila - Institut québécois d’intelligence artificielle

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