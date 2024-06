OTTAWA, ON, le 9 juin 2024 /CNW/ - L'Association médicale canadienne (AMC) est profondément déçue de constater que le gouvernement fédéral a l'intention d'aller de l'avant avec sa proposition d'augmenter l'impôt sur les gains en capital, comme l'a mentionné la vice-première ministre Chrystia Freeland aujourd'hui. Cette mesure ajoutera une pression indue et un fardeau financier aux médecins, ce qui nuira à la stabilité de notre système de soins de santé.

Ces dernières semaines, les organisations médicales d'un bout à l'autre du pays ont demandé au gouvernement que les médecins soient exemptés de l'augmentation prévue du taux d'inclusion sur le gain en capital.

La plupart des médecins commencent à exercer leur profession en étant sévèrement endettés, en plus de ne pas avoir accès au régime de retraite d'un employeur ou du gouvernement, à des avantages sociaux, à des congés de maladie, à des congés parentaux ou à des vacances payées. De surcroît, les médecins investissent leur propre argent pour mettre en place l'infrastructure nécessaire pour offrir de soins aux patients et misent sur leurs sociétés professionnelles comme véhicule d'investissement pour faire face à leurs obligations personnelles. Advenant une augmentation du coût du loyer, des primes d'assurance ou des fournitures médicales, les médecins ne peuvent pas simplement refiler la facture aux patients car les honoraires professionnels sont fixés par la province ou le territoire où ils exercent.

Nous estimons que l'augmentation suggérée du taux d'inclusion sur le gain en capital impose un obstacle supplémentaire à la rétention et au recrutement des médecins, car le premier dollar de gain en capital réalisé dans une société professionnelle médicale sera soumis au taux d'inclusion plus élevé de 66,67 %. Les sociétés ne peuvent pas bénéficier du seuil de 250 000 dollars de gain en capital annuel accordé aux particuliers.

Alors que les tous systèmes de santé au pays sont sous pression, que les patients peinent à accéder à des soins en temps opportun et que les professionnels de la santé s'épuisent à soutenir un système en ruines, cette proposition, qui aura pour effet de décourager les médecins à maintenir l'offre de soins de proximité, est tout simplement mal avisée.

Dre Joss Reimer

Dre Kathleen Ross

Présidentes, AMC

À propos de l'AMC

L'Association médicale canadienne est à l'origine d'un regroupement national de médecins et d'apprenants en médecine qui croient en un avenir meilleur pour la santé. Elle aspire à créer un système de santé viable et accessible où les patients participent à leurs soins, une culture médicale qui favorise l'équité, la diversité et le bien-être des médecins, ainsi que des communautés d'entraide où chaque personne peut vivre en bonne santé. Guidée par des valeurs de collaboration et d'inclusion, elle provoque des changements grâce à son travail de représentation, aux dons, commandites et subventions et au partage des connaissances.

