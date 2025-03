Cœur + AVC applaudit l'annonce du gouvernement fédéral sur les droits de recouvrement des coûts de la lutte contre le tabagisme

OTTAWA, ON, le 7 mars 2025 /CNW/ - Cœur + AVC s'est jointe aujourd'hui à la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, Ya'ara Saks, alors qu'elle annonçait un règlement visant à protéger les générations futures des produits nocifs du tabac en refilant la facture aux fabricants de cigarettes. Le règlement impose des droits de recouvrement annuels aux fabricants de produits du tabac en fonction de leurs revenus.

« Cette redevance aidera à financer la stratégie de lutte contre le tabagisme pour protéger la population des effets nuisibles du tabac, sans mettre le fardeau sur les épaules des contribuables », affirme Doug Roth, chef de la direction de Cœur + AVC. « Nous félicitons le gouvernement fédéral d'agir pour responsabiliser les fabricants de cigarettes et pour protéger les personnes au pays contre les conséquences mortelles du tabagisme. »

La stratégie nationale de lutte contre le tabagisme coûte 66 millions de dollars par année, ce qui comprend les activités de lutte contre le vapotage. Dans un premier temps, le gouvernement propose de recouvrir une partie de ce montant à l'aide des droits perçus pour financer les activités d'application et de conformité en lien avec la lutte contre le tabagisme, comme les inspections, ainsi que des services de prévention et de cessation du tabagisme.

« Nous nous réjouissons de voir que ce cadre calcule la redevance perçue auprès des géants de l'industrie du tabac proportionnellement aux revenus de ces derniers. Cette mesure permettra de responsabiliser l'industrie face à la gravité des préjudices qu'elle cause », dit M. Roth.

La ministre Saks a également annoncé que le Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS) de Santé Canada financera un montant supplémentaire de 12 millions de dollars. Ces fonds contribueront davantage aux initiatives de cessation du tabagisme.

Le tabagisme est le principal facteur de risque évitable de décès prématurés et d'incapacités au pays. Il tue 46 000 personnes par année. Même si le Canada a mis en place de nombreuses mesures efficaces de lutte contre le tabagisme au cours des dernières décennies, plus de 11 % des personnes au pays âgées de 18 ans et plus fument, ce qui est loin de la cible de moins de 5 % d'ici 2035.

Cœur + AVC encourage le gouvernement fédéral à accélérer la mise en œuvre de son plan visant aussi à couvrir les dépenses liées aux programmes anti-vapotage à l'aide des droits de recouvrement des coûts de la lutte contre le tabagisme, et à mettre la dernière main au règlement interdisant tous les arômes dans les produits de vapotage (y compris la menthe et le menthol) pour protéger les jeunes.

À propos de Cœur + AVC

La vie. Ne passez pas à côté. C'est pour cette raison que Cœur + AVC mène la lutte contre les maladies du cœur et l'AVC depuis plus de 70 ans. Nous devons favoriser les prochaines découvertes médicales afin que les gens au pays ne passent pas à côté de moments précieux. En collaboration avec nos généreux donateurs et donatrices, partenaires et bénévoles, nous travaillons à prévenir les maladies, à sauver des vies et à favoriser le rétablissement grâce à la recherche, à la promotion de la santé et aux politiques publiques. coeuretavc.ca @coeuretavc

