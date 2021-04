Le partenariat de Parcs Canada avec Apprendre par les arbres Canada soutient l'emploi des jeunes partout au Canada pour protéger davantage la nature

VANCOUVER, BC, le 16 avril 2021 /CNW/ - Tout au long de la pandémie de COVID-19, les Canadiens ont redécouvert les nombreux avantages du contact avec la nature pour notre santé et notre bien-être. Le gouvernement du Canada continue de respecter son engagement à protéger davantage la nature partout au pays afin de lutter contre le changement climatique, de protéger notre biodiversité emblématique et de faire en sorte que les Canadiens puissent passer du temps en plein air dans leurs collectivités.

Aujourd'hui, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, l'honorable Jonathan Wilkinson et la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, l'honorable Carla Qualtrough, ont annoncé un financement de 12,8 millions de dollars pour le projet Apprendre par les arbres Canada afin d'employer des jeunes dans la conservation de la nature.

Ce financement, qui provient de la Stratégie emploi compétences pour les jeunes, permettra au projet Apprendre par les arbres Canada d'employer plus de 1 700 jeunes dans le domaine de la conservation de la nature, notamment la restauration des forêts et la plantation d'arbres. Grâce à ce partenariat, des possibilités seront offertes aux jeunes dans une grande variété de contextes, grâce à un vaste réseau de partenaires en matière de forêts et de conservation tels le Sustainable Forestry Initiative, le réseau du Conseil canadien des parcs, ainsi que Conservation de la nature Canada et Canards Illimités Canada.

Grâce à ces investissements, le gouvernement du Canada aide les jeunes à entamer des carrières enrichissantes dans le secteur de la conservation et des forêts tout en prenant des mesures pour préserver le patrimoine naturel du Canada, lutter contre les changements climatiques et contribuer au rétablissement des écosystèmes sains.

Les possibilités d'emploi pour les jeunes sont maintenant ouvertes. Les jeunes et les employeurs intéressés par ce programme peuvent présenter une demande à Apprendre par les arbres Canada.

« Protéger davantage la nature et doter les jeunes des compétences et de l'expérience dont ils ont besoin pour réussir sont des priorités absolues pour le gouvernement du Canada. Aujourd'hui, je suis heureux de voir la fusion de ces priorités en employant des jeunes dans la conservation de la nature. Ce projet offrira à 1 700 jeunes Canadiens de bonnes possibilités d'emploi, tout en luttant contre le changement climatique avec des solutions fondées sur la nature. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de l'Agence Parcs Canada

« En prenant des mesures audacieuses et en sortant des sentiers battus, notre gouvernement donne aux jeunes Canadiens toutes les chances de réussir et assure une relance inclusive dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Notre collaboration avec Apprendre par les arbres Canada est un excellent exemple de la façon dont le gouvernement peut travailler avec des organismes communautaires pour éliminer les obstacles à l'emploi et créer des changements durables dans la vie des jeunes. Lorsque nous offrons aux jeunes Canadiens des possibilités d'emploi et de développement des compétences, nous en tirons tous profit. »

L'honorable Carla Qualtrough

Ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées

« Les jeunes façonnent l'avenir du Canada grâce à leur enthousiasme et à leur travail acharné. Ils veulent des emplois et des stages verts, alors nous leur offrons des possibilités pour bâtir un avenir durable. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles

« Il est vital que nous aidions tous les jeunes à réussir en découvrant des parcours professionnels verts. C'est une chose à laquelle nous tenons beaucoup chez APLA Canada, et nous sommes fiers de l'impact positif que nous continuons d'avoir grâce à des expériences de travail intéressantes et équilibrées du point de vue du genre et à notre engagement positif envers les jeunes autochtones, nouveaux arrivants et tous les jeunes qui peuvent avoir besoin d'aide pour accéder à des emplois dans tout le pays. Nous sommes impatients de travailler avec Parcs Canada pour offrir à tous les jeunes, y compris ceux qui sont confrontés à des obstacles, des possibilités intéressantes dans le secteur des forêts et de la conservation. »

Kathy Abusow, présidente-directrice générale, Apprendre par les arbres Canada

L'embauche pour ces postes débute aujourd'hui et se poursuit jusqu'au 31 mars 2022. Pour vous tenir au courant, veuillez consulter les sites Web de Parcs Canada et du projet Apprendre par les arbres Canada .

. Les autres possibilités d'emploi peuvent inclure des emplois en gestion de forêts, de parcs et d'endroits protégés sains et gérés de manière durable, de parcs et de forêts urbains, de la plantation d'arbres, de la conservation, de la gestion des ressources naturelles, de l'éducation environnementale, de l'établissement de relations avec les autochtones, de la séquestration du carbone, du maintien et du rétablissement des espèces, de la qualité et de la quantité de l'eau et de nombreuses autres solutions fondées sur la nature.

La Stratégie emploi et compétences jeunesse (SECJ) est un programme de financement intégré dirigé par Emploi et Développement social Canada (EDSC). Cette stratégie vise à fournir des services souples et holistiques pour aider les jeunes Canadiennes et Canadiens à acquérir les compétences et l'expérience professionnelle rémunérée dont ils ont besoin pour réussir leur transition vers le marché du travail.

(EDSC). Cette stratégie vise à fournir des services souples et holistiques pour aider les jeunes Canadiennes et Canadiens à acquérir les compétences et l'expérience professionnelle rémunérée dont ils ont besoin pour réussir leur transition vers le marché du travail. La Stratégie emploi et compétences jeunesse a été remaniée pour répondre à un large éventail de défis du marché du travail, propres à tous les jeunes, mais surtout à ceux qui se heurtent à des obstacles à l'emploi.

