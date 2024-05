La présidente-directrice générale de Destination Canada et la ministre du Tourisme ont lancé la stratégie « Un monde de possibilités » à l'occasion de Rendez-vous Canada, le principal salon touristique international du Canada, organisé à Edmonton .

Cette nouvelle stratégie touristique est une feuille de route visant à faire du Canada l'une des sept premières destinations mondiales d'ici 2030.

L'objectif est de générer des recettes annuelles de 160 milliards de dollars d'ici 2030, l'équivalent de l'ajout d'un marché de la taille de celui des États-Unis - le principal marché touristique du Canada.

EDMONTON, AB, le 16 mai 2024 /CNW/ - La nouvelle stratégie touristique de Destination Canada, « Un monde de possibilités », a été lancée aujourd'hui. Elle met résolument l'accent sur la transformation du secteur et le retour du Canada parmi les sept premières destinations mondiales d'ici 2030.

Marsha Walden, présidente-directrice générale de Destination Canada, et l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme, ont présenté officiellement la feuille de route pour le développement du tourisme. Cette dernière vise à accroître la compétitivité mondiale du Canada et à générer 160 milliards de dollars de recettes annuelles d'ici 2030, en surmontant les contraintes habituelles qui limitent le potentiel de l'industrie touristique à 140 milliards de dollars par an pour le moment.

La compétitivité mondiale du Canada n'a cessé de s'affaiblir depuis 2009. Selon l'indice de développement du secteur des voyages et du tourisme du Forum économique mondial, qui s'appuie sur un ensemble de facteurs et de politiques favorisant le développement durable du secteur du tourisme, contribuant ainsi au développement de plus de 100 pays, notre pays se classe au 13e rang. Le Canada a donc accusé un recul de trois places, et il ne s'est pas classé parmi les dix meilleurs pour la toute première fois.

« Il s'agit d'un moment charnière pour l'industrie touristique au Canada. Nous savons que le tourisme progresse plus vite que l'économie mondiale et canadienne. Si nous n'opérons pas une transformation, nous risquons de stagner et d'être vulnérables aux perturbations économiques à l'avenir, a déclaré Marsha Walden, présidente-directrice générale de Destination Canada. Toutefois, nous ne pouvons pas réussir cette transformation seuls. Pour favoriser une véritable transformation, nous devons mener une action collective. C'est la raison pour laquelle la population canadienne est au cœur de notre stratégie. Ensemble, nous pouvons favoriser une croissance transformatrice, renforcer la fierté civique et nationale pour ce que nous avons à offrir, créer des expériences enrichissantes et durables pour nos invités, et générer des retombées concrètes pour nos communautés d'un océan à l'autre ».

Pour favoriser une croissance transformatrice dans le secteur, nous nous appuyons sur quatre piliers stratégiques, soutenus par un ensemble d'actions et d'initiatives coordonnées. Voici quelques exemples :

Avancement du secteur | Améliorer la compétitivité du Canada Aucun de ces objectifs ambitieux ne pourra être atteint si le Canada ne devient pas une destination plus concurrentielle. Par conséquent, Destination Canada a mené des consultations auprès de l'industrie pour définir sept leviers susceptibles de stimuler la compétitivité du secteur.

Leadership de la marque | Promouvoir la marque Développer un secteur touristique plus durable et équilibré en ciblant stratégiquement les invités et en assurant la dispersion du tourisme d'un point de vue géographique, afin d'étendre la saison des voyages et d'offrir des débouchés à l'échelle locale.

Développement des destinations | Stimuler les investissements et accroître l'offre Travailler avec les communautés et les corridors pour créer des stratégies de développement des destinations à long terme et pour déterminer l'infrastructure touristique nécessaire ainsi que les produits, les services, la main-d'œuvre et l'accès requis pour répondre aux attentes des visiteurs et aux besoins des communautés locales.

Renseignements collectifs | Diriger avec les données Faciliter l'accès aux données et aux renseignements, afin que des entreprises de toutes tailles rivalisent avec le reste du monde.



« Le Canada est une superpuissance de l'industrie touristique, car il possède ce que le monde entier recherche, a déclaré la ministre du Tourisme, l'honorable Soraya Martinez Ferrada. La stratégie Tourisme 2030 : Un monde de possibilités de Destination Canada aidera ce secteur à réaliser son potentiel considérable, à attirer plus de visiteurs et à créer des emplois et des possibilités aux quatre coins du pays. De plus, cette stratégie s'harmonise parfaitement avec la Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme. Les autres pays investissent dans le tourisme, et nous donnons au Canada les moyens de rivaliser avec les meilleurs. »

« Les exploitants d'entreprises touristiques peuvent innover, rehausser leur offre de produits et services et s'aligner sur les objectifs énoncés dans la stratégie 2030, notamment en améliorant la durabilité environnementale, en assurant la promotion d'expériences locales et en étendant la saison des voyages, a déclaré Beth Potter, présidente-directrice générale de l'Association de l'industrie touristique du Canada. En se distinguant au moyen d'offres de produits et services uniques et authentiques, les petites et moyennes entreprises sont en mesure d'attirer plus de visiteurs et de contribuer à la diversification des atouts du Canada en matière de tourisme. »

« Grâce à la mise en place de partenariats, les exploitants d'entreprises touristiques peuvent conquérir de nouveaux marchés, mettre en commun des ressources et trouver des solutions novatrices afin de relever les principaux défis auxquels le secteur est confronté », a ajouté Mme Potter.

« Le secteur touristique doit saisir la fabuleuse occasion d'atteindre 160 milliards de dollars de recettes d'ici 2030. C'est d'autant plus intéressant que nous pouvons multiplier par trois le rendement du tourisme autochtone au pays, créer des milliers d'emplois et soutenir des centaines de nouvelles entreprises. Il est temps de collaborer pour promouvoir, développer et faire grandir le tourisme au pays. C'est ça, la réconciliation économique en action », a déclaré Keith Henry, président-directeur général de l'Association touristique autochtone du Canada.

