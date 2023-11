L'annonce réaffirme l'engagement de l'entreprise en faveur des liaisons transatlantiques de l'Est du Canada et du Canada atlantique avec le retour des liaisons européennes

La compagnie aérienne annonce un service exclusif entre Calgary et Reykjavik (Keflavik) et une augmentation de la fréquence des vols internationaux à partir de la plaque tournante de Calgary, y compris un service quotidien exclusif vers Tokyo

CALGARY, AB, le 15 nov. 2023 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui l'expansion de son réseau européen pour l'été 2024. Propulsée par ses appareils Boeing 737 MAX, la compagnie aérienne a réintroduit un service recherché reliant l'Est du Canada et l'Europe et a lancé un nouveau service de Calgary à Reykjavik (Keflavik). Alors que WestJet continue de renforcer sa présence dans l'Ouest canadien, la compagnie aérienne améliore également sa flotte de 787 Dreamliner, en augmentant les fréquences des liaisons internationales et en ajoutant un service quotidien exclusif vers le Japon.

« L'annonce d'aujourd'hui souligne notre engagement à établir des vols abordables entre les Canadiens d'un océan à l'autre et certaines des destinations les plus populaires au monde, a déclaré John Weatherill, vice-président exécutif et directeur commercial du Groupe WestJet. Alors que nous poursuivons notre croissance, nous ne faisons pas qu'améliorer l'accessibilité pour les Canadiens, mais nous favorisons des liaisons cruciales entre les collectivités et stimulons la croissance économique grâce aux voyages d'agrément et d'affaires. »

Enfin une porte d'entrée de l'Ouest canadien vers l'Islande

Avec un service quatre fois par semaine à compter du 15 mai 2023, WestJet sera la seule compagnie aérienne à offrir une liaison directe vers l'Islande à partir de Calgary.

« En consultation avec les partenaires locaux, nous avons convenu d'annoncer notre intention de commencer à desservir Keflavik en mai. Nous continuerons de surveiller étroitement l'activité volcanique dans la région et de suivre les recommandations des autorités locales », a poursuivi M. Weatherill.

Liaison Date de début du service Fréquence Heure de départ (locale) Heure d'arrivée (locale) Calgary - Reykjavik (Keflavik) 15 mai 4 vols par semaine 19 h 55 8 h 25 Reykjavik (Keflavik) - Calgary 16 mai 4 vols par semaine 9 h 45 10 h 43

Le service de WestJet vers Reykjavik sera encore amélioré par l'entente intercompagnies entre la compagnie aérienne et Icelandair, qui permettra aux passagers de voyager sur les réseaux d'Icelandair et de WestJet au moyen d'une seule carte d'embarquement, avec la commodité d'un enregistrement unique et de bagages étiquetés et enregistrés à leur destination finale.

Renforcement de la filière touristique de l'Est du Canada grâce au retour saisonnier du service européen

Conformément à son engagement d'être le champion des voyages d'agrément au Canada d'un océan à l'autre, WestJet est heureuse de rétablir la liaison entre trois grandes villes de l'est du Canada et des destinations européennes clés cet été, avec des vols de Toronto à Dublin et Édimbourg, de Halifax à Dublin, Édimbourg et Londres, et de St. John's à Londres.

Stimulant la demande pour les voyages d'agrément, d'affaires et de transport de marchandises, le service saisonnier de WestJet vers l'Europe en provenance de l'Est du Canada cet été réaffirme l'engagement de la compagnie aérienne envers la connectivité du transport aérien international de l'Est du Canada et du Canada Atlantique.

Liaison Date de début du service Pic de fréquence Heure de départ (locale) Heure d'arrivée (locale) Halifax - Dublin 19 juin 4 vols par semaine 22 h 30 7 h 55 Dublin - Halifax 20 juin 4 vols par semaine 9 h 30 11 h 32 Halifax - Édimbourg* 20 juin Trois vols par semaine 22 h 40 8 h 04 Édimbourg - Halifax* 21 juin 3 vols par semaine 9 h 30 11 h 38 Halifax - Londres (Gatwick) 28 avril 4 vols par semaine 23 h 00 9 h 04 Londres (Gatwick) - Halifax 29 avril 4 vols par semaine 11 h 13 h 46 Toronto - Dublin 1er mars Chaque jour 21 h 45 9 h 39 Dublin - Toronto 2 mars Chaque jour 11 h 13 h 54 Toronto - Édimbourg 14 mai Chaque jour 22 h 15 10 h 05 Édimbourg - Toronto 15 mai Chaque jour 11 h 25 13 h 59 St. John's - London (Gatwick) 1er mai 3 vols par semaine 0 h 15 9 h London (Gatwick) - St. John's 1er mai Trois vols par semaine 11 h 13 h 15

*Nouvelle liaison non offerte auparavant

L'augmentation des fréquences intercontinentales renforce la position de Calgary en tant que porte d'entrée pour le tourisme bilatéral dans l'Ouest canadien

Avec une fréquence accrue entre Calgary et Tokyo et six destinations transatlantiques, WestJet offre aux collectivités de l'Ouest canadien plus de choix et un meilleur accès à leurs destinations internationales préférées cet été. À la suite du lancement très réussi d'un service sans escale à l'aéroport international Narita de Tokyo, la compagnie aérienne répond à une demande importante pour la liaison populaire et augmente son service quotidien cet été.

Liaison Date de début du service Fréquence - été 2024 Fréquence précédente - été 2023 Calgary - Tokyo 3 avril Chaque jour 3 vols par semaine Calgary - Rome 16 mars 6 vols par semaine 5 vols par semaine Calgary - Barcelone 30 avril 4 vols par semaine 3 vols par semaine Calgary - Édimbourg 12 mai 4 vols par semaine 3 vols par semaine Calgary - Paris Toute l'année Chaque jour Aucun changement Calgary - Londres (Heathrow) Toute l'année Chaque jour Aucun changement Calgary - Dublin 29 avril 5 vols par semaine Aucun changement

Autres citations

« À l'aéroport de Keflavik, nous sommes ravis d'accueillir nos nouveaux partenaires de WestJet en Islande. WestJet fait preuve d'une grande confiance envers l'Islande en tant que destination et nous avons hâte d'accueillir ses passagers dans notre beau pays, a déclaré Grétar Már Garðarsson, directeur, Relations aériennes et développement des routes, aéroport de Keflavik. De plus, les voyageurs islandais peuvent prendre l'avion pour Calgary et profiter de tout ce que la ville et la province de l'Alberta ont à offrir. WestJet est un ajout important et bienvenu à notre communauté aéroportuaire, un partenaire solide pour les années à venir. »

« Cette nouvelle liaison prometteuse reliant YYC et l'aéroport international de Keflavik, la plaque tournante internationale de l'Islande, offre un accès direct et pratique à la beauté captivante de l'Islande et offre aux voyageurs plus d'occasions d'explorer et d'accéder à des destinations en Islande, en Europe et ailleurs, alors que nous continuons d'élargir la connectivité mondiale de Calgary et de faire en sorte que YYC soit une porte d'entrée internationale de premier plan », a déclaré Chris Dinsdale, chef de la direction, Administration aéroportuaire de Calgary. « Londres appelle, et nous répondons! Nous avons travaillé fort pour rétablir un lien direct avec l'Europe, et Terre-Neuve-et-Labrador profitera des nombreux avantages qui en découleront, de notre industrie touristique hautement lucrative à nos marchés commerciaux. Je remercie WestJet d'avoir vu le potentiel qui existe au sein de notre province, ainsi que l'administration de l'aéroport international de St. John's pour ses efforts d'expansion des services aériens. J'ai hâte d'être témoin du succès de cette nouvelle route », a déclaré l'honorable Andrew Furey, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador.

« Le rétablissement du service transatlantique sans escale à partir de St. John's a été une priorité stratégique pour l'administration de l'aéroport international de St. John's », a affirmé Dennis Hogan, chef de la direction au sein de l'administration de l'aéroport international de St. John's. « Ce lien entre St. John's et l'aéroport Gatwick à Londres marque une étape importante en matière d'accès aérien et démontre notre engagement à offrir aux voyageurs un accès pratique à des destinations clés. Nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre notre précieuse collaboration avec WestJet et nous apprécions sincèrement son engagement à saisir les occasions dans notre marché. »

« WestJet a établi une liaison entre l'aéroport Stanfield d'Halifax et des destinations européennes clés depuis plusieurs années, et nous sommes ravis qu'elle ait l'intention d'offrir trois liaisons transatlantiques sans escale l'été prochain », a déclaré Joyce Carter, présidente et chef de la direction de l'Administration de l'aéroport international d'Halifax. « L'aéroport de Dublin et l'aéroport Gatwick à Londres étaient des liaisons populaires par le passé, tant pour les Canadiens de l'Atlantique que pour les Européens, et nous sommes ravis d'ajouter Édimbourg à notre carte de destinations de 2024. »

« Nous sommes ravis que WestJet rétablisse des vols transatlantiques de Toronto à Dublin et à Édimbourg », a déclaré Khalil Lamrabet, chef des services commerciaux, Autorité aéroportuaire du Grand Toronto. « Les vols supplémentaires vers ces villes magnifiques et historiques offriront plus de choix à nos passagers lorsqu'ils se rendront en Irlande et en Écosse. »

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 27 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 100 destinations dans 26 pays.

