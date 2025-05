La STM doit retirer ses reculs si elle veut éviter la grève du 9 au 17 juin

MONTRÉAL, le 30 mai 2025 /CNW/ - À moins que la STM retire ses demandes de reculs dans les conditions de travail, les 2400 employé-es d'entretien seront en grève du 9 au 17 juin prochain.

Le Syndicat du transport de Montréal et la STM ont convenu d'une entente sur les services essentiels à maintenir durant la grève. Le Tribunal administratif du travail doit prendre connaissance de cette entente dans les prochains jours. La grève prévoit un débrayage d'une durée de neuf jours, pendant laquelle les services seront partiellement maintenus. Les usagères et les usagers devront donc s'attendre à plusieurs ralentissements et arrêts de service, aussi bien dans les métros que les autobus. De plus, les employé-es d'entretien ne feront pas de temps supplémentaire pendant cette séquence de grève.

Dans les derniers jours, le syndicat a interpellé la STM à plusieurs reprises pour demander le retrait des nombreux reculs dans les conditions de travail. La STM s'entête à maintenir ses demandes quant à la création d'horaires atypiques et au déplacement des salarié-es dans toutes ses installations. De leur côté, les employé-es d'entretien proposent plusieurs solutions pour améliorer le recrutement à la STM, notamment en freinant le recours à la sous-traitance et à la privatisation, en améliorant la conciliation famille-travail et en implantant des mesures pour attirer et retenir le personnel.

« Les 2400 employé-es d'entretien de la STM n'ont pas d'autre choix que d'envisager le recours à la grève face à l'entêtement de leur employeur. Ça fait des semaines qu'on martèle à l'employeur que s'il veut réussir à attirer et retenir le personnel, il doit lâcher sa lubie de vouloir couper dans nos conditions de travail. La balle est maintenant dans son camp », lance Bruno Jeannotte, président du Syndicat du transport de Montréal-CSN.

« Les infrastructures de la STM ont besoin d'amour et c'est le travail des employé-es d'entretien de le faire. Ce n'est pas en sabrant dans leurs conditions de travail qu'on va réussir à remettre les stations de métro en état. La STM doit continuer d'offrir de bonnes conditions de travail et le gouvernement doit mettre le financement nécessaire pour entretenir et développer le transport collectif », explique Stéphanie Gratton, première vice-présidente de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN).

« Quand des travailleurs et des travailleuses font face à des employeurs qui veulent s'en prendre à leurs conditions de travail, ils n'ont pas d'autre choix que de se mobiliser. Les 2400 employé-es d'entretien de la STM sont prêts à se lever pour améliorer leur sort », de conclure Bertrand Guibord, président du Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN).

À propos

Le Syndicat du transport de Montréal-CSN, affilié à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) et au Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN), regroupe près de 2400 travailleuses et travailleurs de la Société de transport de Montréal.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

