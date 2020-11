Depuis déjà plusieurs années, tous les véhicules de la STL sont dotés de GPS et de compteurs de passagers qui fournissent tous les jours le nombre de passagers à bord à chaque arrêt, de chaque ligne, à chaque heure de passage. À partir de ces données, le nouvel outil calcule une estimation du nombre de personnes à bord à un arrêt, à une heure précise, et ce tout au long du trajet, selon la moyenne des cinq derniers jours ouvrables. Les calculs sont mis à jour quotidiennement. Disponible à stlaval.ca/passagers , sur ordinateur ou téléphone intelligent.

Citation d'Éric Morasse, président du conseil d'administration de la STL

« Ce prix est une belle reconnaissance de l'industrie pour un projet dont nous sommes particulièrement fiers, développé en ces temps hors du commun, dans l'optique de rassurer notre clientèle et de maintenir le transport collectif dans ses habitudes de déplacement. En démocratisant l'accès à un transport écologique et à faible coût, quand les budgets de nombreuses familles sont limités, nous poursuivons notre mission de facilitateur pour la mobilité de la population lavalloise. »

La STL développe et exploite un réseau intégré d'autobus, de transport scolaire, de taxis collectifs et de transport adapté qui réalisent plus de 19 millions de déplacements par année. Le réseau régulier d'autobus de la STL compte 47 lignes, quelque 2 700 arrêts, et couvre plus de 1 500 kilomètres sur le territoire de Laval. La STL figure parmi les sociétés de transport les plus innovantes en Amérique du Nord. www.stlaval.ca

