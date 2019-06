La STL récompensée par l'AQTr pour son projet pilote de paiement par carte de crédit - Grand prix d'excellence en transport AQTr - Transport collectif

La technologie choisie est un terminal de paiement sans contact, qui permet un paiement instantané en tapant simplement sa carte, comme la clientèle a déjà l'habitude de le faire dans ses commerces préférés. Depuis le lancement du projet en première canadienne en 2017, la STL a continué pendant un an à être l'unique société de transport collectif au pays à offrir ce service, et à ce jour, demeure la seule au Québec.

Citation d'Éric Morasse, président du conseil d'administration de la STL

« Il est essentiel que notre industrie accompagne la clientèle et la suive dans ses habitudes de consommation, notamment pour la clientèle occasionnelle. En simplifiant le processus d'achat au maximum, le paiement à bord au moyen d'une carte de crédit apporte une solution au principal frein à l'intégration du transport collectif dans les habitudes de déplacement. »

Succès du projet

Depuis le début du projet, la STL a enregistré plus de 150 000 de transactions. Fait étonnant : plus de 44 % des cartes répertoriées n'ont été utilisées qu'une seule fois, ce qui démontre la pertinence de ce service pour la clientèle occasionnelle et très occasionnelle. Le paiement sans contact par carte de crédit est une tendance lourde en transport collectif observée partout dans le monde. Le projet de la STL a joué le rôle d'accélérateur pour la région métropolitaine et a démontré la faisabilité d'une telle solution.

À propos de la Société de transport de Laval

La STL développe et exploite un réseau intégré d'autobus, de transport scolaire, de taxis collectifs et de transport adapté qui réalisent plus de 22 millions de déplacements par année. La STL figure parmi les sociétés de transport les plus innovantes en Amérique du Nord grâce à des projets comme le premier autobus de 40 pieds entièrement électrique à rouler au Québec et à son système d'information aux voyageurs qui fournit à ses clients, depuis 2010, l'horaire des prochains passages de ses autobus en temps réel. En 2017, la STL a relancé son programme Engagement qualité STL, une garantie de service à la clientèle unique au pays. La même année, elle a également été la première société de transport au Canada à accepter le paiement par carte de crédit à bord de ses autobus. www.stl.laval.qc.ca.

