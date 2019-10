La STL honorée pour son leadership en innovation dans le transport collectif

« Nous sommes très touchés par ce prix et remercions le jury de nous présenter ce grand honneur. À la STL, l'innovation est une philosophie profondément ancrée dans les processus d'affaires. Toutes nos félicitations aux nommés, tout spécialement à la MRC de Magog récipiendaire, ex-aequo avec la STL, d'un prix Coup de cœur du jury. »

Citation d'Éric Morasse, président du conseil d'administration de la STL

« Ce prix est une belle reconnaissance pour la vision de la direction de la STL, appuyée par des équipes mobilisées pour l'avancement de l'industrie et le bien commun. Bravo également à Jalon Montréal de souligner le dynamisme, la richesse des idées et la diversité des innovations au sein de l'écosystème de la mobilité au Québec. »

Quelques innovations de la STL

La STL est fière de figurer parmi les sociétés de transport les plus innovantes en Amérique du Nord grâce à des projets comme :

Tarif à 1 $ les jours de smog (depuis 2008). Unique au Canada

Première application mobile au Québec pour fournir un système d'information aux voyageurs avec l'horaire des prochains passages de ses autobus en temps réel (depuis 2010).

Premier autobus de 40 pieds entièrement électrique à rouler au Canada (2012)

(2012) Titre gratuit en tout temps pour les Lavallois de 65 ans et plus (depuis 2014)

Navette 360 - Ligne d'autobus gratuite comptant plus de 30 arrêts au centre-ville de Laval (depuis 2017)

(depuis 2017) Programme Engagement qualité STL , une garantie de service à la clientèle unique au pays (depuis 2017).

, une garantie de service à la clientèle unique au pays (depuis 2017). Paiement par carte de crédit à bord des autobus (depuis 2017). Présenté en première canadienne, à ce jour unique au Québec.

Premier autobus urbain 100 % électrique à grande autonomie, jusqu'à 250 km, à rouler au Québec (2019).

À propos de la Société de transport de Laval

La STL développe et exploite un réseau intégré d'autobus, de transport scolaire, de taxis collectifs et de transport adapté qui réalisent plus de 19 millions de déplacements par année. Le réseau régulier d'autobus de la STL compte 46 lignes, quelque 2 700 arrêts et couvre plus de 1 400 kilomètres sur le territoire de Laval. www.stl.laval.qc.ca.

