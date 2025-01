La STL franchit le cap du million de paiements par carte de débit à bord de ses autobus

LAVAL, QC, le 15 janv. 2025 /CNW/ - La Société de transport de Laval (STL) entame l'année 2025 sur une note positive en soulignant un million de déplacements payés par Débit Interac® dans ses autobus. Lancé en juin 2023, la STL a marqué une première au Québec en instaurant un système de paiement par carte de débit à bord, grâce au soutien financier de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM).

Cette grande nouveauté marquait l'étape ultime d'un projet de recherche et de développement lancé en première canadienne en 2017 avec le paiement à bord par carte de crédit dans les autobus de la STL. Le paiement par carte apporte un argument supplémentaire pour choisir le transport collectif et une solution de dépannage simple et rapide pour les déplacements non planifiés.

« La STL est fière d'être la première société de transport de la province à avoir introduit ce système de paiement qui bonifie l'expérience de notre clientèle. Atteindre un million de déplacements payés par carte de débit témoigne de notre engagement à offrir des solutions modernes et pratiques, au service des Lavallois×es », a déclaré madame Josée Roy, directrice générale de la STL.

« Le paiement par carte de débit à Laval est un beau succès. Il est important d'offrir des options de paiement flexibles pour faciliter le quotidien des usagers. L'ARTM veut continuer de déployer ce mode de paiement partout dans la grande région de Montréal pour accroître l'attrait du transport collectif » a mentionné monsieur Benoit Gendron, directeur général de l'Autorité régionale de transport métropolitain.

Depuis sa mise en place en juin 2023, le paiement par Débit Interac® a fait ses preuves, enregistrant en moyenne 2 500 déplacements par journée de semaine l'automne dernier. À ce jour, le paiement par carte de débit représente 31 % des paiements unitaires à bord.

