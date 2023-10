YELLOWKNIFE, NT, le 25 oct. 2023 /CNW/ - La Station d'intervention maritime de l'Arctique de la Garde côtière canadienne à Rankin Inlet, au Nunavut, a terminé sa saison opérationnelle, et clos le 25 octobre 2023.

Les membres d’équipage de la SIMA effectuent un exercice en recherche et sauvetage sur l’eau, près de Rankin Inlet, au Nunavut. Les membres d’équipage ont terminé leurs opérations le 25 octobre 2023. (Groupe CNW/Garde côtière canadienne)

Cette année, la Station a ouvert ses portes le 23 juin, et a fourni des services de recherche et sauvetage au cours de la saison de navigation de plaisance dans les régions de Rankin Inlet, Chesterfield Inlet et Whale Cove. Les membres d'équipage ont effectué deux exercices de formation, sont intervenus dans neuf cas de recherche et sauvetage, et ont parcouru plus de 1 245 milles marins.

Tout au long de la saison, les membres d'équipage ont donné des séances de formation en éducation culturelle, notamment sur l'Inuit Qaujimajatuqangit (connaissances traditionnelles inuites), en première intervention en cas de déversement d'hydrocarbures, et un exercice de survie sur terre dans le cadre duquel ils ont monté un abri, rassemblé de la flore pour allumer un feu, et élaboré des plans de sauvetage et de survie.

De tels exercices aident les membres d'équipage à mieux comprendre la région, à améliorer la collaboration et à renforcer les relations avec les membres communautaires en vue de futures opérations de recherche et sauvetage. Les membres d'équipage de la SIMA travaillent étroitement avec la Garde côtière auxiliaire canadienne, les communautés inuites, et d'autres organisations nordiques et organismes partenaires, pour renforcer la sécurité maritime dans l'Arctique.

Dans l'ouest de la baie d'Hudson, les urgences maritimes peuvent être signalées au Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage, à Trenton, 24 heures sur 24, 365 jours par année, au numéro sans frais, 1-800-267-7270 ou par radio maritime (canal 16).

La Station d'intervention maritime de l'Arctique, anciennement appelée Station d'embarcations de sauvetage côtier du Nord, a ouvert ses portes en 2018, devenant ainsi la première installation de recherche et sauvetage de la Garde côtière canadienne en Arctique. Le personnel de la Station est composé d'Autochtones, embauchés et formés par la Garde côtière canadienne. La Station représente une étape importante du Plan de protection des océans du Canada, qui vise à améliorer la sécurité maritime dans les eaux arctiques en collaboration avec les collectivités autochtones.

Le Plan de protection des océans est une réussite canadienne. Lorsque les peuples autochtones, l'industrie, les collectivités, les scientifiques, et le gouvernement travaillent ensemble pour protéger notre environnement, faire croître notre économie, et soutenir de bons emplois partout au pays, nous obtenons des résultats concrets. Un Plan de protection des océans renouvelé et élargi permettra de préserver la santé de nos océans et de nos côtes, de faire progresser la réconciliation, et de bâtir un avenir propre pour nos enfants et nos petits‑enfants.

