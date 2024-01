La SST expliquée : le nouveau balado de l'IRSST

MONTRÉAL, le 30 janv. 2024 /CNW/ - L'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) est fier de présenter sa nouvelle série balado, intitulée La SST expliquée, avec François-Étienne Paré à l'animation. Au fil des huit épisodes, des thématiques liées à la recherche en santé et en sécurité du travail seront expliquées.

Huit épisodes dédiés à la science derrière la SST

La SST expliquée (Groupe CNW/Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST))

On retrouve à l'animation François-Étienne Paré, qui anime aussi l'émission Facteurs de risque, produite par Savoir média en collaboration avec l'IRSST. À travers les épisodes de cette série, l'animateur discute avec des scientifiques de l'IRSST pour nous faire découvrir la science derrière la santé et sécurité du travail. Chacun des balados traite d'un des sujets de recherche et de connaissances développées à l'Institut, pour nous faire découvrir l'avancement de la science en SST.

La ligne directrice derrière cette série est la vulgarisation de sujets sérieux dans le souci de les rendre le plus concrets possible, que les auditrices et auditeurs puissent visualiser ce qui leur est expliqué tout au long des différents épisodes. Ces balados traiteront entre autres des substances cancérogènes au travail, des microorganismes et du bruit. Les discussions dynamiques qui varient entre 5 et 15 minutes informeront le public de façon concise et précise sur la science derrière la SST.

« Ce balado s'inscrit dans notre volonté de partager plus largement les connaissances en matière de santé et sécurité au travail, une condition essentielle pour faire avancer la réflexion et l'action en SST dans tous les milieux. Ainsi, rendre accessibles les sujets de recherche discutés entre l'animateur et nos scientifiques était important afin que le grand public puisse lui aussi bénéficier de toutes les connaissances développées à l'IRSST », mentionne Lyne Sauvageau, présidente-directrice générale.

« Je suis heureux de collaborer une fois de plus avec l'IRSST, dans ce nouveau projet qui cherche à mettre en avant les résultats de recherche sur la SST auprès de toutes et de tous. Chacun des épisodes est enrichissant et les exemples utilisés par les chercheuses et chercheurs sont évocateurs. Allez écouter ça! » ajoute François-Étienne Paré, animateur.

Les huit épisodes sont disponibles dès maintenant ici : https://rss.com/podcasts/lasstexpliquee/ et sous peu sur votre plateforme de balado préférée.

À propos de l'IRSST

Solidement implanté au Québec depuis 1980, l'IRSST est un organisme de recherche scientifique reconnu pour l'expertise de son personnel et la qualité de ses travaux. L'Institut est une corporation sans but lucratif dont le conseil d'administration est composé d'un nombre égal de représentants d'employeurs et de travailleurs. L'IRSST contribue à la santé et à la sécurité des travailleuses et travailleurs par la recherche, l'expertise de ses laboratoires, ainsi que la diffusion et le transfert des connaissances dans une perspective de prévention et de retour durables au travail.

