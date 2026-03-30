La SSJB décerne le Prix citron pour non-respect du français à Air Canada

MONTRÉAL, le 30 mars 2026 /CNW/ - La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal (SSJB) annonce qu'elle remet aujourd'hui son Prix citron pour non-respect de la langue française à Air Canada. Un citron géant sera en exposition devant la Maison Ludger-Duvernay (82, rue Sherbrooke Ouest, Montréal) avec une affiche annonçant le récipiendaire du prix. Le Prix citron dénonce le mépris envers le français que le transporteur aérien affiche régulièrement et qui a culminé avec le déplorable manque de sensibilité de M. Rousseau suite à la récente tragédie à l'aéroport LaGuardia de New York.

"Prix Citron pour non-respect de la langue française" décerné à Air Canada (Groupe CNW/Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal)

En novembre 2021, la SSJB a rappelé au conseil d'administration d'Air Canada que leur Plan d'action linguistique 2020-2023 stipulait : « Air Canada est fière de fournir des services dans les deux langues officielles et fait preuve d'un véritable leadership parmi les grandes entreprises canadiennes en matière de promotion du bilinguisme ». La SSJB a donc demandé aux membres du conseil d'administration de la plus importante compagnie de transport aérien au Canada, dont le siège social se situe à Montréal, d'agir en concordance avec le plan linguistique de la Société qu'ils dirigent.

Aujourd'hui, la SSJB rappelle à Air Canada qu'elle doit se conformer à la Loi sur les langues officielles et qu'elle demeure également assujettie à la Loi sur la participation publique au capital d'Air Canada, qui maintient ses obligations en matière de services en français et en anglais au public, y compris à bord des avions et dans les communications aéroportuaires. Il en va du respect de l'entreprise envers ses partenaires, ses employés, sa clientèle, les francophones du Canada et envers la nation québécoise.

Marie-Anne Alepin, présidente de la SSJB, affirme : « L'annonce du départ à la retraite de Michael Rousseau ne doit en rien faire oublier les manquements répétés qu'il a incarnés à la tête d'Air Canada en matière de respect du français. Ce départ ne clôt pas le débat, il le souligne. Au-delà d'un individu, c'est toute la direction et le Conseil d'administration qui doivent être interpellés. Leur inaction équivaut à une approbation silencieuse d'une culture où l'anglais domine et où le français est relégué au second plan. Cette entreprise, dont le siège social est à Montréal, est assujettie à la Loi sur les langues officielles par sa loi constitutive. Le respect du français est une obligation claire à laquelle elle doit se conformer ».

« Rappelons également que le transporteur aérien Air Canada avait annoncé en mars 2023 qu'il s'inscrivait volontairement à l'Office québécois de la langue française afin de se conformer à la Charte de la langue française. Depuis trop longtemps, les passagers, les clients et même les employés francophones subissent ce manque de respect. C'est pour dénoncer cette situation inacceptable que nous décernons aujourd'hui le prix citron à Air Canada. Ce geste s'inscrit dans un mouvement plus large : celui d'une population qui refuse de voir sa langue reculer » ajoute Mme Alepin.

La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal est au service de la Patrie depuis 1834.

SOURCE Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal

Contact média (pour entrevue avec Mme Alepin) : Jacques Bouchard, [email protected], 514 206-1439