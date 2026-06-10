La SQDC dégage un résultat net de 132,4 M$ pour l'exercice 2025-2026

MONTRÉAL, le 10 juin 2026 /CNW/ -- Pour l'exercice financier se terminant le 28 mars 2026, la Société québécoise du cannabis (SQDC) a enregistré des ventes totales de 809,5 M$, comparativement à 741,5 M$ l'année précédente, pour un résultat net s'élevant à 132,4 M$ par rapport à 118,1 M$ en 2024-2025. À cela s'ajoutent les revenus fiscaux tirés de son exploitation sous forme de taxes à la consommation et d'accise évalués à 278,8 M$, (198,9 M$ versés au Québec et 79,9 M$, au fédéral). La contribution totale de la SQDC à l'État québécois se chiffre ainsi à 331,3 M$.

Le dividende de 132,4 M$, de même que la portion québécoise de la taxe d'accise, sont entièrement versés au ministre des Finances du Québec. Ce sont donc 250,6 M$ qui sont versés au Fonds de lutte contre les dépendances, et destinés notamment à la prévention et la recherche en matière de cannabis ainsi qu'à la lutte contre les méfaits liés à l'usage de substances psychoactives

Depuis le début de ses activités en 2018, la SQDC a franchi le cap des deux milliards de dollars remis aux gouvernements, en générant 2 039,3 M$ en retombées financières totales. Conformément à la loi, l'ensemble du cannabis vendu à la SQDC est cultivé au Canada.

Faits saillants

Toujours guidée par sa mission d'assurer la vente du cannabis dans une perspective de protection de la santé, la SQDC a déployé de nombreux efforts afin de favoriser la migration des personnes consommatrices vers le marché légal et réglementé et de demeurer une destination de confiance pour l'achat de cannabis au Québec.

L'exercice 2025‑2026 marque la dernière année de son Plan stratégique 2024‑2026. Dans ce contexte, la SQDC a concentré ses actions sur la réalisation des engagements prévus, tout en préparant la transition vers son prochain cycle de planification stratégique. Parmi les faits saillants de l'année figurent la commercialisation responsable des produits de vapotage du cannabis, déployée en novembre 2025, et la révision des heures d'ouverture afin de mieux refléter les habitudes d'achat. Elle a également mené des initiatives visant à améliorer son efficacité opérationnelle et à faire évoluer ses pratiques organisationnelles, contribuant au maintien d'un taux de charges nettes sur ventes de 16,9 %, stable depuis l'exercice précédent.

Les ventes totales en dollars ont augmenté de 9,2 % par rapport à 2024-2025, tandis que le volume de ventes a atteint 165 169 kg de cannabis, comparativement à 149 223 kg l'année précédente, soit une hausse de 10,7 %. Cette progression est principalement attribuable à l'ouverture de six nouvelles succursales et à la commercialisation responsable des produits de vapotage.

Au cours de l'exercice, la SQDC a enregistré une hausse du nombre d'accompagnements réalisés auprès de la clientèle et totalisé 20,5 millions de transactions par l'entremise de ses 110 succursales et de son site Web, comparativement à 18,8 millions de transactions en 2024-2025. Le prix de vente moyen s'est quant à lui établi à 5,63 $ le gramme, toutes taxes incluses et tous produits confondus, alors qu'il était de 5,71 $ le gramme l'année précédente.

Par ailleurs, la Société a été reconnue à plusieurs reprises au cours de l'année, remportant, pour une troisième année consécutive, le Prix Molière du Conseil canadien du commerce de détail pour la qualité du français dans son service à la clientèle. Elle a également été finaliste aux Prix d'excellence dans le commerce de détail pour son service de livraison en 90 minutes et pour son concept de succursale à aire ouverte, en plus d'être finaliste aux Mercuriades pour l'implantation de son système intégré de gestion des ressources humaines.

Responsabilité sociale

Conformément à son Plan d'action de développement durable 2024‑2028, la SQDC a poursuivi ses efforts en matière d'environnement, de gouvernance et de communauté. En 2025‑2026, 66 % de ses succursales détenaient l'attestation ICI on recycle + de RECYC‑QUÉBEC, et plus de 32 tonnes d'emballages ont été récupérées et revalorisées.

Perspectives

La direction de la SQDC est satisfaite des résultats financiers de l'exercice se terminant le 28 mars 2026.

La SQDC amorce le déploiement de son Plan stratégique 2027‑2029, qui vise à réduire les obstacles à l'intégration et à la rétention des personnes consommatrices dans le marché légal, ainsi qu'à consolider ses fondations organisationnelles, en adéquation avec son stade de développement. À cet effet, elle misera notamment sur l'actualisation de son réseau de succursales et l'évolution de son environnement numérique, afin de soutenir durablement sa mission.

« En 2025-2026, la SQDC a su démontrer sa capacité à mener des projets structurants afin d'être au diapason des besoins de la clientèle, tout en respectant son cadre légal et sa raison d'être. La commercialisation responsable des produits de vapotage en est un exemple. Dans le cadre de notre nouveau Plan stratégique 2027‑2029, nous poursuivrons l'amélioration des conditions d'accès au marché légal en misant, entre autres, sur l'optimisation de l'expérience offerte, en ligne comme en magasin, ainsi que sur le développement d'une offre évolutive, afin de demeurer la destination de confiance des Québécoises et des Québécois », souligne la présidente et cheffe de la direction, Suzanne Bergeron.

Le Rapport annuel 2026 et le Plan stratégique 2027-2029 sont disponibles dès maintenant sur SQDC.ca.

À propos de la Société québécoise du cannabis (SQDC)

La SQDC est une entreprise du gouvernement qui a pour mandat d'assurer la distribution et la vente de cannabis au Québec en priorisant la protection de la santé et la sécurité de sa clientèle. Elle s'engage à proposer des produits de qualité, ainsi qu'à informer et sensibiliser les consommatrices et consommateurs aux effets du cannabis sur leur santé. L'objectif est de réduire la portée du marché illégal du cannabis au Québec. Le dividende déclaré provenant du résultat net de la Société est versé dans le Fonds de lutte contre les dépendances, dont la gestion est assurée par le ministère des Finances du Québec, et est destiné notamment en recherche et en prévention des méfaits liés au cannabis. Pour plus de renseignements, visitez SQDC.ca.

SOURCE Société québécoise du cannabis

Information : Chu Anh Pham, Conseillère en affaires publiques et porte-parole, [email protected], 438 884-1693