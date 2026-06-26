Fête du Canada : horaire des succursales et des services en ligne de la SQDC

MONTRÉAL, le 26 juin 2026 /CNW/ - Les succursales de la Société québécoise du cannabis (SQDC) et la majorité de ses services en ligne seront fermés à l'occasion de la Fête du Canada le mercredi 1er juillet. Tous les services ainsi que les succursales reprendront leur horaire habituel dès le 2 juillet.

Horaire des succursales

Le mercredi 1er juillet 2026, Fête nationale du Canada, toutes les succursales du réseau seront fermées.

Activité des services en ligne et téléphonique

Livraison express le jour même : Disponible dans plusieurs villes du Grand Montréal;

dans plusieurs villes du Grand Montréal; Service de livraison standard par Postes Canada : Non disponible;

Livraison 90 minutes : Non disponible;

Ramassage en succursale : Non disponible;

Clavardage : Non disponible;

Centre de relation clientèle : Fermé.

Pour le détail des services en ligne de la SQDC, incluant les villes du Grand Montréal qui offrent la livraison expresse le jour même, c'est ici.

Pour connaître les heures d'ouverture habituelles des 113 points de vente SQDC, c'est ici.

À propos de la Société québécoise du cannabis (SQDC)

La SQDC est une entreprise du gouvernement qui a pour mandat d'assurer la distribution et la vente de cannabis au Québec en priorisant la protection de la santé et la sécurité de sa clientèle. Elle s'engage à proposer des produits de qualité, ainsi qu'à informer et sensibiliser les consommateurs et consommatrices aux effets du cannabis sur leur santé. L'objectif est de les faire migrer vers le marché légal et de les y maintenir. Le dividende déclaré provenant du résultat net de la Société est versé dans le Fonds de lutte contre les dépendances, dont la gestion est assurée par le ministère des Finances du Québec, et est destiné notamment à la recherche et à la prévention des méfaits liés au cannabis. Pour plus de renseignements, visitez SQDC.ca.

SOURCE Société québécoise du cannabis

Information : Chu Anh Pham, Conseillère en affaires publiques et porte-parole, [email protected], 438 884-1693