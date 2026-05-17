/R E P R I S E -- Horaire des succursales et des services en ligne de la SQDC à l'occasion de la Journée nationale des patriotes 2026/

MONTRÉAL, le 13 mai 2026 /CNW/ - Les succursales et les services en ligne de la Société québécoise du cannabis (SQDC) demeureront en opération conformément aux heures d'ouverture régulières lors de la Journée nationale des patriotes, le lundi 18 mai, à l'exception du service de livraison standard par Postes Canada qui fera relâche pour la journée.

Disponibilité des services

Service de livraison standard par Postes Canada : Service interrompu

Livraison express le jour même: Disponible

Livraison 90 minutes: Disponible

Ramassage en succursale : Disponible

Clavardage : Disponible

Centre de relation clientèle : Disponible

Pour le détail des services en ligne de la SQDC, c'est ici.

Pour connaître les heures d'ouverture propres à chacun des 111 points de vente de la SQDC, c'est ici.

À propos de la Société québécoise du cannabis (SQDC)

La SQDC est une entreprise du gouvernement qui a pour mandat d'assurer la distribution et la vente de cannabis au Québec en priorisant la protection de la santé et la sécurité de sa clientèle. Elle s'engage à proposer des produits de qualité, ainsi qu'à informer et sensibiliser les consommateurs et consommatrices aux effets du cannabis sur leur santé. L'objectif est de les faire migrer vers le marché légal et de les y maintenir. Le dividende déclaré provenant du résultat net de la Société est versé dans le Fonds de lutte contre les dépendances, dont la gestion est assurée par le ministère des Finances du Québec, et est destiné notamment à la recherche et à la prévention des méfaits liés au cannabis. Pour plus de renseignements, visitez SQDC.ca.

SOURCE Société québécoise du cannabis

Information : Chu Anh Pham, Conseillère en affaires publiques et porte-parole, [email protected], 438 884-1693