Fête nationale : horaire des succursales et des services en ligne de la SQDC

MONTRÉAL, le 19 juin 2026 /CNW/ - Les succursales de la Société québécoise du cannabis (SQDC) ainsi que tous ses services en ligne seront fermés pour la Fête nationale du Québec le 24 juin. Tous les services ainsi que les succursales reprendront leur horaire habituel dès le 25 juin.

Horaire des succursales et des services en ligne

Le mercredi 24 juin 2026:

Toutes les succursales du réseau seront fermées;

Aucun service de livraison ne sera disponible; et

Le Centre de relation clientèle et le service de clavardage ne seront pas disponibles pour la journée.





Pour plus de détail sur les services en ligne de la SQDC, c'est ici.

Pour connaître les heures d'ouverture de chacun des 112 points de vente de la SQDC, c'est ici.

La nouvelle succursale qui ouvrira ses portes le 22 juin dans la région de la Capitale-Nationale, soit celle située au 380, rue Georges-Muir, respectera ce même l'horaire.

À propos de la Société québécoise du cannabis (SQDC)

La SQDC est une entreprise du gouvernement qui a pour mandat d'assurer la distribution et la vente de cannabis au Québec en priorisant la protection de la santé et la sécurité de sa clientèle. Elle s'engage à proposer des produits de qualité, ainsi qu'à informer et sensibiliser les consommateurs et consommatrices aux effets du cannabis sur leur santé. L'objectif est de les faire migrer vers le marché légal et de les y maintenir. Le dividende déclaré provenant du résultat net de la Société est versé dans le Fonds de lutte contre les dépendances, dont la gestion est assurée par le ministère des Finances du Québec, et est destiné notamment à la recherche et à la prévention des méfaits liés au cannabis. Pour plus de renseignements, visitez SQDC.ca.

SOURCE Société québécoise du cannabis

Information : Chu Anh Pham, Conseillère en affaires publiques et porte-parole, [email protected], 438 884-1693