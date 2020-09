SHANGHAI, 28 septembre 2020 /CNW/ - Lors de l'évènement HUAWEI CONNECT 2020, Pan Weidong, président de la Shanghai Pudong Development Bank (SPD Bank), et David Wang, directeur général de Huawei et président du Conseil d'examen des investissements, ont publié un livre blanc sur la « Banque des objets ». Le livre blanc propose d'abord un tout nouveau modèle de prestation de services financiers et un système de conception des « objets intelligents » dans le secteur, amorçant une nouvelle ère de « Banque des objets ».

Selon Pan Weidong, nous passons de l'ère des objets connectés à celle des objets connectés intelligents. La connectivité est synonyme de productivité, et cela est mis en évidence par les connexions réseau intelligentes avec les services infonuagiques, les technologies de pointe et les appareils mobiles. Inspirés par les scénarios de connexion des objets intelligents, nous construisons un espace intelligent axé sur les gens permettant de fournir des services complets. Dans cet espace, les services financiers agiront comme un adhésif liant les multiples parties prenantes au sein d'un écosystème intelligent, efficace et collaboratif pour favoriser la réussite de tous et bâtir une économie prospère.

En vertu de la nouvelle stratégie d'infrastructure nationale, des technologies émergentes comme la 5G, l'IdO et l'AI évoluent rapidement, ce qui se traduit par la connexion de centaines de milliards d'« objets intelligents ». Cela a d'énormes répercussions sur la vie professionnelle et la vie au quotidien, et sert d'assises aux voitures dotées de systèmes de détection intégrés et indépendants, maisons intelligentes, usines intelligentes, logistique intelligente et autres applications novatrices.

Dans ce contexte, SPD Bank et Huawei proposent un tout nouveau concept : la Banque des objets. Ce concept étend les objectifs en matière de services directs, des personnes aux « objets intelligents », construit un modèle d'affaires axé sur le scénario et établit un modèle de gestion des risques fondé sur un système de crédit objectif. Le livre blanc développe des formules pour l'entreprise, l'architecture et la conception de scénarios relatifs à la Banque des objets dans le secteur de l'économie numérique. Il aborde également les éventuels défis techniques et suscite des attentes envers des services panfinanciers et un nouveau système de crédit numérique.

SPD Bank et Huawei ont mis en place un laboratoire d'innovation commun en 2018, et ce laboratoire a donné lieu à de multiples réalisations. En août 2020, les deux parties ont signé un accord de coopération stratégique mondial, qui a franchi une nouvelle étape lors de la publication du livre blanc. SPD Bank se concentrera sur l'amélioration de l'expérience des utilisateurs, l'application des technologies numériques et le soutien à l'innovation au sein de secteurs comme le commerce de détail, les communications, les transports et les soins de santé, afin de favoriser une économie numérique florissante.

