La somme de 281 275 $ remise au Club des petits déjeuners - La communauté des affaires engagée pour le bien-être des enfants

Présentée par la Fondation Norman Fortier et Raymond Chabot Grant Thornton, la classique annuelle du Club des petits déjeuners a réuni des adeptes du golf sur les verts du Club de golf Le Mirage et des adeptes du vélo sur les routes de la région de Terrebonne - pour que chaque enfant puisse avoir accès à un déjeuner nutritif à l'école.

La présidente et cheffe de la direction du Club, Julie Desharnais, a salué l'engagement soutenu des donateurs et partenaires envers la mission de l'organisation : « Constater la mobilisation collective autour d'une cause aussi cruciale que la sécurité alimentaire des générations futures est particulièrement inspirant. Leur générosité permet de nourrir des milliers d'élèves chaque matin afin qu'ils aient l'énergie d'atteindre leur plein potentiel. »

L'olympienne et médaillée d'or à la Coupe du monde de snowboard en 2026, Elizabeth Hosking, les auteurs-compositeurs-interprètes Roch Voisine, Ludovick Bourgeois, Sylvain Cossette et Andrée Watters, de même que l'humoriste, comédien et animateur Phil Roy étaient de la partie sur le magnifique parcours du Mirage.

« Cette cause m'est chère parce qu'il y avait un programme de petits déjeuners à mon école primaire. La possibilité de s'asseoir avec sa classe et de manger le même repas que ses camarades peut changer la vie des enfants. J'ai été à même de le constater. Je voulais m'impliquer parce que c'est important de se sentir comme ça, de se sentir inclus. », a déclaré Elizabeth Hosking, l'athlète olympique originaire de Longueuil.

Un comité organisateur engagé

Le dynamisme et le dévouement d'un comité organisateur composé de personnes issues de tous les horizons de la communauté des affaires expliquent ce succès de la Classique au fil des ans, rendant possible le financement de plus de 600 programmes de petits déjeuners au Québec. Le Club salue :

Steve Bastien (Environnement routier NRJ);

Martin Caron (Raymond Chabot Grand Thornton);

Ghislain Goulet (KOIECOM);

Martine Jalbert (consultante et planificatrice en organisation d'événements);

Stéphane Jean (Multi-Prêts Hypothèques);

Caroline Leclair (Groupe Leclair);

Jean-Pierre Le Gresley (Martel & Martel).

À propos du Club des petits déjeuners

Depuis 1994, le Club des petits déjeuners travaille avec des partenaires de tous les secteurs pour aider les enfants à accéder à un petit déjeuner nutritif et à atteindre leur plein potentiel. Accrédité par Imagine Canada pour sa saine gouvernance et pour sa valorisation de produits alimentaires locaux à travers le Canada, le Club contribue à rejoindre des enfants dans toutes les provinces et tous les territoires à travers le pays. Pour en savoir plus, visitez le site clubdejeuner.org ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, X et LinkedIn.

SOURCE Club des petits déjeuners

Pour plus de renseignements : Thomas Benilan, Conseiller principal, communications corporatives et relations publiques, [email protected], Cellulaire : (438) 728-7228