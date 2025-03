L'innovation en matière de monétisation de la 5G-A ouvre la voie à de nouvelles tendances pour les industries

BARCELONE, Espagne, 7 mars 2025 /CNW/ - ZTE Corporation 0763.HK / 000063.SZ), un fournisseur mondial de premier plan de solutions intégrées de technologies de l'information et de la communication, a remporté le prix GSMA Foundry Innovation Award lors des GLOMO Awards 2025 remis à l'occasion du salon MWC Barcelona 2025 pour sa solution Minimalist Private 5G-A. Le prix traduit la reconnaissance de l'industrie à l'égard de la solution Minimalist Private 5G-A de ZTE et souligne les réalisations communes de ZTE et de ses partenaires dans l'avancement de la transformation numérique dans les secteurs des médias et du divertissement, avec des applications novatrices, y compris des jeux et théâtres grandes surfaces pour expérience de réalité virtuelle (RV) en déplacement libre, ainsi que la production et la diffusion sans fil 4K pour les nouveaux médias et la télévision.

La solution Minimalist Private 5G-A de ZTE remporte le prix GSMA Foundry Innovation Award aux GLOMO Awards 2025 (PRNewsfoto/ZTE Corporation)

La solution Minimalist Private 5G-A pour les divertissements géolocalisés en RV et la diffusion aide l'industrie du divertissement en RV géolocalisée et les diffuseurs à réaliser une transformation beaucoup plus efficace dans la transition vers le sans-fil et la mise à niveau de leurs entreprises. L'avantage le plus important de l'innovation est la modernisation de l'industrie et l'offre d'une expérience utilisateur fantastique sans compromettre la mobilité, la capacité, la durabilité et la sécurité des données. De tels impacts positifs peuvent être pertinents pour d'autres industries comme les musées, l'éducation et le tourisme, grâce à une intégration réussie de la puissance de la technologie mmWave, de l'informatique de pointe, de l'infonuagique et de la réutilisation de l'infrastructure existante de la station de base 5G. Plus précisément, en ce qui concerne les divertissements géolocalisés en RV, la solution Minimalist Private 5G-A aide les fournisseurs de divertissement à faire croître leurs activités beaucoup plus rapidement, plus facilement et à moindre coût, sans compromettre la qualité visuelle des mondes virtuels et exiger des utilisateurs qu'ils portent un sac à dos lourd, ce qui est le cas pour certaines technologies traditionnelles. En ce qui concerne les diffuseurs professionnels, la solution Minimalist Private 5G-A libère les caméramans des problèmes et des dangers liés au fait d'avoir un long câble qui traîne derrière eux, ce qui leur permet de se déplacer beaucoup plus librement pour aider à produire du contenu de diffusion en direct plus vivant et plus intime.

La technologie prend maintenant en charge de nombreux centres de divertissements géolocalisés en RV dans quelques villes de Chine. Le tout dernier centre alimenté par la solution Minimalist Private 5G-A de ZTE a été ouvert au public en octobre 2024. Tous ces centres de divertissement ont grandement amélioré la satisfaction de la clientèle, principalement en raison de leur qualité visuelle exceptionnelle et de leur expérience physique confortable. Par conséquent, ils peuvent répondre aux besoins d'un plus grand nombre de clients simultanément, un facteur essentiel à la réussite de l'industrie, ce qui les distingue dans un nouveau marché en plein essor et hautement concurrentiel.

ZTE collabore également avec la China Central Television (CCTV) pour la diffusion en direct du gala du Nouvel An chinois, propulsée par la solution Minimalist Private 5G-A depuis 2024. Il s'agit du plus grand événement télévisuel en Chine avec plus de 700 millions de téléspectateurs profitant d'une expérience de visionnement plus immersive. En août 2024, ZTE a travaillé avec CelcomDigi et U Mobile pour soutenir RTM (Radio Televisyen Malaysia) dans la diffusion des Jeux Sukma 2024, le plus grand événement sportif national du pays. La solution a été utilisée pour la cérémonie d'ouverture et les jeux sportifs, contribuant à l'énorme succès de la diffusion des jeux.

Au salon MWC Barcelona 2025, ZTE s'est associée à Mobile World Live et a utilisé cette solution pour la diffusion sans fil d'entrevues en direct. De plus, une démonstration en continu en réalité augmentée en direct, alimentée par la même technologie, est présentée au kiosque d'exposition de ZTE, invitant les visiteurs à découvrir l'événement en direct.

Le succès de la solution Minimalist Private 5G-A de ZTE démontre exactement à quel point l'engagement ferme, la collaboration écosystémique et la compréhension approfondie des marchés à créneaux peuvent faire une énorme différence lorsque des solutions privées de type 5G-A sont conçues pour relever les principaux défis auxquels sont confrontés les professionnels et les entreprises des industries verticales dans leur quête d'offrir la meilleure expérience utilisateur possible à leur auditoire et à leurs clients.

Les GLOMO Awards annuels représentent la récompense la plus prestigieuse de l'industrie. Avec un jury composé cette année de plus de 260 analystes mondiaux, de professionnels des médias et d'experts de l'industrie, les GLOMO Awards 2025 récompensent les personnes et les entreprises qui stimulent l'innovation et mettent en valeur l'excellence dans l'industrie du mobile en pleine croissance.

