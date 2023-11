SHENZHEN, Chine, le 20 nov. 2023 /CNW/ -- Récemment, la cérémonie de remise du prix Energy Globe a eu lieu à Shenzhen. La solution intelligente de campus carboneutre dans la province du Jiangsu, en Chine, réalisée conjointement par Huawei et State Grid, était le seul projet chinois à recevoir ce prix. Ce prix reconnaît les contributions exceptionnelles de la Yancheng Power Supply Company de State Grid Jiangsu et de l'unité d'exploitation de numérisation de l'énergie électrique de Huawei dans les domaines de la transition énergétique et du développement vert et durable. Birgit Murr, consule commerciale et chef intérimaire du consulat général d'Autriche à Guangzhou et présentatrice du prix, a déclaré : « La solution intelligente de campus carboneutre dans la province du Jiangsu, en Chine, est reconnue internationalement comme un modèle de carboneutralité et de développement durable à l'échelle mondiale. »

Birgit Murr qui remet le prix à Wang Sheng, directeur général du Jiangsu Yining Energy Industry Group de State Grid, et à Anthony Hu, Ph. D., expert en chef de l’unité d’exploitation de numérisation de l’énergie électrique de Huawei

La cérémonie a été organisée par la Energy Globe Foundation, un organisme indépendant autrichien, et coparrainée par des organisations internationales comme l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) et le ministère fédéral autrichien de l'action climatique, et le prix a été décerné à quelques projets parmi plus de 1 000. Les meilleurs experts mondiaux de l'énergie ont fait leur choix au cours de plusieurs rondes pour trouver les meilleurs candidats.

Le projet primé a été dirigé par Anthony Hu de Huawei et reposait sur le modèle de transformation T3 proposé pour la transformation de l'énergie, la transformation carboneutre et la transformation numérique. Les participants au projet ont élaboré trois applications de scénarios axées sur la gestion d'énergies intelligentes, la gestion de solutions carboneutres intelligentes et la gestion de campus intelligents.

D'une superficie de 25,7 acres, ce projet comprend 134 000 mètres carrés de construction écologique axée sur des principes comme la conception écologique, l'efficacité économique, l'intelligence, le partage et la démonstration. S'appuyant sur cinq valeurs fondamentales, soit l'approvisionnement énergétique carboneutre, la coordination multiénergie, l'efficacité énergétique optimale, l'autonomisation numérique et l'innovation transfrontalière, le projet intègre les énergies renouvelables, les systèmes énergétiques centralisés et distribués, l'hydrogène et le stockage d'énergie.

En outre, le projet et la solution ont remporté le prix du champion au Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI) 2022 en juin 2022, et ont été classés parmi les 10 meilleurs projets mondiaux (prix Paulson pour le développement durable). Les théories de base, les architectures et les modèles du projet ont remporté deux prix pour le meilleur article et le meilleur rapport à la Conférence internationale de l'IEEE sur l'Internet de l'énergie et l'intégration des systèmes énergétiques et au Forum international sur le développement de l'énergie et de l'électricité 2023.

Pour en savoir plus sur le prix Energy Globe :

https://www.energyglobe.info/

Pour tout renseignement complémentaire sur les prix, consulter :

Yancheng Low-Carbon and Smart-Energy Innovation Park: From Low Carbon to Zero Carbon .

Pour en savoir plus sur les solutions et les pratiques de Huawei dans le secteur de l'énergie électrique, veuillez consulter le site Web de l'unité d'énergie électrique de Huawei .

