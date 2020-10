La solution du sac vert de Nespresso est maintenant disponible au sein de deux MRC sur la Côte-Nord

PORT-CARTIER, QC, le 26 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Nespresso Canada annonce le lancement du programme de recyclage de ses capsules en aluminium avec sa solution du sac vert au sein de neuf nouvelles municipalités, deux territoires non organisés et une communauté innue situés sur la Côte-Nord. Les membres du Club Nespresso résidant dans les MRC de Minganie et de Sept-Rivières auront désormais accès à cette solution de recyclage grâce à un partenariat avec le centre de tri Le Phare.

Contribuer aux cibles de développement durable des municipalités à travers le Québec

Cette nouvelle entente permet de franchir le cap des 500 municipalités ayant accès au programme du sac vert, une solution de collecte sélective simple et efficace. « Depuis le début de l'année 2020, ce sont près de 100 nouvelles municipalités qui peuvent se prévaloir de cette solution de recyclage, un pas de plus vers l'atteinte de notre objectif d'étendre le programme du sac vert partout au Canada. Le programme de recyclage de Nespresso s'inscrit dans le concept de responsabilité élargie des producteurs tout en nous permettant de réduire l'empreinte environnementale de nos activités », déclare Mme Julie Pomerleau, vice-présidente, marketing chez Nespresso Canada.

La solution du sac vert permet aux citoyens des municipalités concernées de déposer leurs capsules Nespresso en aluminium usagées dans un sac vert entièrement recyclable, puis à placer ce dernier dans leur bac de recyclage à la maison. Une fois les sacs acheminés vers le centre de tri, ils sont ensuite envoyés chez un partenaire de Nespresso pour subir un procédé mécanique séparant le marc de café de l'aluminium. L'aluminium est revalorisé et le marc de café est utilisé comme compost de grande qualité sur des fermes. Le tout sans occasionner de frais additionnels pour les consommateurs ou les municipalités puisque l'entièreté des coûts de ce programme est assumée par Nespresso.

« Nous sommes fiers de pouvoir collaborer avec Nespresso afin d'offrir aux citoyennes et aux citoyens de la Côte-Nord cette solution qui se veut simple et pratique. Notre organisation travaille très fort depuis maintenant plus de 20 ans afin d'offrir le meilleur service dans nos centres de tri, mais aussi au sein de nos écocentres et nos centres de transfert, en tentant continuellement de créer un impact positif sur la société afin de faire une réelle différence », souligne Mme Asmaa Essalhi, directrice générale de la Ressource de Réinsertion Le Phare.

Les deux MRC qui auront nouvellement accès à la solution du sac vert, soit de Sept-Rivières et de Minganie, incluent les villes de Port-Cartier, Sept-Îles, Aguanish, Baie-Johan-Beetz, Havre-Saint-Pierre, Longue-Pointe-de-Mingan, Natashquan, Rivière-au-Tonnerre et Rivière-Saint-Jean, les deux territoires non organisés de Lac-Walker et Rivière-Nipissis, de même que la communauté de Uashat mak Mani-utenam.

De nouvelles initiatives en développement durable

Deux récentes annonces de l'entreprise viennent également en appui au travail quotidien de Nespresso à améliorer sa performance durable. L'entreprise a officialisé en septembre dernier qu'elle utilisera désormais des capsules faites à 80% d'aluminium recyclé et un nouvel emballage intégrant du matériel recyclé à 95% et entièrement recyclable pour ses machines. Elle s'est aussi engagée globalement à ce que chaque tasse de café Nespresso, autant à la maison qu'au bureau, soit carboneutre d'ici 2022. Ce nouvel objectif s'appuie sur plus de dix ans de travail pendant lesquels Nespresso a réduit ses émissions de carbone et a compensé l'excédent en agroforesterie.

À propos de la Ressource de Réinsertion Le Phare

Ressource de Réinsertion Le Phare est au départ un organisme communautaire qui offre des activités manuelles et intellectuelles aux personnes ayant des problèmes de santé physique ou mentale qui à vue le jour en 1998. Ce centre de tri régional a non seulement la mission d'optimiser le processus de récupération, mais aussi celui de créer des emplois et la réinsertion sociale pour les personnes ayant des limitations sur la Côte-Nord, sans parler de son implication communautaire et du développement de l'économie circulaire dans la région.

À propos de Nestlé Nespresso SA

Nestlé Nespresso SA est le précurseur et la référence en matière de café portionné de haute qualité. L'entreprise collabore avec plus de 110 000 fermiers répartis dans 14 pays grâce au Programme AAA pour une qualité durable™ afin d'intégrer des pratiques durables dans les fermes et ses environs. Lancé en 2003 en collaboration avec Rainforest Alliance, le programme permet d'améliorer le rendement et la qualité des récoltes, d'offrir un approvisionnement durable de café de la plus haute qualité et d'améliorer les conditions de vie des fermiers, de leur communauté et leur environnement.

Basée à Lausanne, en Suisse, Nespresso est présente dans 84 pays et emploie plus de 14 250 personnes. En 2019, son réseau de distribution mondial était constitué de plus de 810 boutiques. Pour plus d'informations, consultez le site web corporatif de Nespresso : https://www.nestle-nespresso.com/ .







