La solution du sac vert de Nespresso est maintenant disponible au sein de 36 nouvelles municipalités en Montérégie et en Estrie

GRANBY, QC, le 11 mai 2020 /CNW Telbec/ - Nespresso Canada annonce le lancement du programme de recyclage de ses capsules en aluminium par le biais de la solution du sac vert au sein de 36 nouvelles municipalités situées sur le territoire de cinq MRC de la Montérégie et de l'Estrie. Les membres du Club Nespresso des municipalités concernées situées au sein de la MRC de la Haute-Yamaska, la MRC Brome-Missisquoi, la MRC de Memphrémagog, la MRC de Rouville et la MRC du Haut-Richelieu auront désormais accès à cette solution de recyclage grâce à ce partenariat entre Nespresso Canada et Sani-Éco, qui opère le centre de tri de Granby.

Nespresso poursuit son engagement en matière de développement durable au Québec

« Nespresso est un leader de l'industrie grâce, entre autres, à ses solutions de recyclage innovantes. Depuis plus de 25 ans, nous les implantons partout dans le monde et nous avons l'ambition de permettre à chaque ménage canadien, d'un océan à l'autre, de recycler ses capsules Nespresso grâce à la solution du sac vert. La réduction de notre empreinte environnementale est au cœur des actions de Nespresso et nous sommes heureux d'offrir à nos clients la solution de recyclage la plus simple et efficace sur le marché », déclare Jean-Luc Valleix, président de Nespresso Canada.

Le programme du sac vert est une solution de collecte sélective simple et efficace désormais offerte dans plus de 450 municipalités au Québec. Il permet aux citoyens des municipalités concernées de déposer leurs capsules Nespresso en aluminium usagées dans un sac vert entièrement recyclable, puis à placer ce dernier dans leur bac de recyclage à la maison. Une fois les sacs acheminés vers le centre de tri, ils sont ensuite envoyés chez un partenaire local pour subir un procédé mécanique séparant le marc de café de l'aluminium. L'aluminium est revalorisé et le marc de café est utilisé comme compost de grande qualité sur des fermes locales, le tout sans occasionner de frais additionnels pour les consommateurs ou les municipalités.

« Sani-Éco travaille quotidiennement à la collecte, le tri et la valorisation des matières résiduelles des citoyens provenant de plusieurs municipalités de la Montérégie et de l'Estrie. C'est avec fierté que nous collaborons avec Nespresso et sommes désormais un maillon de la chaîne de valorisation des capsules en aluminium et du marc de café par le biais de la solution du sac vert. Sani-Éco est toujours à la recherche de moyens d'innover et de valoriser au maximum les matières récupérées. Cette collaboration avec Nespresso est donc toute naturelle pour nous », ajoute Andrée-Anne Gagné de Sani-Éco.

Les municipalités qui auront nouvellement accès à la solution du sac vert sont Granby, Roxton Pond, Sainte-Cécile-de-Milton, Saint-Joachim-de-Shefford, Warden, Waterloo, Shefford, Saint-Alphonse-de-Granby, Abercorn, Bedford, Bolton-Ouest, Brigham, Brome, Bromont, Canton de Bedford, Cowansville, Dunham, East-Farnham, Farnham, Frelighsburg, Lac-Brome, Notre-Dame-de-Stanbridge, Pike-River, Stanbridge East, Stanbridge Station, Saint-Armand, Sainte-Sabine, Saint-Ignace-de-Stanbridge, Sutton, Bolton-Est, Saint-Étienne-de-Bolton, Stukely-Sud, Saint-Angèle-de-Monnoir, Saint-Luc, Sainte-Brigide-d'Iberville et Saint-Athanase. Les municipalités de Richelieu et Marieville, qui étaient déjà desservies occasionnellement par ce programme, seront désormais desservies en tout temps. Il faut également noter que les municipalités de Saint-Paul-d'Abbotsford, Saint-Césaire, Ange-Gardien, Rougemont, Saint-Mathias, Saint-Jean-sur-Richelieu et Candiac continueront également d'être desservies.*

*À noter que cette liste peut être sujette à des changements dans le futur selon l'octroi des contrats relatifs à la gestion des matières recyclables à Sani-Éco.

À propos de Nestlé Nespresso SA

Nestlé Nespresso SA est le précurseur et la référence en matière de café portionné de haute qualité. L'entreprise collabore avec plus de 110 000 fermiers répartis dans 14 pays grâce au Programme AAA pour une qualité durable™ afin d'intégrer des pratiques durables dans les fermes et ses environs. Lancé en 2003 en collaboration avec Rainforest Alliance, le programme permet d'améliorer le rendement et la qualité des récoltes, d'offrir un approvisionnement durable de café de la plus haute qualité et d'améliorer les conditions de vie des fermiers et de leur communauté.

Basée à Lausanne, en Suisse, Nespresso est présente dans 84 pays et emploie plus de 14 250 personnes. En 2019, son réseau de distribution mondial était constitué de plus de 810 boutiques. Pour plus d'informations, consultez le site web corporatif de Nespresso : https://www.nestle-nespresso.com/ .

