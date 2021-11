La solution de paiement intégrée de Lightspeed maintenant étendue à de nouveaux emplacements clients de l'APAC et des États-Unis

La solution de paiement intégrée de Lightspeed est actuellement disponible aux clients détaillants du Canada et des États-Unis, aux clients restaurateurs des États-Unis, de même qu'aux clients restaurateurs du Royaume-Uni, de la France, de la Belgique, des Pays-Bas, de la Suisse et de l'Allemagne. À compter d'aujourd'hui, la solution de paiement de Lightspeed devient disponible pour des milliers d'emplacements clients additionnels en Australie et aux États-Unis, alors que des emplacements clients détaillants additionnels en Australie et au Royaume-Uni sont prévus pour la fin de l'année.

« Les commerces indépendants à travers le monde méritent les mêmes outils et ressources que les grandes entreprises », a déclaré JP Chauvet, président de Lightspeed. « Le lancement mondial de la solution de paiement intégrée de Lightspeed n'est que le début. Grâce à la profondeur et à l'étendue de ses solutions de commerce mondiales et de son expertise dans le domaine, Lightspeed est en bonne position pour déployer des solutions de service financier avec des expériences client plus puissantes et plus innovatrices. »

La solution de paiement de Lightspeed est spécialement adaptée sur mesure pour chaque région et domaine, afin de faire en sorte que les différentes questions légales, de taxes, de langues et de préférences de paiement des consommateurs soient adaptées sur mesure pour chaque région.

Alors que le commerce devient de plus en plus numérique et axé sur les consommateurs, les solutions de paiement intégrées constituent l'élément fondamental qui relie les systèmes et logiciels afin d'assurer le bon fonctionnement d'un commerce. Lightspeed propose également aux commerçants une expérience omnicanal entièrement intégrée, ce qui réduit les irritants habituels avec un fournisseur tiers offrant une solution uniquement pour les paiements en ligne, hors ligne, en bordure de rue ou à la table. En effet, cette intégration permet aux commerçants de traiter plus efficacement les paiements et de simplifier leurs opérations en utilisant une seule plateforme de commerce qui leur fournit des capacités analytiques de pointe, des rapports, le rapprochement des comptes et des ressources permettant de remporter les différends de rétrofacturation et de récupérer les ventes perdues sans coût additionnel.

À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l'économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, adapter et offrir des expériences client exceptionnelles. Notre solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanaux, l'expansion avec de nouveaux emplacements, les paiements internationaux, les solutions financières et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est inscrite à la fois à la bourse de New York (NYSE: LSPD) et à celle de Toronto (TSX: LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique, la société dessert des entreprises des secteurs de la vente au détail, de la restauration et du golf dans plus de 100 pays.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective et des déclarations prospectives, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « déclarations prospectives »), y compris de l'information au sujet de l'offre de produits de Lightspeed et de sa feuille de route des produits prévus. Les déclarations prospectives comprennent de l'information de nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », « envisage », « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces déclarations sont fondées sur les attentes actuelles de la direction de Lightspeed et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques. De nombreux risques, incertitudes et d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels s'écartent de manière importante des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque mentionnés dans notre plus récent rapport de gestion ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle, et dans nos autres déclarations de renseignements auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et du U. S. Securities and Exchange Committee, qui peuvent être consultés sur SEDAR à l'adresse sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov. Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et d'autres avant de prendre une décision concernant les actions à droit de vote subalterne de Lightspeed et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'elles soient fondées sur certaines présomptions que Lightspeed juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer de manière importante de ceux exprimés ou supposés dans les déclarations prospectives faites par Lightspeed. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces déclarations prospectives, notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements.

