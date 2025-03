La solution de collaboration entre plusieurs agents est une innovation en matière d'intégration de grands modèles de télécommunications dans les opérations de réseau, et marque une avancée significative dans le domaine de l'intelligence réseau

La solution a joué un rôle crucial dans l'assurance de la performance du réseau lors d'événements majeurs en Chine, et a permis d'améliorer considérablement l'efficacité des opérations et la performance des réseaux tout en réduisant les coûts de main-d'œuvre

BARCELONE, Espagne, 5 mars 2025 /CNW/ -- ZTE Corporation, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions intégrées de technologies de l'information et de la communication, en partenariat avec China Mobile, a remporté le prix GSMA Foundry Excellence Awards 2025 pour l'efficacité et l'optimisation des réseaux, qui récompense leurs réalisations conjointes dans le domaine de la solution de collaboration entre plusieurs agents. Cette reconnaissance démontre la valeur innovante des grands modèles de télécommunications dans l'amélioration de l'efficacité de l'exploitation et de la maintenance des réseaux de bout en bout.

La solution de collaboration entre plusieurs agents de China Mobile et ZTE remporte le prix GSMA Foundry pour l’efficacité et l’optimisation des réseaux (PRNewsfoto/ZTE Corporation)

Compte tenu du déploiement à grande échelle de la 5G et de la diversification des scénarios d'application, les structures de réseau sont devenues de plus en plus complexes, ce qui complique l'exploitation et la maintenance. Pour relever ces défis, China Mobile et ZTE ont profondément intégré la 5G et les technologies d'IA pour lancer la solution de collaboration entre plusieurs agents sur le réseau mobile. Basée sur les grands modèles de télécommunications, cette solution intègre de manière complète les connaissances en matière de télécommunications, les données structurées et les capacités du réseau. Grâce à la technologie de collaboration entre plusieurs agents, elle permet une compréhension précise et une prise de décision intelligente pour des scénarios d'exploitation et de maintenance complexes, ce qui améliore considérablement l'adaptabilité du réseau et les capacités de libre-service.

Selon les rapports, cette solution innovante a joué un rôle crucial dans l'assurance du réseau pour plusieurs événements majeurs en Chine. Lors de la 2024 PT Expo China (Exposition internationale d'information et de communication de Pékin), China Mobile et ZTE ont présenté ensemble leurs réalisations innovantes en matière de solution de collaboration entre plusieurs agents. La solution a été déployée avec succès lors de divers événements de premier plan, notamment la conférence mondiale sur l'internet à Wuzhen, des concerts au centre sportif olympique de Hangzhou, l'Open international de tennis de Jin'an et Xi'an Datang Everbright City. Ces opérations ont permis de réduire considérablement les besoins en personnel tout en améliorant l'expérience utilisateur et le trafic sur le réseau. Plus précisément, les besoins en personnel de surveillance ont diminué de 30 % lors du concert du centre sportif olympique de Hangzhou, tandis que le trafic réseau a augmenté de 20 % à Xi'an Datang Everbright City.

Les GSMA Foundry Excellence Awards sont une reconnaissance prestigieuse de l'innovation dans l'industrie mondiale des communications mobiles, dont les critères d'évaluation couvrent l'innovation technologique, la reconnaissance du marché, le potentiel de développement et l'impact sur le secteur. La solution primée de collaboration entre plusieurs agents a innové en étant la première à introduire de grands modèles de télécommunications dans l'exploitation et la maintenance des réseaux mobiles de bout en bout, obtenant ainsi des résultats remarquables et une grande reconnaissance de la part du secteur. Ce nouveau modèle d'exploitation et de maintenance des réseaux mobiles favorisera considérablement l'amélioration de la qualité et de l'efficacité des réseaux, tout en facilitant le développement de nouvelles activités.

À l'avenir, China Mobile et ZTE continueront d'approfondir leur coopération, en réalisant de nouvelles avancées dans les technologies essentielles pour l'intelligence des réseaux et en explorant des scénarios d'application plus vastes. Leurs efforts conjoints visent à fournir un soutien technique puissant à la fois pour l'avancement de l'industrie des télécommunications et la transformation numérique dans tous les secteurs de la société.

À propos de ZTE :

ZTE contribue à relier le monde à l'innovation continue pour un avenir meilleur. L'entreprise offre des technologies novatrices et des solutions intégrées. Son portefeuille couvre toutes les gammes de services, comme le sans-fil, les services filaires, les appareils et les télécommunications professionnelles. Au service de plus d'un quart de la population mondiale, ZTE se consacre à la création d'un écosystème numérique intelligent, ainsi qu'à la connectivité et à la confiance partout dans le monde. ZTE est cotée à la Bourse de Hong Kong et à la Bourse de Shenzhen. www.zte.com.cn/global

SUIVEZ-NOUS :

Facebook www.facebook.com/ZTECorp

X www.x.com/ZTEPress

LinkedIn www.linkedin.com/company/zte

YouTube www.youtube.com/@ZTECorporation

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS DES MÉDIAS :

ZTE Corporation

Communications

Courriel : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2634172/China_Mobile_and_ZTE_s_Multi_Agent_Collaboration_solution_wins_GSMA_Foundry_Netw.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2601626/5199654/ZTE_Logo.jpg

SOURCE ZTE Corporation