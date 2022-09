LA NOUVELLE GAMME DE LUMINAIRES D'ÉCLAIRAGE DYNAMIQUE DEL DE SOLLUM RÉPOND AUX PRIORITÉS D'AFFAIRES DES PRODUCTEURS

MONTRÉAL, le 20 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Fort du succès de sa solution d'éclairage dynamique DEL, Sollum Technologies a le plaisir d'accueillir une nouvelle gamme au sein de sa famille : le SF-ONE MC, le SF-PRO MC et le SF-MAX MC. Conçus pour s'adapter à diverses stratégies d'éclairage, ces nouveaux luminaires dynamiques DEL répondront aux besoins d'une clientèle en pleine expansion, qu'il s'agisse de producteurs à grande échelle ou de spécialités.

Sollum Technologies lance une nouvelle gamme de luminaires destinés aux producteurs en serre : le SF-ONE MC, le SF-PRO MC et le SF-MAX MC. Conçus pour s’adapter à diverses stratégies d’éclairage, ces nouveaux luminaires dynamiques DEL répondront aux besoins d’une clientèle en pleine expansion, qu’il s’agisse de producteurs à grande échelle ou de spécialités. (Groupe CNW/Sollum Technologies)

« Fondés sur l'adoption et le succès de ces dernières années, nous avons développé un portefeuille de solutions d'éclairage intelligent afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque producteur et de faciliter le passage à l'éclairage dynamique », déclare Louis Brun, président-directeur général de Sollum Technologies.

Chaque luminaire intelligent DEL remplit la promesse de simplicité qui est devenue la marque de commerce de Sollum, soit « Branchez et éclairez, toute la journée ». Les luminaires DEL de Sollum sont soutenus par des capacités dynamiques et des fonctionnalités intégrant l'intelligence artificielle (IA) permettant de cultiver n'importe quel produit, partout dans le monde, peu importe le moment de l'année.

De plus, tous les luminaires sont livrés avec accès à la plateforme infonuagique Le Soleil à votre Service MC et au soutien de l'équipe de Sollum afin que les clients puissent bénéficier pleinement de tous les avantages que procure une solution d'éclairage entièrement dynamique. Chaque appareil répond aux besoins des producteurs.

Le SF-ONE est le luminaire idéal pour les producteurs qui préfèrent une formule simple de l'éclairage et qui privilégient une efficacité énergétique maximale dans des serres de grande taille.

Le SF-PRO allie efficacité et flexibilité. Il a été pensé pour les producteurs qui privilégient un équilibre entre le rendement, la qualité et les caractéristiques souhaités des produits cultivés, et qui cherchent à répondre à l'évolution des exigences des consommateurs.

Enfin, Le SF-MAX est le nec plus ultra en matière d'éclairage dynamique. Il est destiné aux producteurs qui sont en quête de perfection et qui exigent une flexibilité maximale de leur éclairage.

Cette extension de la gamme de luminaires de Sollum va, une fois de plus, renforcer le positionnement d'une solution qui se positionne déjà comme la référence en éclairage véritablement dynamique : des luminaires qui s'ajustent à la lumière ambiante, modulent l'intensité et le spectre en temps réel, permettent une gestion de l'éclairage multizone et sont 100 % programmables.

Les producteurs pourront consulter le site Web de Sollum pour avoir accès aux spécifications de chaque luminaire afin de déterminer lequel leur convient le mieux. Pour en savoir plus sur la façon dont Sollum Technologies définit la norme dans l'industrie de l'éclairage horticole, rendez visite à l'équipe au kiosque 2007 pendant le Canadian Greenhouse Conference qui aura lieu les 5 et 6 octobre 2022 à Niagara Falls, en Ontario (Canada).

À propos de Sollum Technologies

Fondée en 2015, Sollum Technologies s'inspire de la nature pour proposer aux serriculteurs la seule solution d'éclairage intelligent DEL qui reproduit et module dynamiquement tous les spectres de la lumière naturelle du Soleil. La société est basée à Montréal (Québec, Canada) où sont concentrées ses activités de conception, de développement et de fabrication. Sollum MC travaille étroitement avec ses clients et les centres de recherche pour créer des recettes adaptées aux stades de croissance de chaque produit, peu importe son climat d'origine dans le monde et l'emplacement de leur serre. Sa plateforme infonuagique le Soleil à votre Service MC permet une gestion d'éclairage multizone afin que les producteurs puissent appliquer simultanément plusieurs recettes dans la même serre. Elle adapte aussi l'éclairage de chaque zone automatiquement en fonction de la lumière ambiante pour se conformer aux paramètres de la recette. La solution d'éclairage primée de Sollum procure ainsi une valeur inégalée du point de vue économies d'énergie, productivité et qualité supérieure des aliments au moyen d'une application flexible, évolutive et facile à utiliser, dans le plus grand respect de l'environnement. Pour de plus amples informations, visitez sollum.tech.

©2022 Sollum Technologies. Tous droits réservés. Le Soleil à votre Service, Connectés à la nature, SF-ONE, SF-PRO, SF-MAX et le logo Sollum sont des marques déposées ou de commerce de Sollum Technologies.

SOURCE Sollum Technologies

Renseignements: Vice-présidente, Marketing, Jenny Zammit, +1.514.975.7308, [email protected] ; Relation média : Valérie Gonzalo, +1.514.626.6976, [email protected]