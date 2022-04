Le périmètre global comprend 450 mètres carrés d'affichage DEL à 10 mm de pas de perçage. La hauteur proéminente de l'affichage rectangulaire de 45 millions de pixels au stade du Parc des Princes favorise encore plus sa visibilité. Hisense a également conçu deux vidéomosaïques à DEL géantes au stade pour offrir une visibilité accrue à tous les partisans. Morris Luo, directeur général du développement des services interentreprises d'Hisense, a mentionné que « ces affichages à DEL peuvent fournir des images en temps réel et de l'information en direct à tous les membres du public, ce qui peut contribuer à améliorer considérablement l'atmosphère ».

Par ailleurs, le Paris Saint-Germain a récemment ouvert un nouveau magasin phare situé aux célèbres Champs Élysées à Paris, pour lequel Hisense a fourni une variété d'affichages à DEL, de vidéomosaïques et de panneaux d'affichage numériques. Shawn Kim, directeur général du développement des services interentreprises d'Hisense en Europe, a déclaré : « C'est un honneur d'être l'un des principaux partenaires d'affichage du club Paris Saint-Germain. La coopération entre Hisense et le Paris Saint-Germain reflète les aspirations communes des deux marques. Le Paris Saint-Germain et Hisense offrent des performances élevées et le plus haut niveau de produits. »

Superbe qualité d'image. Toutes les représentations d'images imaginables sont maintenant possibles. Hisense est un pionnier de la technologie d'affichage commercial de nouvelle génération.

Depuis 2019, Hisense a toujours cherché à résoudre les problèmes des clients et à promouvoir l'innovation. À ce jour, les produits d'affichage commerciaux de Hisense ont réalisé quatre grandes avancées techniques : une caméra enfichable pour assurer la protection de la confidentialité, six microphones à réseau pour filtrer le bruit ambiant, mise à niveau à 85 % de gamme de couleurs, et 4 G de RAM pour offrir une meilleure qualité d'image. Les activités d'affichage commercial interentreprises d'Hisense couvrent principalement plus de 30 pays dans les 5 marchés régionaux d'Europe, du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord, d'Afrique du Sud, d'Asie du Sud-Est et d'Amérique. Elles fournissent des services se prêtant à diverses applications et secteurs, dont notamment les téléconférences, les grandes conférences, les activités de formation, les supermarchés, les chaînes de restauration rapide, les stations-service, les hôtels et autres scénarios. En 2021, les commandes d'affichages commerciaux Hisense à l'étranger ont augmenté de 230 % par rapport à l'année précédente, et ses revenus ont augmenté de 327 % par rapport à la même période.

En 2022, Hisense continuera d'étendre ses activités à l'échelle locale, en se concentrant sur le développement du marché des affichages commerciaux et en visant à accélérer la croissance à court et à moyen terme. La société prendra comme objectif stratégique principal d'améliorer la reconnaissance de la marque et de faire croître sa part de marché. Hisense élaborera des scénarios d'utilisation diversifiés et fera de la coopération avec les événements sportifs l'un de ses débouchés les plus importants à l'avenir.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=uqf2eexCoxI

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=V-1eT2-HNbQ

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1795253/Hisense_Commercial_Display_Performance_Picture.jpg

SOURCE Hisense

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Équipe des relations publiques de Hisense, [email protected], +86-18796886395