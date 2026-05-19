La Soirée des Grands 2026 - 1 284 000 $ pour changer la trajectoire des jeunes de la DPJ

MONTRÉAL, le 19 mai 2026 /CNW/ - La Fondation des jeunes de la DPJ est heureuse d'annoncer le remarquable succès de la 4e édition de La Soirée des Grands, tenue le 13 mai dernier au Grand Quai du Port de Montréal. Grâce à la mobilisation exceptionnelle de partenaires corporatifs et de donateurs, l'événement a permis d'amasser un montant net de 1 284 000 $ au profit des jeunes accompagnés par la DPJ.

De gauche à droite: Dominique Dupuis, associée, Fiscalité, KPMG Canada, présidente du conseil d’administration de la Fondation; Catherine Beauchemin, première directrice, placements privés international, présidente du comité développement philanthropique de la Fondation; Chantal Dufresne, Cheffe des opérations AGA assurances collectives et coprésidente d'honneur de La Soirée des Grands; Elias Aoun, Président et directeur des opérations, Galleon, partenaire coprésentateur de La Soirée des Grands; Fabienne Audette, PDG, Fondation des jeunes de la DPJ; Anthony Ferrara, Directeur général et co-chef du Québec, Groupe comptes nationaux - Grandes entreprises, Banque Nationale du Canada, partenaire présentateur de l’encan; Karinne Bouchard, administratrice de sociétés et consultante en investissement, coprésidente d'honneur de La Soirée des Grands; Stéphane Drolet, associé directeur, Province de Québec, KPMG Canada, coprésentateur de La Soirée des Grands; Catherine Janson, Cheffe des investissements, Samara bureau familial, coprésidente d'honneur de La Soirée des Grands; Julie Pagé, Leader, c-suite advisory, entreprises privées, KPMG Canda, présidente du comité organisateur de La Soirée des Grands. Absent de la photo Metro Chaîne d’Approvsionnement, coprésentateur de La Soirée des Grands. (Groupe CNW/Fondation des jeunes de la DPJ)

Présentée par Metro Chaîne d'Approvisionnement, Galleon et KPMG, cette édition de La Soirée des Grands a réuni 750 personnes issues des milieux des affaires, de l'entrepreneuriat, de la philanthropie et de la protection de la jeunesse. Placée sous le thème inspirant des Possibles lumineux et animée avec générosité et sensibilité par Pierre-Yves Lord, la soirée a rappelé l'importance de croire au potentiel des jeunes de la DPJ et de se mobiliser concrètement pour leur offrir les moyens d'envisager l'avenir avec confiance et espoir.

Une mobilisation porteuse d'espoir

« C'est une grande fierté pour nous, à titre de coprésidentes d'honneur, de nous associer à la Fondation des jeunes de la DPJ et à sa mission essentielle : offrir aux jeunes les plus vulnérables les moyens de croire en leur potentiel et d'envisager un avenir rempli de possibilités.

Nous constatons l'ampleur du travail accompli auprès de ces jeunes, de même que la mobilisation remarquable qui se déploie autour d'eux. Pouvoir y contribuer, ensemble, est à la fois un privilège et une responsabilité.

Nous croyons que redonner fait partie intégrante du leadership. Les jeunes de la DPJ n'ont pas choisi les circonstances qui ont marqué le début de leur vie, mais ils doivent pouvoir compter sur une communauté qui choisit, elle, de se mobiliser pour eux. Parce que l'égalité des chances est bien plus qu'un idéal : elle est essentielle à une société plus juste et plus humaine. »

Karinne Bouchard , Administratrice de sociétés et consultante en investissement

, Administratrice de sociétés et consultante en investissement Chantal Dufresne , Cheffe des opérations AGA assurances collectives

, Cheffe des opérations AGA assurances collectives Catherine Janson, Cheffe des investissements Samara bureau familial

Un impact concret sur la vie des jeunes

« Les jeunes de la DPJ doivent composer avec de nombreux obstacles, mais cette soirée nous rappelle qu'il y a de l'espoir. Derrière les réalités de la protection de la jeunesse, il y a des parcours difficiles, mais aussi des jeunes remplis de force et de potentiel. Grâce à l'engagement exceptionnel des donateurs et partenaires, nous pouvons répondre à des besoins sans cesse grandissants et avoir un impact direct sur l'épanouissement, la réussite, et l'avenir de milliers de jeunes vulnérables. L'engagement exprimé lors de cette soirée leur envoie un message clair : tu as ta place, nous croyons en toi », explique Fabienne Audette, présidente-directrice générale de la Fondation des jeunes de la DPJ.

Un impact durable

Le montant amassé lors de cette soirée permettra d'offrir du soutien aux jeunes de la DPJ de Montréal et de partout au Québec à travers les six programmes de la Fondation des jeunes de la DPJ, contribuant ainsi de manière concrète à répondre à des besoins essentiels et à accompagner leur parcours vers l'autonomie et la réussite. La Fondation donne déjà rendez-vous à ses partenaires et invités pour la prochaine édition de La Soirée des Grands.

Pour plus d'informations sur la Fondation des jeunes de la DPJ, visitez le FONDATIONJEUNESDPJ.CA

Fondation des jeunes de la DPJ : De Montréal, portée vers vous

La Fondation des jeunes de la DPJ a pour mission de transformer la vision qu'un jeune de la DPJ a de son avenir en lui donnant le courage et la confiance de croire au champ des possibles. Depuis 1998, la Fondation soutient les jeunes de la DPJ en offrant une aide qui vient compléter celle de l'État et qui permet de répondre rapidement à des besoins précis et personnalisés. Bien ancrée à Montréal, elle appuie les jeunes de la métropole, tout en déployant son impact partout au Québec en collaboration avec les acteurs régionaux.

SOURCE Fondation des jeunes de la DPJ

Informations : Maude Noël-Létourneau, Directrice principale, philanthropie, communications et événements, 514 433-1291, [email protected]