La Fondation des jeunes de la DPJ lance sa campagne de Noël - Un appel à la générosité du 1er au 31 décembre

« À l'approche des Fêtes, je n'ai qu'un souhait : qu'ensemble, nous puissions offrir à ces jeunes un peu de réconfort, beaucoup de soutien et, surtout, l'espoir d'un avenir plus serein », souligne Fabienne Audette, présidente-directrice générale de la Fondation des jeunes de la DPJ.

Une campagne essentielle pour les jeunes de la DPJ

Cette campagne n'est pas seulement importante : elle est nécessaire. Alors que les besoins explosent partout au Québec, la mobilisation de chacun devient essentielle. Chaque geste compte, et chaque don, petit ou grand, peut réellement changer une trajectoire de vie. Chaque contribution apportée du 1er au 31 décembre inclusivement permettra à la Fondation d'intervenir auprès des jeunes tout au long de l'année suivante.

Plus de 40 000 jeunes qui vivent l'instabilité au quotidien

Ce sont plus de 40 000 jeunes pris en charge par la DPJ qui vivent des réalités marquées par l'instabilité, la solitude et de très nombreux obstacles sur leurs parcours. Pour eux, un don représente bien plus qu'un montant : c'est une bouffée d'air, un message concret de soutien pour avancer malgré des parcours difficiles.

« C'est notre rôle de leur tendre la main et de leur dire qu'on est là pour eux », explique Anaïs Favron, animatrice et porte-parole de la Fondation des jeunes de la DPJ. « On sait qu'avec le bon accompagnement et les outils adéquats, les jeunes de la DPJ peuvent s'épanouir et laisser derrière eux la souffrance qui les paralyse. Grâce à cette campagne de Noël, on peut soutenir des milliers de jeunes pendant toute l'année. »

Des interventions concrètes qui changent des trajectoires

Grâce à la générosité du public, la Fondation peut intervenir rapidement et de manière personnalisée à Montréal et dans plusieurs régions du Québec. Les dons permettent d'offrir du tutorat, d'aider un jeune à s'installer dans son appartement, de financer une formation, des études post-secondaires ou un programme adapté favorisant l'insertion sociale professionnelle. Ils permettent également aux jeunes de participer à des sports, des camps ou des activités qui redonnent confiance. Pour certains, cela signifie aussi l'accès à un chien de soutien émotionnel et des services thérapeutiques essentiels pour guérir des traumatismes profonds. Ces interventions, personnalisées et concrètes, changent durablement des trajectoires de vie.

Un geste de solidarité qui fait une réelle différence

Pour être en mesure de soutenir les enfants et les jeunes de la DPJ toute l'année, la Fondation invite la population et les entreprises à se mobiliser et à contribuer en faisant des dons à la campagne de Noël. Ainsi, la communauté offre bien plus qu'un soutien matériel : elle offre de l'espoir, de la confiance et la possibilité d'un avenir meilleur.

La Fondation souligne la contribution de belairdirect., partenaire présentateur de la campagne, un soutien précieux pour les jeunes de la DPJ.

À propos de la Fondation des jeunes de la DPJ

La Fondation des jeunes de la DPJ a pour mission de transformer la vision qu'un jeune de la DPJ a de son avenir en lui donnant le courage et la confiance de croire au champ des possibles. Depuis 1998, la Fondation soutient les jeunes de la DPJ en offrant une aide qui vient compléter celle de l'État et qui permet de répondre rapidement à des besoins précis et personnalisés. Bien ancrée à Montréal, elle appuie les jeunes de la métropole, tout en déployant son impact partout au Québec en collaboration avec les acteurs régionaux.

Pour en savoir plus sur les projets soutenus par la Fondation ou pour faire un don, visitez le FONDATIONJEUNESDPJ.CA

Personnes disponibles pour une entrevue :

Anaïs Favron Porte-parole Fondation des jeunes de la DPJ Fabienne Audette Présidente-directrice générale Fondation des jeunes de la DPJ

SOURCE Fondation des jeunes de la DPJ

Contact à la Fondation des jeunes de la DPJ : Maude Noël-Létourneau, Directrice principale, philanthropie, communications et événements, 514 433-1291, [email protected]