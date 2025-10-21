650 000$ pour soutenir les jeunes de la DPJ en transition vers la vie adulte et en persévérance scolaire à travers le Québec

MONTRÉAL, le 21 oct. 2025 /CNW/ - La Fondation des jeunes de la DPJ est fière d'annoncer qu'elle apporte un soutien financier de 650 000 $ destiné à 19 initiatives déployées par différentes organisations à travers le Québec. Ces projets s'inscrivent dans deux de ses programmes : pour la première fois cette année, « Persévérance scolaire », afin d'accompagner des jeunes de 6 à 25 ans vivant des défis d'apprentissage, et « Transition vers la vie autonome », qui soutient les jeunes de 16 à 25 ans ayant été pris en charge par la protection de la jeunesse.

« Envol vers l’autonomie » de la Fondation jeunesse du CISSS de Chaudière-Appalaches est l’un des 19 projets soutenus par la Fondation des jeunes de la DPJ. De gauche à droite : Chentale de Montigny, directrice associée, développement et projets spéciaux, Fondation des jeunes de la DPJ; Chantal Patenaude, directrice générale, Fondation jeunesse du CISSS de Chaudière-Appalaches; Fabienne Audette, présidente-directrice générale, Fondation des jeunes de la DPJ. (Groupe CNW/Fondation des jeunes de la DPJ)

Ces programmes visent à transformer la vision qu'un jeune de la DPJ a de son avenir en lui donnant le courage et la confiance de croire au champ des possibles. En soutenant 19 projets innovants, la Fondation continue d'ouvrir de nouvelles perspectives d'avenir aux jeunes en situation de vulnérabilité dont les défis sont nombreux et les besoins, criants. Ces projets touchent plusieurs dimensions de leur vie : formation et ateliers pédagogiques adaptés à leur réalité, outils technologiques pour les études, développement de l'autonomie en hébergement, insertion professionnelle, accompagnement psychosocial et développement de compétences.

« Offrir une aide essentielle aux jeunes de la DPJ à des étapes clés de leur vie, en collaboration avec les organisations présentes dans les différentes régions du Québec, est au cœur de notre engagement. C'est pourquoi nous avons élargi cette année la portée de notre financement afin d'y intégrer la persévérance scolaire, en plus de la transition vers la vie autonome », explique Fabienne Audette, présidente-directrice générale de la Fondation des jeunes de la DPJ. « Grâce à la générosité de nos donateurs, nous sommes en mesure de soutenir des projets porteurs qui transforment concrètement le parcours et l'avenir des jeunes en besoin de protection. »

Lancé pour une quatrième année consécutive en février 2025, l'appel de propositions a suscité un vif intérêt, avec 70 propositions déposées comparativement à 53 l'an dernier. Les 19 projets retenus s'étendent dans 14 régions du Québec, témoignant la volonté de la Fondation à répondre non seulement aux besoins criants chez les jeunes de la DPJ à Montréal, mais également partout sur le territoire du Québec. Cette enveloppe s'ajoute au montant octroyé annuellement par la Fondation aux projets réguliers qui s'inscrivent dans ses programmes.

Les projets sélectionnés :

L'appart - Carrefour Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue

Moi mes souliers - CISSS de la Gaspésie, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Persévérance scolaire et transition - Fondation SSS Manicouagan, Côte-Nord

Jeunes en transition - RRSSS Nunavik, Nord-du-Québec

Ma place, mon réseau - Carrefour jeunesse-emploi Laurentides, Laurentides

Connecter pour réussir - Maison Oxygène Joliette-Lanaudière, Lanaudière

Envol vers l'autonomie - Fondation jeunesse du CISSS Chaudière-Appalaches, Chaudière-Appalaches

L'École buissonnière - Carrefour JEunesse de Shawinigan, Mauricie

Un coup de pouce à l'Auberge du Cœur - Habit-Action de Drummondville, Centre-du-Québec

Le 2159 et ses ateliers - Groupe Action Nouvelle Vie, Montérégie

Parcours Élan - Ferme Jeunes au Travail, Laval

Projet transition - Service travail de rue Chicoutimi, Saguenay-Lac Saint-Jean

Envol vers ton autonomie - Fondation Ancrage Jeunesse, Capitale-Nationale

Partenaires pour les jeunes - Gestion jeunesse, Capitale-Nationale

Suivi post-hébergement - Gîte Jeunesse, Capitale-Nationale

ASPIRE - Dans la rue, Montréal

Co-construction d'approches psychopédagogiques avec les ex-placés de la DPJ - Déclic, Montréal

Projet transition - En Marge 12-17, Montréal

Grandir et bien partir - Collectif Ex-Placé DPJ, Provincial

Alors que l'on sait que l'éducation est un puissant levier pour améliorer positivement et durablement leur parcours de vie difficile, près de 40% des jeunes placés de la DPJ abandonnent l'école définitivement à l'âge de 18 ans1, et seulement un sur quatre (25%) d'entre eux détient un diplôme d'études secondaires à l'âge de 19 ans2. Chaque année, près de 2 000 jeunes de la DPJ atteignent l'âge de la majorité3 et doivent franchir seuls cette étape charnière de leur vie. Chacun de ces jeunes mérite d'avoir accès aux meilleures chances de réussite et de transformer sa vision de l'avenir en réalité tangible. C'est pourquoi le soutien de la communauté est essentiel pour les épauler dans leur parcours scolaire et leur transition vers la vie autonome. Grâce aux dons reçus, la Fondation a un réel impact et concret sur le terrain.

Fondation des jeunes de la DPJ : De Montréal, portée vers vous

La Fondation des jeunes de la DPJ a pour mission de transformer la vision qu'un jeune de la DPJ a de son avenir en lui donnant le courage et la confiance de croire au champ des possibles. Depuis 1998, la Fondation soutient les jeunes de la DPJ en offrant une aide qui vient compléter celle de l'État et qui permet de répondre rapidement à des besoins précis et personnalisés. Bien ancrée à Montréal, elle appuie les jeunes de la métropole, tout en déployant son impact partout au Québec en collaboration avec les acteurs régionaux.

Pour en savoir plus sur les projets soutenus par la Fondation grâce au nouveau fonds d'appui aux initiatives régionales ou pour faire un don, visitez le FONDATIONJEUNESDPJ.CA

