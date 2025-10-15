OTTAWA, ON, le 15 oct. 2025 /CNW/ - Chaque année, le 15 octobre, la Journée de sensibilisation au deuil périnatal nous rappelle que beaucoup trop de femmes vivent dans la solitude la douleur insoutenable de perdre un bébé. Pour plusieurs familles canadiennes, ce deuil est aggravé par l'absence d'accès aux soins et services spécialisés en soutien psychologique qui sont essentiels dans un tel contexte.

Améliorations recommandées pour la prise en charge des pertes de grossesse précoces

En cette Journée de sensibilisation à la perte de grossesse et à la perte d’un nourrisson, la SOGC rend hommage aux femmes et aux familles qui ont vécu ces pertes et réaffirme son engagement à améliorer les soins et le soutien qu’elles reçoivent. (Groupe CNW/The Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada) Logo de la SOGC (Groupe CNW/The Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada)

Les pertes de grossesse précoces représentent environ 15 % des grossesses. Les femmes sont orientées vers les services d'urgence qui n'ont ni le temps ni la capacité de répondre à leurs questions et de leur offrir les services de soutien dont elles ont besoin. Afin de contribuer à combler ces lacunes, la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) a publié plus tôt cette année une nouvelle directive clinique sur les pertes de grossesse précoces, qui identifie une prise en charge structurée pour améliorer les normes des soins à l'échelle du pays.

Cette directive comprend plusieurs recommandations clés visant à renforcer les interventions cliniques et systémiques en cas de perte de grossesse précoce, notamment :

Veiller à ce que les femmes soient évaluées par rapport au risque de développer une dépression périnatale et se voient orientées vers des services de santé mentale ou de soutien psychologique;

Créer davantage de cliniques d'évaluation précoce de complications de grossesse à travers le Canada afin d'offrir des soins spécialisés et rapides en dehors des services d'urgence;

Rendre la mifépristone et le misoprostol (la pilule abortive) disponibles gratuitement pour toutes les femmes au Canada qui choisissent la prise en charge médicale d'une perte de grossesse et éviteront un curetage; et

Utiliser un langage compatissant et non stigmatisant et veillent à ce que les professionnel(le)s rassurent les patientes qu'elles ne sont pas responsables de la perte de leur bébé puisque la plupart des pertes de grossesse précoces ne peuvent être évitées.

Pour atteindre ces objectifs, la SOGC s'est lancée dans une campagne nationale de sensibilisation afin de rencontrer tous les ministres de la Santé des provinces et des territoires et les encourager à mettre en œuvre ces recommandations dans tout le Canada. Nous exhortons les gouvernements à veiller à ce que toutes les femmes au Canada, quel que soit leur lieu de résidence, aient accès à des soins rapides, gratuits, fondés sur des données probantes et empreints de compassion en cas de perte de grossesse précoce.

La SOGC organisera également une série de webinaires au début de l'année 2026 afin de soutenir et d'encourager la promotion de ces recommandations auprès des femmes et des professionnels de la santé. De plus amples informations seront communiquées prochainement.

Lutter contre la mortinatalité et les pertes de grossesse tardives

Pour de trop nombreuses familles, la douleur associée à une mort in-utero tardivement dans la grossesse ou après la naissance est indescriptible. Ces drames familiaux ont des répercussions à vie sur les familles. Malheureusement, notre système de santé n'a pas toujours les capacités pour investiguer, diagnostiquer et prévenir les mortinaissances. L'accès à des services complets est fragmenté et incohérent d'une province à l'autre, alors même que les taux de mortinatalité ont augmenté au Canada au cours de la dernière décennie.

C'est pourquoi la SOGC réclame une stratégie nationale sur la mortinatalité qui permettrait de standardiser la collecte de données, d'identifier les mesures de prévention possibles et de garantir que toutes les familles confrontées à ces tragédies bénéficient d'un meilleur soutien et de soins compatissants.

En ce jour et tout au long de ce Mois de sensibilisation au deuil périnatal, nous rendons hommage aux femmes et aux familles qui ont souffert de ces pertes et réaffirmons notre engagement à améliorer les soins et le soutien qu'elles reçoivent, quel que soit leur lieu de résidence au Canada.

« La perte d'une grossesse ou d'un nouveau-né peut avoir des répercussions profondes sur le bien-être physique et mental d'une femme et de sa famille, mais trop souvent, ces expériences ne sont ni reconnues ni prises en compte. Les données probantes sont claires: un meilleur soutien en matière de santé mentale et des soins plus compatissants dispensés par les cliniques d'évaluation de la grossesse précoce permettraient d'offrir aux Canadiennes des services plus complets qui non seulement amélioreraient leur santé, mais réduiraient également les temps d'attente et les coûts. Parallèlement, l'augmentation du taux de mortinatalité au Canada souligne le besoin urgent d'une stratégie nationale en matière de mortinatalité afin de renforcer la collecte de données et les mesures de soutien. Il est grand temps que nous commencions à offrir de meilleurs soins aux femmes et aux familles qui perdent une grossesse précocement ou un bébé à la naissance, et nous travaillons d'arrache-pied pour promouvoir les changements systémiques nécessaires à cet effet. » - Dre Lynn Murphy-Kaulbeck, présidente, Société des obstétriciens et gynécologues du Canada

