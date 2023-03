Symboles boursiers

GIB (NYSE)

GIB.A (TSX)

www.cgi.com/fr/salle-de-presse

MONTRÉAL, le 20 mars 2023 /CNW/ - CGI (NYSE : GIB) (TSX : GIB.A) annonce un partenariat de deux ans avec la Société de développement économique du Saint-Laurent (Sodes) pour aider celle-ci et les parties prenantes de l'industrie maritime à mettre le cap vers une prospérité durable.

Plus spécifiquement, cette nouvelle entente permettra à la Sodes de profiter des connaissances approfondies en matière de transport et de logistique, des services-conseils en management et de l'expertise technologique de CGI pour développer une approche concertée en vue de la création d'une future plateforme de partage de données.

En effet, la Sodes s'allie à CGI afin d'entamer une démarche qui permettra de rassembler, d'analyser et de partager des données stratégiques pour s'arrimer avec les efforts similaires actuellement déployés autant au Canada que sur la scène internationale. L'objectif étant de s'inspirer des meilleures pratiques en matière de données partagées et ainsi aider au déploiement du corridor économique intelligent (CEI).

« À travers cette collaboration, nous souhaitons fournir un accompagnement et une expertise-conseil aux organisations ciblées du secteur du transport maritime afin de produire une étude d'opportunité visant à orienter une démarche concertée en données partagées, notamment sous l'angle de la gouvernance, des modes de collaboration, de la portée des données partagées et des solutions technologiques optimales, affirme Mathieu St-Pierre, président-directeur général de la Sodes. Nous souhaitons que cette étude contribue à renforcer le positionnement numérique du Saint-Laurent et du Saguenay afin que les mouvements de marchandises qui y sont effectués soient plus efficaces, plus fluides et plus intelligents. »

Ce projet s'inscrit dans la vision globale du gouvernement du Québec de mettre en œuvre une stratégie maritime visant à faire du Saint-Laurent un corridor économique intelligent.

« CGI est fière de s'associer à la Sodes pour ce projet, déclare Guy Vigeant, président des activités de CGI au Canada. Nous aurons l'occasion de faire valoir notre expertise approfondie technologique et de l'industrie pour aider la Sodes et ses parties prenantes à tirer parti de l'innovation pour une voie maritime plus moderne, compétitive et durable. »

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. Grâce à ses 90 250 conseillers et conseillères et professionnels et professionnelles partout dans le monde, CGI offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils stratégiques en TI et en management, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2022, CGI a généré des revenus de 12,87 milliards $. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur CGI.com.

À propos de la Sodes

La Société de développement économique du Saint-Laurent (Sodes) est un organisme sans but lucratif dont le mandat est de protéger et de promouvoir les intérêts économiques du Saint-Laurent. Elle représente la communauté maritime, ce qui inclut des intervenants privés et publics dont les activités ont un impact direct ou indirect sur l'économie du fleuve, et ce, dans toutes les régions du Québec. La Sodes se veut l'interlocutrice privilégiée des gouvernements en ce qui a trait au développement et à la vie économique du Saint-Laurent, que ce soit en matière de transport des marchandises et des passagers, de développement régional ou d'environnement.

SOURCE CGI inc.

Renseignements: Derek Marinos, Chef de service, Communications et relations avec les médias au Canada, [email protected], 514-210-5141; Marie-France Daoust, Directrice des Affaires corporatives, [email protected], 514 594-5951