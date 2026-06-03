LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC. ANNONCE SES RÉSULTATS EN CE QUI CONCERNE SON ACTIF GÉRÉ ET SON ACTIF SOUS SERVICES-CONSEILS AINSI QUE SES FLUX NETS POUR MAI 2026

WINNIPEG, MB, le 3 juin 2026 /CNW/ - La Société financière IGM Inc. (IGM) (TSX: IGM) a annoncé aujourd'hui un total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils record de 337,9 milliards de dollars au 31 mai 2026, soit une hausse de 21,2 % par rapport à 278,8 milliards au 31 mai 2025. Le total des entrées nettes consolidées s'est établi à 857 millions de dollars3 pour mai 2026.

FAITS SAILLANTS DE MAI

Société financière IGM - L'actif géré et l'actif sous services-conseils se sont chiffrés à 337,9 milliards de dollars, en hausse comparativement à 325,8 milliards au mois dernier. Le total des entrées nettes s'est établi à 857 millions de dollars3, en hausse par rapport à des entrées nettes de 190 millions en mai 2025. Les ventes nettes de fonds d'investissement se sont établies à 156 millions de dollars, par rapport à des ventes nettes de 356 millions en mai 2025.

IG Gestion de patrimoine (IGWM) - L'actif sous services-conseils s'est chiffré à 173,7 milliards de dollars, en hausse comparativement à 167,9 milliards au mois dernier. Le total des entrées nettes a atteint 226 millions de dollars, en hausse comparativement à des entrées nettes de 65 millions en mai 2025. Les ventes nettes de fonds d'investissement se sont chiffrées à 216 millions de dollars, par rapport à des ventes nettes de 250 millions en mai 2025. Les entrées brutes se sont établies à 1,5 milliard de dollars et les ventes brutes à 1,6 milliard pour le mois.

Placements Mackenzie - L'actif géré a atteint 265,0 milliards de dollars, en hausse comparativement à 255,6 milliards au mois dernier. Le total des ventes nettes s'est établi à 631 millions de dollars3, en hausse par rapport à des ventes nettes de 125 millions en mai 2025. Les rachats nets de fonds d'investissement se sont élevés à 60 millions de dollars, comparativement à des ventes nettes de 106 millions en mai 2025.

Tableau 1 - Flux bruts et flux nets

Veuillez visiter le site www.financiereigm.com pour consulter le fichier des tendances historiques.



Gestion de patrimoine

Gestion d'actifs

(en millions de dollars) (non audité) IG Gestion de

patrimoine

Placements

Mackenzie Société

financière IGM Pour le mois clos le 31 mai 2026











Flux nets











Ventes nettes de fonds communs de placement 215,9



(196,1)

19,8 Créations nettes de parts de FNB





136,6

136,6 Ventes nettes de fonds d'investissement 215,9



(59,5)

156,4 Ventes nettes de comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels





690,6 1, 3 690,6 Ventes nettes au titre de l'actif géré 215,9



631,1

847,0 Autres flux nets 10,2







10,2 Flux nets 226,1



631,1

857,23













Flux bruts











Ventes brutes de fonds communs de placement 1 587,3



1 032,7

2 620,0 Entrées brutes des courtiers 1 470,8







1 470,8

Tableau 2 - Actif géré et actif sous services-conseils

(en millions de dollars) (non audité) Mai

2026 Avril

2026 Variation en %

sur 1 mois Gestion de patrimoine











IG Gestion de patrimoine











Actif géré 150 443

145 228

3,6 % Autres éléments de l'actif sous services-conseils 23 224

22 658

2,5 % Actif sous services-conseils 173 667

167 886

3,4 % Actifs sans honoraires (2 596)

(2 601)

0,2 % Actif sous services-conseils, compte non tenu des actifs sans honoraires2 171 071

165 285

3,5 %













Gestion d'actifs











Placements Mackenzie











Fonds communs de placement 69 206

67 186

3,0 % FNB 14 920

14 071

6,0 % Fonds d'investissement 84 126

81 257

3,5 %













Comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels 19 274

17 353

11,1 % Comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie 60 836

59 337

2,5 % Total des comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels 80 110

76 690

4,5 %













Total de l'actif géré des tiers 164 236

157 947

4,0 % Comptes gérés à titre de sous-conseiller et actif géré du secteur Gestion de patrimoine 100 746

97 623

3,2 % Total 264 982

255 570

3,7 %













FNB distribués à des tiers 14 920

14 071

6,0 % FNB détenus dans les produits gérés d'IGM 14 131

13 713

3,0 % Total des FNB 29 051

27 784

4,6 %













Total











Actif géré 314 679

303 175

3,8 % Autres éléments de l'actif sous services-conseils 23 224

22 658

2,5 % Actif géré et actif sous services-conseils 337 903

325 833

3,7 % Actifs sans honoraires (2 596)

(2 601)

0,2 % Actif sous services-conseils, compte non tenu des actifs sans honoraires 335 307

323 232

3,7 %

Tableau 3 - Actif géré moyen et actif sous services-conseils moyen

(en millions de dollars) (non audité) Trimestre à ce jour en 2026 Gestion de patrimoine

IG Gestion de patrimoine

Actif géré 146 049 Autres éléments de l'actif sous services-conseils 22 641 Actif sous services-conseils 168 690 Actifs sans honoraires (2 504) Actif sous services-conseils, compte non tenu

des actifs sans honoraires2 166 186



Gestion d'actifs

Placements Mackenzie

Fonds communs de placement 67 428 FNB 14 318 Fonds d'investissement 81 746



Comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels 17 361 Comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie 59 295 Total des comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels 76 656



Total de l'actif géré des tiers 158 402 Comptes gérés à titre de sous-conseiller et actif géré du secteur Gestion de patrimoine 97 715 Total 256 117



FNB distribués à des tiers 14 318 FNB détenus dans les produits gérés d'IGM 13 613 Total des FNB 27 931



Total

Actif géré 304 451 Autres éléments de l'actif sous services-conseils 22 641 Actif géré et actif sous services-conseils 327 092 Actifs sans honoraires (2 504) Actif géré et actif sous services-conseils, compte

non tenu des actifs sans honoraires 324 588

1. Exclut les comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie et du secteur Gestion de patrimoine.

2. L'actif sous services-conseils d'IG Gestion de patrimoine est présenté selon une moyenne quotidienne. À titre indicatif, la moyenne trimestrielle simple, compte non tenu des actifs sans honoraires, fondée sur les valeurs de fin de mois est de 165 422 millions de dollars.

3. En mai 2026 :

- Mackenzie a remporté un mandat de 1,4 milliard de dollars auprès d'un investisseur institutionnel.

- À la suite d'une décision concernant la répartition générale de l'actif, des clients institutionnels ont réattribué des responsabilités de sous-conseiller visant un montant total de 0,7 milliard de dollars qui étaient assumées par Mackenzie dans le cadre de mandats de services-conseils.

Glossaire

L'« actif géré et l'actif sous services-conseils » représentent l'actif géré et l'actif sous services-conseils consolidés des entreprises principales de la Société financière IGM, soit IG Gestion de patrimoine et Placements Mackenzie. Dans le secteur Gestion de patrimoine, l'actif géré est une composante de l'actif sous services-conseils. Tous les cas où le secteur Gestion d'actifs fournit des services de gestion de placements ou distribue des produits par l'intermédiaire du secteur Gestion de patrimoine ont été éliminés de notre présentation. Ainsi, les mêmes épargnes de la clientèle qui sont détenues dans différentes entreprises principales de la Société financière IGM ne font pas l'objet d'une double comptabilisation.

L'« actif sous services-conseils » est l'indicateur clé du secteur Gestion de patrimoine. L'actif sous services-conseils regroupe les produits d'épargne et de placement détenus dans les comptes de la clientèle de notre entreprise principale du secteur Gestion de patrimoine.

L'« actif géré » est l'indicateur clé du secteur Gestion d'actifs. L'actif géré est un indicateur secondaire des produits et des charges du secteur Gestion de patrimoine en ce qui concerne ses activités de gestion de placements. L'actif géré regroupe les actifs de la clientèle pour lesquels nous fournissons des services de gestion de placement, et comprend des fonds d'investissement dont nous sommes le gestionnaire de fonds, des mandats de services-conseils en placement à des institutions et d'autres comptes de la clientèle pour lesquels nous assumons une responsabilité de gestion de portefeuille discrétionnaire.

Les « actifs sans honoraires » représentent les actifs d'investisseurs institutionnels qui sont détenus par IG Gestion de patrimoine et pour lesquels la Société ne perçoit pas d'honoraires de conseil de façon continue aux termes des ententes de service actuelles. Ces actifs sont inclus afin d'assurer l'exhaustivité de l'information financière mais ne génèrent pas d'honoraires de façon récurrente.

Les « ventes brutes et les ventes nettes de fonds communs de placement » reflètent les résultats des fonds communs gérés par les sociétés en exploitation respectives et, en ce qui concerne le secteur Gestion de patrimoine, comprennent aussi d'autres services de gestion de portefeuille discrétionnaire fournis par les sociétés en exploitation, y compris les programmes de comptes à gestion distincte.

Les « FNB » représentent les fonds négociés en bourse gérés par Mackenzie.

Les « comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels » représentent les mandats de conseiller et de sous-conseiller en matière d'investissement auprès d'investisseurs institutionnels, de régimes de retraite et de fondations au moyen des comptes à gestion distincte.

Les « autres entrées nettes » et les « autres éléments de l'actif sous services-conseils » représentent les produits d'épargne financière détenus dans les comptes des clients du secteur Gestion de patrimoine qui ne sont pas investis dans des produits ou des programmes liés aux activités de gestion de placement menées par ces sociétés en exploitation. Ces produits d'épargne comprennent des fonds d'investissement gérés par des tiers, des placements directs en titres de capitaux propres et en titres à revenu fixe et des produits de dépôt.

Les « flux nets » représentent le total des cotisations nettes, en numéraire ou en nature, portées aux comptes des clients du secteur Gestion de patrimoine et les ventes nettes globales du secteur Gestion d'actifs.

Le secteur « Gestion de patrimoine » reflète les activités des sociétés en exploitation principalement axées sur la prestation de services de planification financière et de services connexes à des ménages canadiens et représente les activités d'IGWM. IGWM est une organisation de distribution au détail qui fournit des services aux ménages canadiens par l'entremise de leurs courtiers en valeurs mobilières, de leurs courtiers en épargne collective (fonds communs de placement) et d'autres filiales autorisées à distribuer des produits et des services financiers. La majeure partie des produits de ce secteur sont tirés de la prestation de conseils financiers et de la distribution de produits et de services financiers à des ménages canadiens. Ce secteur comprend aussi les activités de gestion de placement de ces organisations, notamment des services de gestion de fonds communs de placement et de gestion de portefeuille discrétionnaire.

Le secteur « Gestion d'actifs » reflète les activités des sociétés en exploitation qui sont principalement axées sur la prestation de services de gestion de placements et représente les activités de Placements Mackenzie. Les services de gestion de placements sont fournis pour une gamme de fonds d'investissement qui sont distribués par l'intermédiaire de courtiers et de conseillers financiers externes, de même que par l'intermédiaire de mandats de services-conseils institutionnels pour les investisseurs de fonds de retraite et d'autres investisseurs institutionnels.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

La Société financière IGM Inc. (« IGM »; TSX : IGM) est un chef de file canadien de la gestion de patrimoine et d'actifs aux activités diversifiées, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était d'environ 338 milliards de dollars au 31 mai 2026. La Société s'est donné pour mission d'améliorer la vie des gens, en offrant une meilleure planification et une meilleure gestion de leur argent. Pour y parvenir, IGM fournit une vaste gamme de services de planification financière et de gestion des placements afin d'aider environ deux millions de Canadiens et de Canadiennes à atteindre leurs objectifs financiers. IGM exerce ses activités principalement par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine et de Placements Mackenzie, auxquelles s'ajoutent des positions stratégiques dans les gestionnaires de patrimoine Rockefeller Capital Management et Wealthsimple ainsi que dans les gestionnaires d'actifs ChinaAMC et Northleaf Capital. La Société étend ainsi ses capacités, sa portée et sa diversification. IGM fait partie du groupe de sociétés de Power Corporation. Pour de plus amples renseignements, visitez le site igmfinancial.com/fr.

SOURCE IGM Financial Inc.

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