LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC. ANNONCE SES RÉSULTATS EN CE QUI CONCERNE SON ACTIF GÉRÉ ET SON ACTIF SOUS SERVICES-CONSEILS AINSI QUE SES FLUX NETS POUR JUIN 2026

WINNIPEG, MB, le 6 juill. 2026 /CNW/ - La Société financière IGM Inc. (IGM) (TSX : IGM) a annoncé aujourd'hui un total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils record de 343,3 milliards de dollars au 30 juin 2026, soit une hausse de 20,9 % par rapport à 283,9 milliards au 30 juin 2025. Le total des entrées nettes consolidées s'est établi à 609 millions de dollars pour juin 2026.

FAITS SAILLANTS DE JUIN

Société financière IGM - L'actif géré et l'actif sous services-conseils se sont chiffrés à 343,3 milliards de dollars, en hausse comparativement à 337,9 milliards au mois dernier. Le total des entrées nettes s'est établi à 609 millions de dollars, en hausse par rapport à des entrées nettes de 330 millions en juin 2025. Les ventes nettes de fonds d'investissement se sont établies à 356 millions de dollars, en hausse par rapport à des ventes nettes de 283 millions en juin 2025.

IG Gestion de patrimoine (IGWM) - L'actif sous services-conseils s'est chiffré à 176,6 milliards de dollars, en hausse comparativement à 173,7 milliards au mois dernier. Le total des entrées nettes a atteint 287 millions de dollars, en hausse comparativement à des entrées nettes de 245 millions en juin 2025. Les ventes nettes de fonds d'investissement se sont chiffrées à 206 millions de dollars, en hausse par rapport à des ventes nettes de 181 millions en juin 2025. Les entrées brutes se sont établies à 1,7 milliard de dollars et les ventes brutes à 1,6 milliard pour le mois.

Placements Mackenzie - L'actif géré a atteint 268,8 milliards de dollars, en hausse comparativement à 265,0 milliards au mois dernier. Le total des ventes nettes s'est établi à 322 millions de dollars, en hausse par rapport à des ventes nettes de 85 millions en juin 2025. Les ventes nettes de fonds d'investissement se sont élevées à 150 millions de dollars, en hausse comparativement à des ventes nettes de 102 millions en juin 2025.

Tableau 1 - Flux bruts et flux nets

Veuillez visiter le site www.financiereigm.com pour consulter le fichier des tendances historiques.



Gestion de patrimoine Gestion d'actifs

(en millions de dollars) (non audité) IG Gestion de

patrimoine Placements

Mackenzie Société

financière IGM Pour le mois clos le 30 juin 2026











Flux nets











Ventes nettes de fonds communs de placement 206

(73)

133

Créations nettes de parts de FNB



223

223

Ventes nettes de fonds d'investissement 206

150

356

Ventes nettes de comptes à gestion distincte d'investisseurs

institutionnels



172 1 172

Ventes nettes au titre de l'actif géré 206

322

528

Autres flux nets 81





81

Flux nets 287

322

609















Flux bruts











Ventes brutes de fonds communs de placement 1 624

1 161

2 785

Entrées brutes des courtiers 1 689





1 689



Tableau 2 - Actif géré et actif sous services-conseils

(en millions de dollars) (non audité) Juin

2026 Mai

2026 Variation en %

sur 1 mois Gestion de patrimoine









IG Gestion de patrimoine









Actif géré 152 925 150 443

1,6 % Autres éléments de l'actif sous services-conseils 23 654 23 224

1,9 % Actif sous services-conseils 176 579 173 667

1,7 % Actifs sans honoraires (2 725) (2 596)

(5,0) % Actif sous services-conseils, compte non tenu des actifs sans

honoraires 173 854 171 071

1,6 %











Gestion d'actifs









Placements Mackenzie









Fonds communs de placement 70 222 69 206

1,5 % FNB 15 333 14 920

2,8 % Fonds d'investissement 85 555 84 126

1,7 %











Comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels 19 899 19 274

3,2 % Comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie 61 291 60 836

0,7 % Total des comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels 81 190 80 110

1,3 %











Total de l'actif géré des tiers 166 745 164 236

1,5 % Comptes gérés à titre de sous-conseiller et actif géré du secteur Gestion

de patrimoine 102 090 100 746

1,3 % Total 268 835 264 982

1,5 %











FNB distribués à des tiers 15 333 14 920

2,8 % FNB détenus dans les produits gérés d'IGM 14 591 14 131

3,3 % Total des FNB 29 924 29 051

3,0 %











Total









Actif géré 319 670 314 679

1,6 % Autres éléments de l'actif sous services-conseils 23 654 23 224

1,9 % Actif géré et actif sous services-conseils 343 324 337 903

1,6 % Actifs sans honoraires (2 725) (2 596)

(5,0) % Actif sous services-conseils, compte non tenu des actifs sans

honoraires 340 599 335 307

1,6 %

Tableau 3 - Actif géré moyen et actif sous services-conseils moyen

(en millions de dollars) (non audité) Trimestre à ce jour en 2026 Gestion de patrimoine



IG Gestion de patrimoine



Actif géré 147 762

Autres éléments de l'actif sous services-conseils 22 843

Actif sous services-conseils 170 605

Actifs sans honoraires (2 497)

Actif sous services-conseils, compte non tenu

des actifs sans honoraires2 168 108







Gestion d'actifs



Placements Mackenzie



Fonds communs de placement 68 072

FNB 14 569

Fonds d'investissement 82 641







Comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels 17 995

Comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie 59 756

Total des comptes à gestion distincte d'investisseurs

institutionnels 77 751







Total de l'actif géré des tiers 160 392

Comptes gérés à titre de sous-conseiller et actif géré

du secteur Gestion de patrimoine 98 766

Total 259 158







FNB distribués à des tiers 14 569

FNB détenus dans les produits gérés d'IGM 13 827

Total des FNB 28 396







Total



Actif géré 308 154

Autres éléments de l'actif sous services-conseils 22 843

Actif géré et actif sous services-conseils 330 997

Actifs sans honoraires (2 497)

Actif géré et actif sous services-conseils, compte

non tenu des actifs sans honoraires 328 500



Exclut les comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie et du secteur Gestion de patrimoine. L'actif sous services-conseils d'IG Gestion de patrimoine est présenté selon une moyenne quotidienne. À titre indicatif, la moyenne trimestrielle simple, compte non tenu des actifs sans honoraires, fondée sur les valeurs de fin de mois est de 167 769 millions de dollars.

Glossaire

L'« actif géré et l'actif sous services-conseils » représentent l'actif géré et l'actif sous services-conseils consolidés des entreprises principales de la Société financière IGM, soit IG Gestion de patrimoine et Placements Mackenzie. Dans le secteur Gestion de patrimoine, l'actif géré est une composante de l'actif sous services-conseils. Tous les cas où le secteur Gestion d'actifs fournit des services de gestion de placements ou distribue des produits par l'intermédiaire du secteur Gestion de patrimoine ont été éliminés de notre présentation. Ainsi, les mêmes épargnes de la clientèle qui sont détenues dans différentes entreprises principales de la Société financière IGM ne font pas l'objet d'une double comptabilisation.

L'« actif sous services-conseils » est l'indicateur clé du secteur Gestion de patrimoine. L'actif sous services-conseils regroupe les produits d'épargne et de placement détenus dans les comptes de la clientèle de notre entreprise principale du secteur Gestion de patrimoine.

L'« actif géré » est l'indicateur clé du secteur Gestion d'actifs. L'actif géré est un indicateur secondaire des produits et des charges du secteur Gestion de patrimoine en ce qui concerne ses activités de gestion de placements. L'actif géré regroupe les actifs de la clientèle pour lesquels nous fournissons des services de gestion de placement, et comprend des fonds d'investissement dont nous sommes le gestionnaire de fonds, des mandats de services-conseils en placement à des institutions et d'autres comptes de la clientèle pour lesquels nous assumons une responsabilité de gestion de portefeuille discrétionnaire.

Les « actifs sans honoraires » représentent les actifs d'investisseurs institutionnels qui sont détenus par IG Gestion de patrimoine et pour lesquels la Société ne perçoit pas d'honoraires de conseil de façon continue aux termes des ententes de service actuelles. Ces actifs sont inclus afin d'assurer l'exhaustivité de l'information financière mais ne génèrent pas d'honoraires de façon récurrente.

Les « ventes brutes et les ventes nettes de fonds communs de placement » reflètent les résultats des fonds communs gérés par les sociétés en exploitation respectives et, en ce qui concerne le secteur Gestion de patrimoine, comprennent aussi d'autres services de gestion de portefeuille discrétionnaire fournis par les sociétés en exploitation, y compris les programmes de comptes à gestion distincte.

Les « FNB » représentent les fonds négociés en bourse gérés par Mackenzie.

Les « comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels » représentent les mandats de conseiller et de sous-conseiller en matière d'investissement auprès d'investisseurs institutionnels, de régimes de retraite et de fondations au moyen des comptes à gestion distincte.

Les « autres entrées nettes » et les « autres éléments de l'actif sous services-conseils » représentent les produits d'épargne financière détenus dans les comptes des clients du secteur Gestion de patrimoine qui ne sont pas investis dans des produits ou des programmes liés aux activités de gestion de placement menées par ces sociétés en exploitation. Ces produits d'épargne comprennent des fonds d'investissement gérés par des tiers, des placements directs en titres de capitaux propres et en titres à revenu fixe et des produits de dépôt.

Les « flux nets » représentent le total des cotisations nettes, en numéraire ou en nature, portées aux comptes des clients du secteur Gestion de patrimoine et les ventes nettes globales du secteur Gestion d'actifs.

Le secteur « Gestion de patrimoine » reflète les activités des sociétés en exploitation principalement axées sur la prestation de services de planification financière et de services connexes à des ménages canadiens et représente les activités d'IGWM. IGWM est une organisation de distribution au détail qui fournit des services aux ménages canadiens par l'entremise de leurs courtiers en valeurs mobilières, de leurs courtiers en épargne collective (fonds communs de placement) et d'autres filiales autorisées à distribuer des produits et des services financiers. La majeure partie des produits de ce secteur sont tirés de la prestation de conseils financiers et de la distribution de produits et de services financiers à des ménages canadiens. Ce secteur comprend aussi les activités de gestion de placement de ces organisations, notamment des services de gestion de fonds communs de placement et de gestion de portefeuille discrétionnaire.

Le secteur « Gestion d'actifs » reflète les activités des sociétés en exploitation qui sont principalement axées sur la prestation de services de gestion de placements et représente les activités de Placements Mackenzie. Les services de gestion de placements sont fournis pour une gamme de fonds d'investissement qui sont distribués par l'intermédiaire de courtiers et de conseillers financiers externes, de même que par l'intermédiaire de mandats de services-conseils institutionnels pour les investisseurs de fonds de retraite et d'autres investisseurs institutionnels.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

La Société financière IGM Inc. (« IGM »; TSX : IGM) est un chef de file canadien de la gestion de patrimoine et d'actifs aux activités diversifiées, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était d'environ 343 milliards de dollars au 30 juin 2026. La Société s'est donné pour mission d'améliorer la vie des gens, en offrant une meilleure planification et une meilleure gestion de leur argent. Pour y parvenir, IGM fournit une vaste gamme de services de planification financière et de gestion des placements afin d'aider environ deux millions de Canadiens et de Canadiennes à atteindre leurs objectifs financiers. IGM exerce ses activités principalement par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine et de Placements Mackenzie, auxquelles s'ajoutent des positions stratégiques dans les gestionnaires de patrimoine Rockefeller Capital Management et Wealthsimple ainsi que dans les gestionnaires d'actifs ChinaAMC et Northleaf Capital. La Société étend ainsi ses capacités, sa portée et sa diversification. IGM fait partie du groupe de sociétés de Power Corporation. Pour de plus amples renseignements, visitez le site igmfinancial.com/fr.

SOURCE IGM Financial Inc.

Personnes-ressources : Relations avec les médias : Nini Krishnappa, 647 828-2553, [email protected]; Relations avec les investisseurs : Kyle Martens, 204 777-4888, [email protected]