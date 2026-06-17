La Société financière IGM simplifie sa structure pour accélérer ses investissements dans les technologies importantes en vue de consolider ses activités

WINNIPEG, MB, le 17 juin 2026 /CNW/ - La Société financière IGM (« IGM » ou la « société ») a annoncé aujourd'hui une initiative pluriannuelle visant à simplifier davantage son fonctionnement. Cette initiative vise à réduire la complexité et les coûts. En retour, elle permettra de dégager des capacités pour accroître les investissements dans les principales compétences en IA, soutenant ainsi l'évolution d'IGM en tant qu'entreprise technologique, tout en continuant de privilégier une approche centrée sur l'humain et fondée sur la relation client, et en renforçant la société pour soutenir sa croissance à long terme.

Depuis plusieurs années, IGM modernise son modèle opérationnel et ses plateformes technologiques pour répondre aux besoins changeants de sa clientèle, aux avancées technologiques et à la dynamique du secteur. L'annonce d'aujourd'hui représente la prochaine étape de cette évolution.

« Nous bâtissons une organisation optimisée par l'IA qui consolide, sans remplacer, les relations de confiance qui sont au cœur de nos activités », a déclaré James O'Sullivan, président et chef de la direction, Société financière IGM. « Même si la situation évolue encore, nous voyons avec optimisme les possibilités qu'offre l'IA pour enrichir l'expérience conseil, renforcer les capacités de notre équipe conseil et de notre personnel, et offrir de meilleurs résultats à la clientèle, tout en restant fidèles aux relations humaines qui définissent notre modèle.

« Par conséquent, nous prenons des mesures réfléchies pour simplifier notre mode de fonctionnement afin d'exécuter plus efficacement notre stratégie et de la réaliser à long terme, a poursuivi M. O'Sullivan. Cette initiative nous donne davantage de capacité pour investir dans les compétences qui définiront l'avenir de la gestion de patrimoine et d'actifs. »

Afin d'atteindre ces objectifs, IGM a examiné sa structure organisationnelle, son modèle opérationnel et ses coûts. La société prend une série de mesures pour améliorer l'efficacité, réduire les coûts récurrents et devenir plus agile. Ces économies seront réinvesties pour accroître les capacités d'IGM en matière d'IA, notamment :

la consolidation accrue des structures d'équipes et la rationalisation des flux de travail pour accroître l'efficacité et renforcer l'harmonisation stratégique;

le perfectionnement des compétences du personnel actuel et le renforcement des capacités grâce à des embauches ciblées dans des domaines tels que le leadership en IA, la refonte des processus, l'ingénierie des données, le développement et le déploiement d'agents d'IA, ainsi que la gouvernance;

la progression des principales capacités liées aux technologies, aux données et à l'IA à l'échelle de la société.

Cette initiative devrait permettre de réaliser environ 70 millions de dollars d'économies annualisées d'ici la fin de 2028. Celles-ci seront réinvesties dans l'IA, en mettant l'accent sur les personnes, les processus et les technologies pour renforcer davantage la société tout en lui permettant de gérer prudemment la croissance de ses dépenses. IGM conserve sa cible de croissance des dépenses d'exploitation, de soutien et d'expansion des affaires à 4 % pour 2026 par rapport à 2025. La société prévoit enregistrer, au deuxième trimestre, une charge unique exceptionnelle d'environ 95 millions de dollars, soit 70 millions de dollars après impôts, liée à ces activités, comprenant notamment les indemnités de départ et la comptabilisation accélérée de certains programmes de rémunération incitative en lien avec la transition du chef de la direction.

Grâce à cette initiative, IGM étendra l'utilisation de l'IA et d'autres technologies de pointe à ses activités de gestion de patrimoine et d'actifs afin d'accroître les résultats pour la clientèle, la productivité de l'équipe conseil et l'efficacité opérationnelle, tout en continuant d'offrir un service et des conseils personnalisés reposant sur de solides relations de confiance.

La société élargira son offre d'outils et de capacités appuyant son équipe conseil d'IG Gestion de patrimoine dans des domaines comme la préparation de rencontres, les interactions avec la clientèle ainsi que l'efficacité des processus. De plus, elle améliorera le processus de placement et la prise de décisions au sein de Placements Mackenzie.

Parallèlement, IGM affermit ses capacités globales en investissant dans les compétences de sa main-d'œuvre, notamment au moyen de programmes de formation tels que l'Académie IA IGM, en améliorant sa base technologique en IA et en développant des domaines d'expertise ciblés.

La société continuera également à faire progresser l'automatisation dans les secteurs tels que les centres de service et les services administratifs, tout en l'encadrant par une solide gouvernance, une gestion renforcée des risques et des pratiques rigoureuses en matière de sécurité des données.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

La Société financière IGM Inc. (TSX : IGM) est un chef de file canadien de la gestion de patrimoine et d'actifs aux activités diversifiées, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était d'environ 338 milliards de dollars au 31 mai 2026. La société s'est donné pour mission d'améliorer la vie des gens, en offrant une meilleure planification et une meilleure gestion de leur argent. Pour y parvenir, IGM fournit une vaste gamme de services de planification financière et de gestion des placements afin d'aider environ deux millions de Canadiens et de Canadiennes à atteindre leurs objectifs financiers. IGM exerce ses activités principalement par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine et de Placements Mackenzie, à quoi s'ajoutent des positions stratégiques dans les gestionnaires de patrimoine Rockefeller Capital Management et Wealthsimple ainsi que dans les gestionnaires d'actifs ChinaAMC et Northleaf. La société étend ainsi ses capacités, sa portée et sa diversification. IGM fait partie du groupe de sociétés de Power Corporation. Pour de plus amples renseignements, visitez le site igmfinancial.com/fr.

SOURCE IGM Financial Inc.

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