LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC. ANNONCE SES RÉSULTATS EN CE QUI CONCERNE SON ACTIF GÉRÉ ET SON ACTIF SOUS SERVICES-CONSEILS AINSI QUE SES FLUX NETS POUR JUILLET 2026

WINNIPEG, MB, le 6 août 2026 /CNW/ -- La Société financière IGM Inc. (IGM) (TSX : IGM) a annoncé aujourd'hui un total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils de 340,8 milliards de dollars au 31 juillet 2026, en hausse de 18,4 % comparativement à 287,9 milliards au 31 juillet 2025. Le total des entrées nettes consolidées s'est établi à 432 millions de dollars pour juillet 2026.

FAITS SAILLANTS DE JUILLET

Société financière IGM - L'actif géré et l'actif sous services-conseils se sont chiffrés à 340,8 milliards de dollars, comparativement à 343,3 milliards au mois dernier. Le total des entrées nettes s'est établi à 432 millions de dollars, par rapport à des entrées nettes de 1,1 milliard en juillet 2025. Les ventes nettes de fonds d'investissement se sont établies à 324 millions de dollars, par rapport à des ventes nettes de 375 millions en juillet 2025.

IG Gestion de patrimoine (IGWM) - L'actif sous services-conseils s'est chiffré à 175,8 milliards de dollars, comparativement à 176,6 milliards au mois dernier. Le total des entrées nettes a atteint 274 millions de dollars, en hausse comparativement à des entrées nettes de 203 millions en juillet 2025. Les ventes nettes de fonds d'investissement se sont chiffrées à 226 millions de dollars, en hausse par rapport à des ventes nettes de 190 millions en juillet 2025. Les entrées brutes et les ventes brutes se sont respectivement établies à 1,6 milliard de dollars pour le mois.

Placements Mackenzie - L'actif géré a atteint 266,8 milliards de dollars, comparativement à 268,8 milliards au mois dernier. Le total des ventes nettes s'est établi à 158 millions de dollars, par rapport à des ventes nettes de 910 millions en juillet 2025 à la suite de l'intégration d'un important client institutionnel à l'exercice précédent3. Les ventes nettes de fonds d'investissement se sont élevées à 98 millions de dollars, comparativement à des ventes nettes de 185 millions en juillet 2025.

Tableau 1 - Flux bruts et flux nets

Veuillez visiter le site www.financiereigm.com pour consulter le fichier des tendances historiques.



Gestion de patrimoine

Gestion d'actifs

(en millions de dollars) (non audité) IG Gestion de

patrimoine

Placements

Mackenzie Société

financière IGM Pour le mois clos le 31 juillet 2026













Flux nets













Ventes nettes de fonds communs de placement 226



(70)

156

Créations nettes de parts de FNB





168

168

Ventes nettes de fonds d'investissement 226



98

324

Ventes nettes de comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels





601

60

Ventes nettes au titre de l'actif géré 226



158

384

Autres flux nets 48







48

Flux nets 274



158

432

















Flux bruts













Ventes brutes de fonds communs de placement 1 618



1 002

2 620

Entrées brutes des courtiers 1 555







1 555



Tableau 2 - Actif géré et actif sous services-conseils

(en millions de dollars) (non audité) Juillet

2026 Juin

2026 Variation en %

sur 1 mois Gestion de patrimoine











IG Gestion de patrimoine











Actif géré 152 181

152 925

(0,5) % Autres éléments de l'actif sous services-conseils 23 635

23 654

(0,1) % Actif sous services-conseils 175 816

176 579

(0,4) % Actifs sans honoraires (2 590)

(2 725)

(5,0) % Actif sous services-conseils, compte non tenu des actifs sans honoraires 173 226

173 854

(0,4) %













Gestion d'actifs











Placements Mackenzie











Fonds communs de placement 69 643

70 222

(0,8) % FNB 15 415

15 333

0,5 % Fonds d'investissement 85 058

85 555

(0,6) %













Comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels 19 670

19 899

(1,2) % Comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie 60 242

61 291

(1,7) % Total des comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels 79 912

81 190

(1,6) %













Total de l'actif géré des tiers 164 970

166 745

(1,1) % Comptes gérés à titre de sous-conseiller et actif géré du secteur Gestion de patrimoine 101 789

102 090

(0,3) % Total 266 759

268 835

(0,8) %













FNB distribués à des tiers 15 415

15 333

0,5 % FNB détenus dans les produits gérés d'IGM 14 762

14 591

1,2 % Total des FNB 30 177

29 924

0,8 %













Total











Actif géré 317 151

319 670

(0,8) % Autres éléments de l'actif sous services-conseils 23 635

23 654

(0,1) % Actif géré et actif sous services-conseils 340 786

343 324

(0,7) % Actifs sans honoraires (2 590)

(2 725)

(5,0) % Actif géré et actif sous services-conseils, compte non tenu des actifs sans honoraires 338 196

340 599

(0,7) %

Tableau 3 - Actif géré moyen et actif sous services-conseils moyen

(en millions de dollars) (non audité) Trimestre à ce jour en 2026 Gestion de patrimoine



IG Gestion de patrimoine



Actif géré 152 464

Autres éléments de l'actif sous services-conseils 23 723

Actif sous services-conseils 176 187

Actifs sans honoraires (2 710)

Actif sous services-conseils, compte non tenu

des actifs sans honoraires2 173 477







Gestion d'actifs



Placements Mackenzie



Fonds communs de placement 69 777

FNB 15 399

Fonds d'investissement 85 176







Comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels 19 784

Comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie 60 775

Total des comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels 80 559







Total de l'actif géré des tiers 165 735

Comptes gérés à titre de sous-conseiller et actif géré du secteur Gestion de patrimoine 101 929

Total 267 664







FNB distribués à des tiers 15 399

FNB détenus dans les produits gérés d'IGM 14 679

Total des FNB 30 078







Total



Actif géré 318 199

Autres éléments de l'actif sous services-conseils 23 723

Actif géré et actif sous services-conseils 341 922

Actifs sans honoraires (2 710)

Actif géré et actif sous services-conseils, compte

non tenu des actifs sans honoraires 339 212



1. Exclut les comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie et du secteur Gestion de patrimoine. 2. L'actif sous services-conseils d'IG Gestion de patrimoine est présenté selon une moyenne quotidienne. À titre indicatif, la moyenne trimestrielle simple, compte non tenu des actifs sans honoraires, fondée sur les valeurs de fin de mois est de 173 540 millions de dollars. 3. En juillet 2025, Mackenzie a remporté un mandat de 614 millions de dollars auprès d'un investisseur institutionnel. En outre, en juillet 2025, il y a eu des achats nets de 151 millions de dollars parmi la gamme de produits pour lesquels Mackenzie agit à titre de sous-conseiller.

Glossaire

L'« actif géré et l'actif sous services-conseils » représentent l'actif géré et l'actif sous services-conseils consolidés des entreprises principales de la Société financière IGM, soit IG Gestion de patrimoine et Placements Mackenzie. Dans le secteur Gestion de patrimoine, l'actif géré est une composante de l'actif sous services-conseils. Tous les cas où le secteur Gestion d'actifs fournit des services de gestion de placements ou distribue des produits par l'intermédiaire du secteur Gestion de patrimoine ont été éliminés de notre présentation. Ainsi, les mêmes épargnes de la clientèle qui sont détenues dans différentes entreprises principales de la Société financière IGM ne font pas l'objet d'une double comptabilisation.

L'« actif sous services-conseils » est l'indicateur clé du secteur Gestion de patrimoine. L'actif sous services-conseils regroupe les produits d'épargne et de placement détenus dans les comptes de la clientèle de notre entreprise principale du secteur Gestion de patrimoine.

L'« actif géré » est l'indicateur clé du secteur Gestion d'actifs. L'actif géré est un indicateur secondaire des produits et des charges du secteur Gestion de patrimoine en ce qui concerne ses activités de gestion de placements. L'actif géré regroupe les actifs de la clientèle pour lesquels nous fournissons des services de gestion de placement, et comprend des fonds d'investissement dont nous sommes le gestionnaire de fonds, des mandats de services-conseils en placement à des institutions et d'autres comptes de la clientèle pour lesquels nous assumons une responsabilité de gestion de portefeuille discrétionnaire.

Les « actifs sans honoraires » représentent les actifs d'investisseurs institutionnels qui sont détenus par IG Gestion de patrimoine et pour lesquels la Société ne perçoit pas d'honoraires de conseil de façon continue aux termes des ententes de service actuelles. Ces actifs sont inclus afin d'assurer l'exhaustivité de l'information financière mais ne génèrent pas d'honoraires de façon récurrente.

Les « ventes brutes et les ventes nettes de fonds communs de placement » reflètent les résultats des fonds communs gérés par les sociétés en exploitation respectives et, en ce qui concerne le secteur Gestion de patrimoine, comprennent aussi d'autres services de gestion de portefeuille discrétionnaire fournis par les sociétés en exploitation, y compris les programmes de comptes à gestion distincte.

Les « FNB » représentent les fonds négociés en bourse gérés par Mackenzie.

Les « comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels » représentent les mandats de conseiller et de sous-conseiller en matière d'investissement auprès d'investisseurs institutionnels, de régimes de retraite et de fondations au moyen des comptes à gestion distincte.

Les « autres entrées nettes » et les « autres éléments de l'actif sous services-conseils » représentent les produits d'épargne financière détenus dans les comptes des clients du secteur Gestion de patrimoine qui ne sont pas investis dans des produits ou des programmes liés aux activités de gestion de placement menées par ces sociétés en exploitation. Ces produits d'épargne comprennent des fonds d'investissement gérés par des tiers, des placements directs en titres de capitaux propres et en titres à revenu fixe et des produits de dépôt.

Les « flux nets » représentent le total des cotisations nettes, en numéraire ou en nature, portées aux comptes des clients du secteur Gestion de patrimoine et les ventes nettes globales du secteur Gestion d'actifs.

Le secteur « Gestion de patrimoine » reflète les activités des sociétés en exploitation principalement axées sur la prestation de services de planification financière et de services connexes à des ménages canadiens et représente les activités d'IGWM. IGWM est une organisation de distribution au détail qui fournit des services aux ménages canadiens par l'entremise de leurs courtiers en valeurs mobilières, de leurs courtiers en épargne collective (fonds communs de placement) et d'autres filiales autorisées à distribuer des produits et des services financiers. La majeure partie des produits de ce secteur sont tirés de la prestation de conseils financiers et de la distribution de produits et de services financiers à des ménages canadiens. Ce secteur comprend aussi les activités de gestion de placement de ces organisations, notamment des services de gestion de fonds communs de placement et de gestion de portefeuille discrétionnaire.

Le secteur « Gestion d'actifs » reflète les activités des sociétés en exploitation qui sont principalement axées sur la prestation de services de gestion de placements et représente les activités de Placements Mackenzie. Les services de gestion de placements sont fournis pour une gamme de fonds d'investissement qui sont distribués par l'intermédiaire de courtiers et de conseillers financiers externes, de même que par l'intermédiaire de mandats de services-conseils institutionnels pour les investisseurs de fonds de retraite et d'autres investisseurs institutionnels.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

La Société financière IGM Inc. (« IGM »; TSX : IGM) est un chef de file canadien de la gestion de patrimoine et d'actifs aux activités diversifiées, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était d'environ 341 milliards de dollars au 31 juillet 2026. La Société s'est donné pour mission d'améliorer la vie des gens, en offrant une meilleure planification et une meilleure gestion de leur argent. Pour y parvenir, IGM fournit une vaste gamme de services de planification financière et de gestion des placements afin d'aider environ deux millions de Canadiens et de Canadiennes à atteindre leurs objectifs financiers. IGM exerce ses activités principalement par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine et de Placements Mackenzie, auxquelles s'ajoutent des positions stratégiques dans les gestionnaires de patrimoine Rockefeller Capital Management et Wealthsimple ainsi que dans les gestionnaires d'actifs ChinaAMC et Northleaf Capital. La Société étend ainsi ses capacités, sa portée et sa diversification. IGM fait partie du groupe de sociétés de Power Corporation. Pour de plus amples renseignements, visitez le site igmfinancial.com/fr.

SOURCE IGM Financial Inc.

Personnes-ressources : Relations avec les médias : Nini Krishnappa, 647 828-2553, [email protected]; Relations avec les investisseurs : Kyle Martens, 204 777-4888, [email protected]