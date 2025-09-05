WINNIPEG, MB, le 5 sept. 2025 /CNW/ - La Société financière IGM Inc. (IGM) (TSX : IGM) a annoncé aujourd'hui ses résultats au titre du total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils, qui avait atteint un niveau record de 292,6 milliards de dollars au 31 août 2025, soit une hausse de 12,4 % par rapport à 260,4 milliards au 31 août 2024. Le total des entrées nettes consolidées s'établissait à 434 millions de dollars en août 2025.

FAITS SAILLANTS D'AOÛT

Société financière IGM - L'actif géré et l'actif sous services-conseils ont atteint un sommet de 292,6 milliards de dollars, en hausse par rapport à 287,9 milliards au mois dernier. Les ventes nettes de fonds d'investissement se sont établies à 172 millions de dollars, en hausse par rapport à des rachats nets de 61 millions en août 2024. Le total des entrées nettes s'est établi à 434 millions de dollars, en hausse par rapport à des sorties nettes de 142 millions en août 2024.

IG Gestion de patrimoine - L'actif sous services-conseils a atteint un sommet de 151,0 milliards de dollars, en hausse par rapport à 148,4 milliards au mois dernier. Les ventes nettes de fonds d'investissement se sont chiffrées à 153 millions de dollars, en hausse par rapport à des ventes nettes de 31 millions en août 2024. Le total des entrées nettes s'est établi à 63 millions de dollars, en hausse par rapport à des entrées nettes de néant en août 2024. Les entrées brutes et les ventes brutes ont respectivement atteint un niveau sans précédent de 1,2 milliard de dollars en août 2025.

Placements Mackenzie - L'actif géré s'est établi à un niveau record de 231,5 milliards de dollars, en hausse par rapport à 227,6 milliards au mois dernier. Les ventes nettes de fonds d'investissement se sont établies à 19 millions de dollars, en hausse comparativement à des rachats nets de 92 millions en août 2024. Le total des ventes nettes s'est établi à 371 millions de dollars, en hausse comparativement à des rachats nets de 142 millions en août 2024.

Tableau 1 - Flux bruts et flux nets

Veuillez visiter le site www.financiereigm.com pour consulter le fichier des tendances historiques.



Gestion de patrimoine

Gestion d'actifs

(en millions de dollars) (non audité) IG Gestion de patrimoine

Placements Mackenzie Société

financière IGM Pour le mois clos le 31 août 2025













Flux nets













Ventes nettes de fonds communs de placement 153,0



(156,0)

(3,0)

Créations nettes de parts de FNB





175,0

175,0

Ventes nettes de fonds d'investissement 153,0



19,0

172,0

Ventes nettes de comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels





351,7 1, 3

351,7

Ventes nettes au titre de l'actif géré 153,0



370,7

523,7

Autres flux nets (89,5)







(89,5)

















Flux nets 63,5



370,7

434,2

















Flux bruts













Ventes brutes de fonds communs de placement 1 197,5



659,6

1 857,1

Entrées brutes des courtiers 1 161,1







1 161,1



Tableau 2 - Actif géré et actif sous services-conseils

(en millions de dollars) (non audité) Août

2025 Juillet

2025 Variation en %

sur 1 mois Gestion de patrimoine











IG Gestion de patrimoine











Actif géré 133 479

131 109

1,8 % Autres éléments de l'actif sous services-conseils 17 507

17 316

1,1 % Actif sous services-conseils 150 986

148 425

1,7 %













Gestion d'actifs











Placements Mackenzie











Fonds communs de placement 64 026

63 220

1,3 % FNB 9 307

8 959

3,9 % Fonds d'investissement 73 333

72 179

1,6 %













Comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels 13 606

13 038

4,4 % Comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie 54 650

54 240

0,8 % Total des comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels 68 256

67 278

1,5 %













Total de l'actif géré des tiers 141 589

139 457

1,5 % Comptes gérés à titre de sous-conseiller et actif géré du secteur Gestion

de patrimoine 89 903

88 187

1,9 % Total 231 492

227 644

1,7 %













FNB distribués à des tiers 9 307

8 959

3,9 % FNB détenus dans les produits gérés d'IGM 10 425

10 209

2,1 % Total des FNB 19 732

19 168

2,9 %













Total











Actif géré 275 068

270 566

1,7 % Autres éléments de l'actif sous services-conseils 17 507

17 316

1,1 % Actif géré et actif sous services-conseils 292 575

287 882

1,6 %

Tableau 3 - Actif géré moyen et actif sous services-conseils moyen

(en millions de dollars) (non audité) Trimestre à ce jour en 2025 Gestion de patrimoine



IG Gestion de patrimoine



Actif géré 131 533

Autres éléments de l'actif sous services-conseils 17 350

Actif sous services-conseils2 148 883







Gestion d'actifs



Placements Mackenzie



Fonds communs de placement 63 327

FNB 9 019

Fonds d'investissement 72 346







Comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels 12 890

Comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie 54 307

Total des comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels 67 197







Total de l'actif géré des tiers 139 543

Comptes gérés à titre de sous-conseiller et actif géré du secteur Gestion de patrimoine 88 489

Total 228 032







FNB distribués à des tiers 9 019

FNB détenus dans les produits gérés d'IGM 10 225

Total des FNB 19 244







Total



Actif géré 271 076

Autres éléments de l'actif sous services-conseils 17 350

Actif géré et actif sous services-conseils 288 426









Exclut les comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie et du secteur Gestion de patrimoine. L'actif sous services-conseils d'IG Gestion de patrimoine est présenté selon une moyenne quotidienne. À titre indicatif, la moyenne trimestrielle simple fondée sur les valeurs de fin de mois est de 148 625 millions de dollars. En août 2025, Mackenzie a remporté des mandats précédemment annoncés de 445 millions de dollars auprès de deux clients institutionnels.

Glossaire

L'« actif géré et l'actif sous services-conseils » représentent l'actif géré et l'actif sous services-conseils consolidés des entreprises principales de la Société financière IGM, soit IG Gestion de patrimoine et Placements Mackenzie. Dans le secteur Gestion de patrimoine, l'actif géré est une composante de l'actif sous services-conseils. Tous les cas où le secteur Gestion d'actifs fournit des services de gestion de placements ou distribue des produits par l'intermédiaire du secteur Gestion de patrimoine ont été éliminés de notre présentation. Ainsi, les mêmes épargnes de la clientèle qui sont détenues dans différentes entreprises principales de la Société financière IGM ne font pas l'objet d'une double comptabilisation. L'actif géré, l'actif sous services-conseils, les ventes, les rachats et les flux nets d'Investment Planning Counsel (IPC) ont été exclus de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils et présentés à titre d'activités abandonnées.

L'« actif sous services-conseils » est l'indicateur clé du secteur Gestion de patrimoine. L'actif sous services-conseils regroupe les produits d'épargne et de placement détenus dans les comptes de la clientèle de notre entreprise principale du secteur Gestion de patrimoine.

L'« actif géré » est l'indicateur clé du secteur Gestion d'actifs. L'actif géré est un indicateur secondaire des produits et des charges du secteur Gestion de patrimoine en ce qui concerne ses activités de gestion de placements. L'actif géré regroupe les actifs de la clientèle pour lesquels nous fournissons des services de gestion de placement, et comprend des fonds d'investissement dont nous sommes le gestionnaire de fonds, des mandats de services-conseils en placement à des institutions et d'autres comptes de la clientèle pour lesquels nous assumons une responsabilité de gestion de portefeuille discrétionnaire.

Les « ventes brutes et les ventes nettes de fonds communs de placement » reflètent les résultats des fonds communs gérés par les sociétés en exploitation respectives et, en ce qui concerne le secteur Gestion de patrimoine, comprennent aussi d'autres services de gestion de portefeuille discrétionnaire fournis par les sociétés en exploitation, y compris les programmes de comptes à gestion distincte.

Les « FNB » représentent les fonds négociés en bourse gérés par Mackenzie.

Les « comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels » représentent les mandats de conseiller et de sous-conseiller en matière d'investissement auprès d'investisseurs institutionnels, de régimes de retraite et de fondations au moyen des comptes à gestion distincte.

Les « autres entrées nettes » et les « autres éléments de l'actif sous services-conseils » représentent les produits d'épargne financière détenus dans les comptes des clients du secteur Gestion de patrimoine qui ne sont pas investis dans des produits ou des programmes liés aux activités de gestion de placement menées par ces sociétés en exploitation. Ces produits d'épargne comprennent des fonds d'investissement gérés par des tiers, des placements directs en titres de capitaux propres et en titres à revenu fixe et des produits de dépôt.

Les « flux nets » représentent le total des cotisations nettes, en numéraire ou en nature, portées aux comptes des clients du secteur Gestion de patrimoine et les ventes nettes globales du secteur Gestion d'actifs.

Le secteur « Gestion de patrimoine » reflète les activités des sociétés en exploitation principalement axées sur la prestation de services de planification financière et de services connexes à des ménages canadiens et représente les activités d'IG Gestion de patrimoine. IG Gestion de patrimoine est une organisation de distribution au détail qui fournit des services aux ménages canadiens par l'entremise de leurs courtiers en valeurs mobilières, de leurs courtiers en épargne collective (fonds communs de placement) et d'autres filiales autorisées à distribuer des produits et des services financiers. La majeure partie des produits de ce secteur sont tirés de la prestation de conseils financiers et de la distribution de produits et de services financiers à des ménages canadiens. Ce secteur comprend aussi les activités de gestion de placement de ces organisations, notamment des services de gestion de fonds communs de placement et de gestion de portefeuille discrétionnaire.

Le secteur « Gestion d'actifs » reflète les activités des sociétés en exploitation qui sont principalement axées sur la prestation de services de gestion de placements et représente les activités de Placements Mackenzie. Les services de gestion de placements sont fournis pour une gamme de fonds d'investissement qui sont distribués par l'intermédiaire de courtiers et de conseillers financiers externes, de même que par l'intermédiaire de mandats de services-conseils institutionnels pour les investisseurs de fonds de retraite et d'autres investisseurs institutionnels.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

La Société financière IGM Inc. (« IGM »; TSX : IGM) est un chef de file canadien de la gestion de patrimoine et d'actifs aux activités diversifiées, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était d'environ 292 milliards de dollars au 31 août 2025. La Société s'est donné pour mission d'améliorer la vie des gens, en offrant une meilleure planification et une meilleure gestion de leur argent. Pour y parvenir, IGM fournit une vaste gamme de services de planification financière et de gestion des placements afin d'aider environ deux millions de Canadiens et de Canadiennes à atteindre leurs objectifs financiers. IGM exerce ses activités principalement par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine et de Placements Mackenzie, auxquelles s'ajoutent des positions stratégiques dans les gestionnaires de patrimoine Rockefeller Capital Management et Wealthsimple ainsi que dans les gestionnaires d'actifs ChinaAMC et Northleaf Capital. La Société étend ainsi ses capacités, sa portée et sa diversification. IGM fait partie du groupe de sociétés de Power Corporation. Pour de plus amples renseignements, visitez le site igmfinancial.com/fr.

