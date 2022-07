L'entente permettra à CGI de soutenir l'accélération de la transformation numérique d'IGM

TORONTO et WINNIPEG, MB, le 27 juill. 2022 /CNW/ - CGI (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB) et la Société financière IGM inc. (TSX : IGM) ont signé une entente stratégique pour offrir la prochaine génération de plateformes d'agences de transfert de fonds commun de placement au Canada.

Le partenariat entre IGM et CGI permettra de combiner en une seule plateforme moderne deux solutions populaires de tenue de registres en fonds communs de placement. Dans le cadre de ce partenariat, CGI verra à la modernisation générale des plateformes, qui sont des solutions de propriété intellectuelle de son portefeuille. Elle soutiendra également les activités courantes d'IGM ainsi que la mise en œuvre de la nouvelle plateforme en mode logiciel service (SaaS). Cette initiative s'ajoute à la transformation numérique d'IGM sur cinq ans, lancée en 2018, qui comprend le recours à des leaders technologiques mondiaux comme Google Cloud et Salesforce.

« Il s'agit d'une autre étape importante dans notre ambitieuse transformation numérique, qui nous permet déjà d'améliorer l'expérience client en tirant parti de partenariats stratégiques avec des organisations de classe mondiale comme CGI, a expliqué Mike Dibden, chef des opérations, Société financière IGM. Nous sommes ravis de travailler avec CGI, qui avec toute son expérience permettra une transition fluide de services et capacités technologiques, tout en nous permettant de nous concentrer sur notre véritable mission : améliorer la vie des Canadiens en les aidant à mieux gérer leur argent. »

CGI offrira de nouveaux services de gestion applicative et d'automatisation intelligente pour les agences de transfert, dont le développement et la mise à l'essai de technologie. Forte d'une vaste expérience en transformation numérique et en services applicatifs dans le domaine bancaire et autres au Canada, CGI pérennisera la plateforme grâce à des gains d'efficacité opérationnelle et une gestion de bout en bout, et la modernisera au fil du temps. Le tout se fera selon les pratiques éprouvées d'évolution continue de la propriété intellectuelle de CGI.

« Nous sommes fiers d'élargir notre partenariat fructueux avec IGM et de soutenir la poursuite de sa transformation numérique et de sa croissance au Canada, a expliqué Jamie Holland, vice-président principal, Solutions sectorielles canadiennes chez CGI. Notre collaboration de longue date avec d'importantes firmes canadiennes de services financiers comme IGM nous permet de bien saisir les défis et objectifs du secteur d'activité. En outre, l'expertise de notre équipe en matière de technologie de plateformes de gestion de patrimoine et de services en gestion des processus d'affaires nous permet d'offrir les solutions complètes et le soutien requis pour aider nos clients à réussir. »

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 88 500 conseillers et professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils stratégiques en TI et en management, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2021, CGI a généré des revenus de 12,13 milliards $. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

À propos d'IGM

La Société financière IGM inc. est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils est d'approximativement 242 milliards de dollars en date du 30 juin 2022. La Société fournit une vaste gamme de services de planification financière et de gestion de placements afin d'aider plus de deux millions de Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. La Société exerce principalement ses activités par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine, de Placements Mackenzie et d'Investment Planning Counsel. La Société financière IGM est membre du groupe de sociétés de Power Corporation. Apprenez-en davantage sur igmfinancial.com.

