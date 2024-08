LA SOCIÉTÉ DU PARC JEAN-DRAPEAU SALUE LA CONTRIBUTION DE M. FRANÇOIS DUMONTIER AU GRAND PRIX DU CANADA

MONTRÉAL, le 2 août 2024 /CNW/ - La Société du parc Jean-Drapeau (SPJD) tient à saluer la contribution de M. François Dumontier au succès du Grand Prix du Canada. Au fil des ans, François Dumontier a joué un rôle clé dans l'organisation et la promotion du Grand Prix du Canada. Sous sa direction, cet événement de renommée internationale a connu un essor, attirant des milliers de visiteurs chaque année et renforçant la position de Montréal sur la scène mondiale du sport automobile.

La SPJD réitère son engagement à faire du Grand Prix du Canada un événement exemplaire, qui continue de briller tant sur la scène nationale qu'internationale. À ce titre, nous saluons l'arrivée de Jean-Philippe Paradis, qui assumera les fonctions de président et chef de la direction du Groupe Octane. Nous sommes convaincus que sous sa direction, le Grand Prix du Canada continuera de prospérer et d'innover.

De plus, nous souhaitons également féliciter Sandrine Garneau, promue au poste de cheffe de l'exploitation du Groupe Octane. Son expérience et sa vision contribueront sans aucun doute à la réussite continue de l'événement.

« L'avenir s'annonce prometteur et cette transition ouvre la voie à de nouvelles opportunités de collaboration et de succès. Nous avons une vision claire pour le parc Jean-Drapeau, un partenaire de choix avec son cadre exceptionnel et ses installations de classe mondiale. Notre objectif est de transformer et d'enrichir l'expérience des visiteurs tout en soutenant des événements majeurs comme le Grand Prix du Canada. Cette perspective s'harmonise parfaitement avec notre volonté de développer un partenariat structurant avec les organisateurs du Grand Prix, et nous sommes enthousiastes quant au futur de cette collaboration », explique Véronique Doucet, directrice générale de la SPJD.

À propos de la Société du parc Jean-Drapeau

La Société du parc Jean-Drapeau a pour mission de conserver, d'aménager, de mettre en valeur et de développer ce grand parc urbain public, qui fête cette année ses 150 ans. Pour l'occasion, une programmation festive et diversifiée sera proposée tout au long de l'année, alors que plusieurs grands projets de réhabilitation et de réaménagement seront déployés dans le cadre de sa transformation. Offrant une expérience inédite à ses visiteurs ainsi qu'une diversité de paysages et d'installations, cette démarche audacieuse permettra de réaliser le plein potentiel de ce lieu inégalé pour faire du parc Jean-Drapeau un des parcs les plus emblématiques à l'échelle mondiale.

