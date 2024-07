La Société du parc Jean-Drapeau reconduit l'offre de trottinettes en libre-service pour l'été 2024

« La mobilité durable est un élément clé de notre transformation et nous sommes heureux de reconduire cette offre innovante pour une deuxième année! Cette démarche s'inscrit dans notre engagement et notre volonté d'améliorer l'accessibilité au Parc en offrant une option de déplacement plus écologique tout en étant pratique et flexible, pour le plus grand bonheur de nos visiteurs », explique Véronique Doucet, directrice générale de la SPJD.

En 2023, la SPJD s'est associée à la Ville de Montréal pour mener un projet pilote : le déploiement d'une flotte de trottinettes en libre-service au Parc. Entre le 1er juillet et le 15 novembre 2023, une flotte de 150 trottinettes a ainsi été répartie dans 17 stations sur le site. Le service a démontré sa pertinence avec la vision d'offre en mobilité immersive du Parc et a permis aux visiteuses et visiteurs de profiter de parcours immersifs, pour ainsi découvrir des secteurs moins accessibles par les moyens de mobilité dits conventionnels. Il a également eu un impact positif sur le tourisme local qui a pu explorer le circuit « trottinette », enrichissant ainsi l'expérience des visiteurs.

En 2024, la reconduction de ce projet novateur vient réaffirmer le tournant de l'offre de micromobilité au Parc. Des trottinettes seront disponibles à des emplacements stratégiques tenant compte de la complémentarité des besoins des usagers au profil divers et des points d'intérêt. Que ce soit pour les employés qui donneront fièrement l'exemple en se rendant au travail, les festivaliers participant aux événements, ou les citoyens et les visiteurs explorant les attraits du Parc, chacun y trouvera son compte.

Une offre encore plus verte

À l'issue d'un processus de proposition concurrentiel, c'est la compagnie Lime qui sera le promoteur de trottinettes électriques au Parc pour la saison 2024. Tout comme le Parc, le développement durable est au cœur de leur mission, de la conception modulaire de leurs véhicules permettant une durée de vie prolongée à leur transition vers des opérations urbaines zéro émission. Au Parc, c'est un vélo-cargo qui sera utiliser pour la majorité de leurs opérations.

« Lime est ravie de s'associer au parc Jean-Drapeau pour offrir aux visiteurs un moyen durable, amusant et sécuritaire d'explorer cette destination emblématique de Montréal. Faire partie de la saison du 150e anniversaire du Parc est un privilège pour nous, alors que nous contribuons à soutenir la vision de la Société pour un avenir encore plus vert, grâce à des technologies de pointe et à des innovations », a déclaré Drew Lake, directeur général régional chez Lime. « Que vous soyez un habitué ou un visiteur qui découvre pour la première fois les îles, nous sommes impatients de vous accueillir et de vous offrir un moyen sûr et propre pour profiter de tout ce que le parc Jean-Drapeau a à offrir ».

Cohabitation sur les voies de mobilité

Pour la SPJD, la sécurité de l'ensemble des usagers et la bonne cohabitation sur les voies de mobilité sont prioritaires. Dans cette optique, des employé(e)s du Parc avec un uniforme distinctif assureront la sécurité en sillonnant les voies de mobilité à vélo durant tout l'été, afin d'informer et sensibiliser les usagers aux bons comportements de cohabitation à adopter dans l'ensemble du Parc. Un patrouilleur sera en service tous les jours et ils seront en duo lors des heures de plus grande affluence, soit les soirs et les fins de semaine. N'hésitez pas à les interpeller, ils sont là pour vous.

La Balade des îles

Lancée le 22 juin, la Balade des îles offre une expérience récréotouristique unique aux visiteurs du Parc dans une perspective de mobilité durable et d'innovation. À bord d'un véhicule électrique, les participants sont invités à sillonner les îles, tout en découvrant des endroits inédits.

Pour célébrer le 150e anniversaire du parc Jean-Drapeau, un guide audio bilingue diffusé à travers les haut-parleurs du véhicule enrichit l'exploration en retraçant les 150 ans d'histoire du Parc, incluant ses origines, ses événements marquants comme Expo 67 et les Jeux olympiques de 1976, ainsi que ses projets futurs. L'expérience est gratuite et permet aux participants de monter et descendre à leur convenance à l'un ou l'autre des 6 arrêts de la Balade. La boucle complète dure environ 45 minutes, permettant de se déplacer à travers le Parc d'une manière immersive et écologique.

À propos du parc Jean-Drapeau

La Société du parc Jean-Drapeau a pour mission de conserver, d'aménager, de mettre en valeur et de développer ce grand parc urbain public, qui fête cette année ses 150 ans. Pour l'occasion, une programmation festive et diversifiée sera proposée tout au long de l'année, alors que plusieurs grands projets de réhabilitation et de réaménagement seront déployés dans le cadre de sa transformation. Offrant une expérience inédite à ses visiteurs ainsi qu'une diversité de paysages et d'installations, cette démarche audacieuse permettra de réaliser le plein potentiel de ce lieu inégalé pour faire du parc Jean-Drapeau un des parcs les plus emblématiques à l'échelle mondiale. Pour tout savoir sur les activités du parc Jean-Drapeau, visitez le parcjeandrapeau.com ou suivez-nous sur les médias sociaux @parcjeandrapeau.

À propos de Lime

La mission de Lime est de bâtir un avenir où le transport est partagé, électrique et décarboné. En tant que premier fournisseur mondial de véhicules électriques partagés, Lime s'associe à des villes pour déployer des vélos et des trottinettes électriques afin de desservir tout trajet de moins de cinq kilomètres. Classée parmi les 100 entreprises les plus influentes par Time Magazine et parmi les marques importantes par Fast Company, Lime a effectué plus de 550 millions de trajets dans plus de 280 villes sur les cinq continents, encourageant ainsi l'arrivée de nouvelles alternatives à la possession d'une voiture. Pour en savoir plus, rendez-vous sur li.me.

