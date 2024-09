OTTAWA, ON, le 17 sept. 2024 /CNW/ - La Société des ponts fédéraux Limitée (SPFL) tiendra son assemblée publique annuelle 2024 le jeudi 17 octobre 2024, à 13 h. L'événement sera accessible aux participants externes en ligne et en personne.

La SPFL invite le public et les médias à participer à une présentation sur les réalisations de l'année et les initiatives en cours au pont international de Sault Ste. Marie, au pont Blue Water, au pont international des Mille-Îles et au pont international de la Voie maritime.

Une séance de questions et réponses suivra la présentation.

Événement : Assemblée publique annuelle 2024 de la SPFL Lieu : 55, rue Metcalfe, Ottawa (Ontario) K1P 6L5 (salle de conférence du 5e étage) et en

virtuel (un lien vers la réunion Microsoft Teams sera transmis fourni par courriel) Date : 17 octobre 2024 Heure : 13 h (HNE)

Les représentants des médias et les membres du public sont priés de s'inscrire par courriel à [email protected] avant 12 h, le 9 octobre 2024, afin de recevoir le lien de la réunion virtuelle.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ DES PONTS FÉDÉRAUX LIMITÉE

La SPFL possède, gère et exploite des ponts internationaux et des structures associées à Sault Ste. Marie, Point Edward, Lansdowne (Mille-Îles) et Cornwall (Ontario). Le mandat de la SPFL consiste à assurer le niveau d'intendance le plus élevé de sorte que ses ponts internationaux et les structures connexes soient sécuritaires et efficaces pour les utilisateurs.

La SPFL est sur X (Twitter) , Facebook et LinkedIn .

SOURCE Société des ponts fédéraux Limitée

Pour obtenir de plus amples renseignements : Alexandre Gauthier, Directeur de communication, La Société des ponts fédéraux Limitée, [email protected]