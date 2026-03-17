POINT EDWARD, ON, le 17 mars 2026 /CNW/ - La Société des ponts fédéraux Limitée (SPFL) a annoncé aujourd'hui que les droits de péage au pont Blue Water demeureront inchangés à la suite de son examen annuel des droits pour l'exercice commençant le 1er avril 2026.

À titre de société d'État fédérale, la SPFL a pour mandat de servir l'intérêt public en fournissant une infrastructure transfrontalière sécuritaire, efficace et durable. La décision prise cette année de maintenir les droits de péage actuels reflète l'engagement de la Société à soutenir l'économie régionale et à veiller à ce que le pont demeure une porte d'entrée accessible pour tous les voyageurs et les transporteurs commerciaux.

« Notre rôle en tant que société d'État est d'agir à titre d'intendante responsable de ce lien international vital », a déclaré Natalie Kinloch, première dirigeante de la SPFL. « En accordant la priorité à la responsabilité financière et à l'efficacité opérationnelle, nous sommes en mesure de maintenir nos droits de péage pendant une période d'augmentation des coûts. Notre objectif est la gestion durable du pont afin de soutenir les personnes et les entreprises qui en dépendent chaque jour. »

La SPFL réinvestit tous ses excédents directement dans l'entretien, la sécurité et les projets d'immobilisations à long terme de ses ponts. Le mandat unique de la Société permet au pont Blue Water de demeurer un choix hautement concurrentiel et à forte valeur pour la chaîne d'approvisionnement nord-américaine et le public voyageur.

« Dans un contexte économique où les coûts des déplacements et de la logistique augmentent, nous croyons qu'il est important d'assurer une stabilité », a ajouté Karen Richards, dirigeante principale de l'exploitation de la SPFL. « Le pont Blue Water continue d'être le choix privilégié par ceux qui recherchent une route fiable et économique entre l'Ontario et le Michigan. »

Pour obtenir une liste complète et à jour des droits de péage du pont Blue Water, veuillez consulter la page Web des droits de péage de la SPFL.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ DES PONTS FÉDÉRAUX LIMITÉE

La SPFL possède, gère et exploite des ponts internationaux et des structures associées à Sault Ste. Marie, Point Edward, Lansdowne (Mille-Îles) et Cornwall en Ontario. Le mandat de la SPFL consiste à assurer le niveau d'intendance le plus élevé de sorte que ses ponts internationaux et les structures connexes soient sécuritaires et efficaces pour les usagers.

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SOURCE Société des ponts fédéraux Limitée

Pour obtenir de plus amples renseignements : Alexandre Gauthier, Gestionnaire, Communications, La Société des ponts fédéraux Limitée, [email protected]