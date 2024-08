POINT EDWARD, ON, le 22 août 2024 /CNW/ - La Société des ponts fédéraux Limitée (SPFL) a le plaisir de fournir une mise à jour à mi-parcours sur le projet de réfection en cours du second pont Blue Water (SPBW). Ce projet d'infrastructure crucial progresse comme prévu, tout en assurant la sécurité et l'efficacité continues de ce passage international indispensable.

ENTREPRENEURS TRAVAILLANT SUR LE PONT BLUE WATER (Groupe CNW/Société des ponts fédéraux Limitée)

Les travaux de réfection du SPBW progressent selon le calendrier établi, 45 % des travaux étant terminés au 31 juillet 2024. Les principaux progrès comprennent le fraisage de la surface en asphalte, le retrait de la membrane d'étanchéité et le meulage de la surface en béton. Les travaux de réparation en profondeur de la surface en béton avancent bien et sont maintenant achevés à 50 %. En outre, le recouvrement en béton du trottoir a été enlevé, et diverses réparations du béton du trottoir, dont sa bordure, progressent bien. Les travaux d'imperméabilisation et de pavage devraient commencer à la mi-septembre, ce qui maintiendra le projet sur la bonne voie.

La gestion de la circulation au cours du projet de réfection du SPBW est fluide et efficace. Le fait que la voie de péage EXPRES demeure opérationnelle tout au long du processus de réfection joue un rôle essentiel pour maintenir la stabilité de la circulation des camions commerciaux. De plus, la voie réservée à la circulation locale a grandement amélioré la sécurité et la circulation pour les résidents et les entreprises de la région, réduisant au minimum les retards sur l'autoroute 402 et assurant un transit fluide et sécuritaire vers les États-Unis.

Bien que la traversée n'opère qu'avec un seul pont bidirectionnel, les embouteillages n'ont généralement pas dépassé les niveaux observés avant le projet. Cette réussite est attribuable à la gestion efficace des voies réservées par les autorités policières. La SPFL et le Michigan Department of Transportation ont collaboré étroitement pour gérer la circulation des véhicules, ayant intégré les leçons tirées des projets antérieurs pour améliorer la planification et l'exécution. En outre, le soutien assidu de l'Agence des services frontaliers du Canada et du U.S. Customs and Border Protection a été essentiel au maintien de la fluidité de la circulation.

Ce projet est nécessaire pour préserver l'intégrité et la sécurité de notre pont international. La SPFL remercie l'ensemble des utilisateurs et des parties prenantes pour leur patience et leur soutien pendant ces travaux de réfection essentiels.

