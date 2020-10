« Après des efforts de recrutement exhaustifs, nous sommes ravis de souhaiter la bienvenue au nouveau président et chef de la direction d'OLG, Duncan Hannay, a déclaré Peter Deeb, président du conseil d'administration d'OLG. M. Hannay est un dirigeant et chef de la direction chevronné ayant une expertise mondiale en transformation et en croissance d'organisations grâce à une approche stratégique disciplinée, à une compréhension profonde de l'innovation numérique et à un style de leadership progressiste. Le conseil d'administration et moi-même sommes enchantés que M. Hannay se joigne à l'équipe très compétente d'OLG. M. Hannay possède les compétences et l'expérience nécessaires pour diriger la Société pendant sa prochaine phase de croissance et d'apports communautaires partout en Ontario. »

M. Hannay est un leader tant dans la catégorie des consommateurs que dans celle des services aux entreprises; il a exercé ce leadership dans des contextes de transformation opérationnelle axée sur les technologies et de stratégies de commercialisation dans nombres de sociétés du secteur privé et dans diverses régions. Récemment, il a été président et chef de la direction de Street Capital Group Inc., une société ouverte canadienne offrant des produits de dépôt et de prêt de première qualité par le biais d'une filiale, une banque de l'annexe I, qui est devenue l'un des plus grands émetteurs de prêts hypothécaires résidentiels au pays. M. Hannay a précédemment occupé le poste de chef de l'exploitation de Finastra, un chef de file mondial en solutions logicielles allant des services bancaires de détail aux services bancaires à l'unité, aux prêts, à la trésorerie et aux marchés des capitaux. Il a aussi agi comme dirigeant de la société canadienne D+H à titre de président des solutions mondiales de prêts et de président de D+H Canada. De plus, M. Hannay a occupé des postes de haute direction à la Banque Scotia et chez E*TRADE Financial.

« J'ai hâte de travailler avec l'équipe d'OLG afin de bâtir une stratégie pour l'avenir et de diriger la Société pendant cette période sans précédent et très difficile. Je compte collaborer avec les précieux partenaires d'OLG pour saisir les occasions de croissance et contribuer à la reprise en Ontario dans les communautés de l'ensemble de la province », a affirmé M. Hannay.

Une des plus grandes sociétés au Canada, OLG est responsable de milliers d'emplois et d'investissements en capital dans les communautés de l'ensemble de l'Ontario. Sous la direction de M. Hannay, OLG maintiendra son engagement envers le jeu responsable grâce à son programme primé, Jouez sensé.

Conformément à ce qui a déjà été communiqué, Stephen Rigby, président et chef de la direction sortant, a accepté de rester chez OLG jusqu'au choix d'un successeur et pour assurer une transition harmonieuse à la tête de l'entreprise.

« J'aimerais remercier M. Rigby pour son leadership chez OLG pendant plus de cinq ans; il a présidé à une forte croissance financière et à la modernisation de nos activités de jeu en établissement, a dit M. Deeb, président du conseil d'administration. M. Rigby a joué un rôle crucial dans le positionnement d'OLG pour qu'elle connaisse le succès pendant un long avenir. »

OLG est un organisme de la Couronne qui fournit des activités de jeu de classe mondiale à la province de l'Ontario. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à bâtir un secteur des courses de chevaux plus viable en Ontario. Depuis 1975, OLG a versé environ 55 milliards de dollars aux résidents et à la Province de l'Ontario pour appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement et la prévention liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les recettes provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

