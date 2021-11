La Société de transport de Laval salue l'aide financière supplémentaire du gouvernement du Québec en transport collectif

LAVAL, QC, le 26 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La Société de transport de Laval (STL) salut l'annonce du gouvernement du Québec quant à l'octroi d'une aide supplémentaire au transport collectif réclamée par les sociétés de transport. L'aide additionnelle de 100 millions de dollars pour 2021 et 2022 vient à point nommé alors que la STL déploie des efforts pour relancer le transport collectif sur son territoire et que l'achalandage remonte progressivement. Depuis le début du mois de novembre, le niveau d'achalandage dans les autobus de la STL se situe autour de 64 % de l'achalandage pré-pandémie.

Dans l'optique de poursuivre sur cette lancée encourageante, la STL veut éviter des coupures de service en transport sur son territoire. Elle souhaite, par le fait même, que l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) rejette toute intention de réduction du service à la population dans l'établissement du cadre budgétaire 2022, afin que la Ville de Laval et sa société de transport puissent élaborer une offre de transport à la hauteur des besoins exprimés par sa clientèle.

Par ailleurs, la STL salue le soutien renouvelé du gouvernement pour le développement du transport collectif avec l'augmentation de l'enveloppe du Programme d'aide au développement du transport collectif (PADTC).

