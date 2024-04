La Société de transport de Laval accueille Saad Chafki au sein de son conseil d'administration

LAVAL, QC, le 30 avril 2024 /CNW/ - À l'occasion de l'assemblée du 29 avril 2024, le conseil d'administration de la Société de transport de Laval (STL) a officialisé l'entrée en fonction de monsieur Saad Chafki, administrateur qui représentera les usagers des services de transport collectif à Laval. Sa nomination a été entérinée par le conseil municipal de la Ville du 9 avril dernier.

Saad Chafki, nouvel administrateur au CA de la Société de transport de Laval (Groupe CNW/Société de transport de Laval)

« C'est avec enthousiasme que nous accueillons monsieur Chafki au sein d'un conseil d'administration engagé pour la mobilité durable. Avec à son actif plusieurs expériences dans des postes stratégiques et de gestion, je suis convaincue qu'il mettra à profit son expertise et son leadership pour contribuer au bon fonctionnement de notre organisation », a déclaré en préambule de l'assemblée madame Frédéric-Gauthier, présidente du conseil d'administration de la STL. « J'en profite pour remercier chaleureusement monsieur Michel Reeves pour son engagement au service de la STL ces dix dernières années », a ajouté madame Frédéric-Gauthier.

Vice-président principal, technologie de l'information (TI), chez Sollio Groupe Coopérative depuis 2021 et responsable du sous-comité TI du conseil d'administration du groupe, monsieur Chafki a développé une expertise en gouvernance, en stratégie d'entreprise ainsi qu'en communication. Ses connaissances en transformation numérique d'envergure et en cybersécurité constituent par ailleurs un atout important pour le conseil d'administration de la STL.

Gouvernance STL

La sélection de monsieur Chakfi a été effectuée par l'entremise du Secrétariat de la gouvernance de la Ville de Laval qui, notamment, recrute les meilleurs candidats pour pourvoir des postes d'administrateurs au sein d'instances pour lesquelles la Ville peut nommer ou désigner des représentants.

Notons que le conseil d'administration de la STL est composé de neuf membres nommés par le conseil municipal dont cinq élus, deux membres indépendants, un membre usager du service du transport régulier et un membre usager du service de transport adapté. Leur mandat est exercé sur une période maximale de quatre ans et renouvelable.

Monsieur Chafki siègera au CA en tant qu'administrateur représentant les usagers du transport régulier.

À propos de la Société de transport de Laval

Comptant sur une équipe dévouée de plus de 1 100 employés×es, la STL développe et exploite un réseau intégré d'autobus, de transport scolaire, de taxis collectifs et de transport adapté. Le réseau régulier d'autobus de la STL compte 47 lignes, quelque 2 700 arrêts et couvre plus de 1 500 kilomètres sur le territoire de Laval. stlaval.ca.

SOURCE Société de transport de Laval

Renseignements: Source : Anne-Sophie Harrois, Conseillère, Communications et affaires publiques, Société de transport de Laval, [email protected]