La Société de l'assurance automobile du Québec suspend le certificat de reconnaissance de l'école de conduite Auto-Ecole Lac St-Jean

QUÉBEC, le 19 mars 2026 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) annonce la suspension du certificat de reconnaissance de l'école de conduite Auto-Ecole Lac St-Jean, située à Alma, qui l'autorisait à offrir le Programme d'éducation à la sécurité routière (PESR) de la classe 6 (motocyclettes).

À la suite de vérifications effectuées auprès de l'école de conduite en lien avec les conditions de reconnaissance des prestataires-PESR, certaines non-conformités ont été révélées. Pour une durée indéterminée, l'école ne pourra donc plus poursuivre ses activités comme école de conduite reconnue, jusqu'à ce que les anomalies soient corrigées et que sa situation soit régularisée.

Cette décision est en vigueur depuis le 11 mars 2026.

L'école de conduite Auto-école Lac St-Jean a l'obligation de demeurer ouverte durant sa période de suspension afin d'informer sa clientèle qu'elle ne peut plus offrir le PESR ni signer de nouveaux contrats. Elle a également la responsabilité de remettre, sans délai et sans frais, les attestations de cours de conduite aux clients et clientes qui en font la demande. Enfin, elle est tenue de leur rembourser les frais liés à la portion de cours non suivie.

Les clients et clientes pourront poursuivre leur parcours dans une autre école de conduite reconnue ou attendre la fin de la suspension de cette école.

Il est possible de consulter la liste des écoles de conduite reconnues par la SAAQ à l'adresse suivante : saaq.gouv.qc.ca/cours-conduite/trouver-ecole-reconnue. Des conseils et des renseignements utiles aux cours de conduite s'y trouvent également.

SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

Sources : saaq.gouv.qc.ca; Adresse exclusive pour les médias : saaq.gouv.qc.ca/salle-presse/; Pour information : Relationnistes auprès des médias, Tél. : 418 528-4894, Sans frais : 1 866 238-4541