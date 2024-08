MARIA, QC, le 27 août 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec annoncent le lancement, par la Société d'habitation du Québec (SHQ), d'un appel de qualification pour la conception-construction de 500 logements hautement préfabriqués à l'échelle du Québec.

Cet appel de qualification, lequel sera accessible au cours des prochains jours, permettra de sélectionner des consortiums qui proposeront une solution de grande qualité pour construire vite et bien ces 500 logements.

Après la sélection, la SHQ collaborera avec les consortiums choisis afin d'optimiser leurs solutions et de développer le modèle immobilier de référence. Viendra ensuite un appel à projets pour inviter les villes et les municipalités qui souhaitent accueillir de telles habitations à se manifester. Une période de maillage suivra, qui permettra également de développer le modèle définitif et de mener à la réalisation des travaux en usine et sur le site, en vue de la livraison des 500 logements en 2026.

Les 500 logements hautement préfabriqués seront construits grâce à l'Entente Canada-Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL), dans laquelle le gouvernement du Canada investit 900 M$. À cette somme, le gouvernement du Québec a ajouté 900 M$ lors de la mise à jour économique de novembre 2023. Ces investissements visent à créer 8 000 logements sociaux et abordables au Québec.

Citations :

« L'acquisition et l'installation de logements modulaires et préfabriqués en Gaspésie - particulièrement ici à Maria, où nous les inaugurerons aujourd'hui -, à Fermont et dans Charlevoix ont préparé le terrain pour une solution innovante qui nous aidera à loger plus de ménages dans toutes les régions. En ouvrant la voie à la construction de multilogements, nous ajoutons une solution pour construire plus, plus vite, tout en conservant nos standards de qualité. J'invite maintenant les firmes québécoises à montrer leur savoir-faire en participant en grand nombre à cet appel de qualification. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Face à la pénurie de main-d'œuvre et à l'augmentation des coûts de construction, nous devons innover. Nous devons construire des logements abordables plus intelligemment et plus rapidement pour les Canadiennes et Canadiens. Je suis fier que nous soutenions les améliorations en matière de technologie et de productivité en investissant dans le logement modulaire par le biais du Fonds pour accélérer la construction de logements, en collaboration avec le gouvernement du Québec. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« En Gaspésie, comme partout au Canada, l'accès aux logements est crucial pour la stabilité et le bien-être de nos communautés. L'annonce d'aujourd'hui est un exemple concret de notre engagement à aider les Québécoises et les Québécois. Cet appel de qualification pour la conception-construction de 500 logements hautement préfabriqués est le fruit d'une collaboration essentielle et témoigne de notre engagement à rendre notre société plus inclusive et accessible pour toutes et tous. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine

